Vini Jr. cria escritório de advocacia para combater racismo

O atacante Vinícius Júnior anunciou a criação de um escritório de advocacia antirracista vinculado ao Instituto Vini Jr. A iniciativa foi divulgada nas redes sociais do jogador em referência ao Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, celebrado em 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, em 1888.

Ao apresentar o projeto, o atleta afirmou que a proposta surge como uma forma de fortalecer a luta por igualdade racial. Segundo ele, a atuação inicial será, principalmente, para as áreas de educação e esporte.

No vídeo de divulgação, Vinícius Júnior também abordou os impactos do racismo e a importância de iniciativas estruturadas para enfrentá-lo.

O anúncio ocorre em meio à atuação do jogador como uma das principais vozes do futebol no combate ao racismo, após episódios recorrentes de ataques sofridos por ele na Europa nos últimos anos.

Um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti, o atacante é nome praticamente certo na lista de convocados para a Copa de 2026 que será divulgada na segunda, dia 18.

Manchester City mira Vinicius Jr em meio a impasse no Real Madrid

O Manchester City colocou Vinicius Júnior como prioridade para a próxima janela de transferências. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube inglês quer aproveitar o momento de instabilidade vivido pelo Real Madrid para avançar pela contratação do atacante brasileiro.

As negociações de renovação entre Vinicius e o Real Madrid se arrastam desde o ano passado. De acordo com a publicação, o principal impasse envolve a pedida salarial do jogador, que deseja receber valores próximos aos de Kylian Mbappé, mas o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, não estaria disposto a equiparar os vencimentos do brasileiro aos do atacante francês.

Segundo o jornal The Athletic, o atacante é dono de um dos maiores salários do Real Madrid. O camisa 7 recebe cerca de 17 milhões de euros líquidos por ano (R$ 100,1 milhões).