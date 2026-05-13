Feira do Livro da Unesp começa nesta quarta-feira; saiba como chegar, editoras e descontos de 50%

A 8ª edição da Feira do Livro da Unesp acontecerá entre os dias 13 e 17 de maio, em São Paulo. Este ano, o evento faz parte das celebrações pelos 50 anos da Universidade Estadual Paulista (Unesp), contando com uma programação mais ampla e um novo local: o Memorial da América Latina.

Organizada pela Fundação Editora Unesp, em colaboração com a RPS Eventos, a feira espera um público maior e a participação de mais de 200 editoras de diversas partes do Brasil.

A mudança para o Memorial da América Latina, localizado próximo à estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô, foi uma estratégia para garantir mais espaço e melhor infraestrutura para receber leitores, estudantes, professores e profissionais da área editorial. Na edição anterior, o evento recebeu cerca de 59 mil pessoas, representando um aumento de 7,2% em relação ao evento de 2024.

Os números da última edição destacam o sucesso do evento: 59 mil visitantes ao longo de cinco dias, vendas superiores a R$ 3,5 milhões e uma média de 4,7 livros adquiridos por visitante. Para 2026, a expectativa é superar esses resultados, especialmente com o apoio das comemorações de meio século da Universidade. Além de oferecer livros com descontos de pelo menos 50%, a Feira também contará com uma programação cultural diversificada durante os cinco dias, consolidando-se como um espaço importante para a formação, a troca de ideias e o incentivo à produção editorial.

Entre os eventos comemorativos, a Unesp realizará o Fórum Unesp 50 Anos, de 13 a 15 de maio, um encontro internacional que discutirá os desafios contemporâneos nas áreas da ciência, cultura e sociedade.

Com curadoria da Fundação Editora da Unesp, o Fórum trará especialistas renomados, tanto do Brasil quanto do exterior. Serão abordados temas como soberania tecnológica, relações internacionais, diversidade cultural e a relevância das universidades públicas no século XXI.

Nobel de Literatura

A cerimônia de abertura será presidida pelo escritor chinês e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mo Yan. Ao longo do evento, também estarão presentes pesquisadores e intelectuais como Deirdre McCloskey, Jean-Marie Tarascon e, para o encerramento, os imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL) Ailton Krenak, Ana Maria Machado e Antônio Carlos Secchin.

O Fórum acontecerá no Auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no próprio Memorial da América Latina.

Datas e horários

A Feira do Livro da Unesp acontece entre 13 a 17 de maio de 2026. Quarta a sábado, das 9h às 21h, e Domingo, das 9h às 18h. acontece entre 13 a 17 de maio de 2026. Quarta a sábado, das 9h às 21h, e Domingo, das 9h às 18h.

Confira a lista completa de editoras participantes:

Aleph

Aletria

Antofágica

Astral Cultural

Ateliê Editorial

Autêntica

Autonomia Literária

Bazar do Tempo

BEĨ

Biblioteca do Exército

Biruta Gaivota

Blucher

Boitempo

Brasiliense

Buzz

Cambalache

Carambaia

Caxinguelê

Citadel

Cobogó

Comix Zone

Companhia das Letras

Companhia das Letrinhas

Conrad

Contracorrente

Contraponto

CPL Câmara Periférica do Livro

Crocodilo

Dandara

Darkside Books

DBA

Degustar

Devir

Dublinense

DVS Editora

Edições Barbatana

Edições Loyola

Edições Sesc

Ediouro

Editora da Unicamp

Editora Democritos

Editora Fiocruz

Editora Islâmica Arresala

Editora UFPR – Universidade Federal do Paraná

Editora Unesp

Editora Unicentro

Editus – Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz

Eduefs

Eduel

Eduem – Editora da Universidade Estadual de Maringá

EdUFSC

Eduneb – Editora da Universidade do Estado da Bahia

Edusp – Editora da Universidade de São Paulo

Elefante

Ercolano

Escala

Escuta

Estação Liberdade

Évora

Expressão Popular

Flyve

Fósforo

Funilaria

Gente

Glac

Global

Globo Livros

Grupo CEDET

Grupo Editorial Book One

Grupo Editorial Pensamento

Grupo Editorial Record

Grupo Editorial Triz

Gryphus Editora

Harper Collins

Hedra

Hucitec

Ideias & Letras

Igrá Kniga

INÁ Editora

Instante

Instituto Tomie Ohtake

Intrínseca

Irmãos Vitale

Joaquina

Jujuba

Kitembo

L&PM

Letra Selvagem

Lexikon

Lote 42

LVM Editora

Madras

Malê

Maquinaria

Martin Claret

Martins Fontes – Selo Martins

Melhoramentos

Miolo Mole

Mnema

Mostarda Editora

Mundo Cristão

Mythos

n‑1 edições

NewPOP

ÔZé

Paco

PAE Editora

Palas Athena

Pallas

Panda Books

Passarinho

Patuá

Paulinas

Peirópolis

Perspectiva

Pinard

Pipoca & Nanquim

Planeta de Livros Brasil

Pontes Editores

Pulo do Gato

Quadrante

Quatro Cantos

Relicário

Seiva

Senac São Paulo

Sobinfluencia

Studio Plural

Taverna do Rei

Telha

Telos

Tinta‑da‑China Brasil

Todavia

Ubu

UFMG

Unifesp

Universo dos Livros

Valentina

Veneta

Via Lettera

Via Verita

Vozes

WMF Martins Fontes

Zagodoni

Zain

Mapa da Feira do Livro da Unesp

Como chegar?

Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001. A entrada para o evento será realizada no Portão 2 do Memorial da América Latina. Passando pelas catracas do metrô, a saída é à direita.