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Feira do Livro da Unesp começa nesta quarta-feira; saiba como chegar, editoras e descontos de 50%

Evento literário acontecerá entre os dias 13 e 17 de maio, em São Paulo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08h00.

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A 8ª edição da Feira do Livro da Unesp acontecerá entre os dias 13 e 17 de maio, em São Paulo. Este ano, o evento faz parte das celebrações pelos 50 anos da Universidade Estadual Paulista (Unesp), contando com uma programação mais ampla e um novo local: o Memorial da América Latina.

Organizada pela Fundação Editora Unesp, em colaboração com a RPS Eventos, a feira espera um público maior e a participação de mais de 200 editoras de diversas partes do Brasil.

A mudança para o Memorial da América Latina, localizado próximo à estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô, foi uma estratégia para garantir mais espaço e melhor infraestrutura para receber leitores, estudantes, professores e profissionais da área editorial. Na edição anterior, o evento recebeu cerca de 59 mil pessoas, representando um aumento de 7,2% em relação ao evento de 2024.

Os números da última edição destacam o sucesso do evento: 59 mil visitantes ao longo de cinco dias, vendas superiores a R$ 3,5 milhões e uma média de 4,7 livros adquiridos por visitante. Para 2026, a expectativa é superar esses resultados, especialmente com o apoio das comemorações de meio século da Universidade. Além de oferecer livros com descontos de pelo menos 50%, a Feira também contará com uma programação cultural diversificada durante os cinco dias, consolidando-se como um espaço importante para a formação, a troca de ideias e o incentivo à produção editorial.

Entre os eventos comemorativos, a Unesp realizará o Fórum Unesp 50 Anos, de 13 a 15 de maio, um encontro internacional que discutirá os desafios contemporâneos nas áreas da ciência, cultura e sociedade.

Com curadoria da Fundação Editora da Unesp, o Fórum trará especialistas renomados, tanto do Brasil quanto do exterior. Serão abordados temas como soberania tecnológica, relações internacionais, diversidade cultural e a relevância das universidades públicas no século XXI.

Nobel de Literatura

A cerimônia de abertura será presidida pelo escritor chinês e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mo Yan. Ao longo do evento, também estarão presentes pesquisadores e intelectuais como Deirdre McCloskey, Jean-Marie Tarascon e, para o encerramento, os imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL) Ailton Krenak, Ana Maria Machado e Antônio Carlos Secchin.

O Fórum acontecerá no Auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no próprio Memorial da América Latina.

Datas e horários

A Feira do Livro da Unesp acontece entre 13 a 17 de maio de 2026. Quarta a sábado, das 9h às 21h, e Domingo, das 9h às 18h.

Confira a lista completa de editoras participantes:

  • Aleph
  • Aletria
  • Antofágica
  • Astral Cultural
  • Ateliê Editorial
  • Autêntica
  • Autonomia Literária
  • Bazar do Tempo
  • BEĨ
  • Biblioteca do Exército
  • Biruta Gaivota
  • Blucher
  • Boitempo
  • Brasiliense
  • Buzz
  • Cambalache
  • Carambaia
  • Caxinguelê
  • Citadel
  • Cobogó
  • Comix Zone
  • Companhia das Letras
  • Companhia das Letrinhas
  • Conrad
  • Contracorrente
  • Contraponto
  • CPL Câmara Periférica do Livro
  • Crocodilo
  • Dandara
  • Darkside Books
  • DBA
  • Degustar
  • Devir
  • Dublinense
  • DVS Editora
  • Edições Barbatana
  • Edições Loyola
  • Edições Sesc
  • Ediouro
  • Editora da Unicamp
  • Editora Democritos
  • Editora Fiocruz
  • Editora Islâmica Arresala
  • Editora UFPR – Universidade Federal do Paraná
  • Editora Unesp
  • Editora Unicentro
  • Editus – Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz
  • Eduefs
  • Eduel
  • Eduem – Editora da Universidade Estadual de Maringá
  • EdUFSC
  • Eduneb – Editora da Universidade do Estado da Bahia
  • Edusp – Editora da Universidade de São Paulo
  • Elefante
  • Ercolano
  • Escala
  • Escuta
  • Estação Liberdade
  • Évora
  • Expressão Popular
  • Flyve
  • Fósforo
  • Funilaria
  • Gente
  • Glac
  • Global
  • Globo Livros
  • Grupo CEDET
  • Grupo Editorial Book One
  • Grupo Editorial Pensamento
  • Grupo Editorial Record
  • Grupo Editorial Triz
  • Gryphus Editora
  • Harper Collins
  • Hedra
  • Hucitec
  • Ideias & Letras
  • Igrá Kniga
  • INÁ Editora
  • Instante
  • Instituto Tomie Ohtake
  • Intrínseca
  • Irmãos Vitale
  • Joaquina
  • Jujuba
  • Kitembo
  • L&PM
  • Letra Selvagem
  • Lexikon
  • Lote 42
  • LVM Editora
  • Madras
  • Malê
  • Maquinaria
  • Martin Claret
  • Martins Fontes – Selo Martins
  • Melhoramentos
  • Miolo Mole
  • Mnema
  • Mostarda Editora
  • Mundo Cristão
  • Mythos
  • n‑1 edições
  • NewPOP
  • ÔZé
  • Paco
  • PAE Editora
  • Palas Athena
  • Pallas
  • Panda Books
  • Passarinho
  • Patuá
  • Paulinas
  • Peirópolis
  • Perspectiva
  • Pinard
  • Pipoca & Nanquim
  • Planeta de Livros Brasil
  • Pontes Editores
  • Pulo do Gato
  • Quadrante
  • Quatro Cantos
  • Relicário
  • Seiva
  • Senac São Paulo
  • Sobinfluencia
  • Studio Plural
  • Taverna do Rei
  • Telha
  • Telos
  • Tinta‑da‑China Brasil
  • Todavia
  • Ubu
  • UFMG
  • Unifesp
  • Universo dos Livros
  • Valentina
  • Veneta
  • Via Lettera
  • Via Verita
  • Vozes
  • WMF Martins Fontes
  • Zagodoni
  • Zain

Mapa da Feira do Livro da Unesp

Como chegar?

Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001. A entrada para o evento será realizada no Portão 2 do Memorial da América Latina. Passando pelas catracas do metrô, a saída é à direita.

Acompanhe tudo sobre:LivrosIndústria de livrosFestivais

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