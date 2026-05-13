Feira do Livro da Unesp começa nesta quarta-feira; saiba como chegar, editoras e descontos de 50%

Repórter
Publicado em 13 de maio de 2026 às 08h00.
A 8ª edição da Feira do Livro da Unesp acontecerá entre os dias 13 e 17 de maio, em São Paulo. Este ano, o evento faz parte das celebrações pelos 50 anos da Universidade Estadual Paulista (Unesp), contando com uma programação mais ampla e um novo local: o Memorial da América Latina.
Organizada pela Fundação Editora Unesp, em colaboração com a RPS Eventos, a feira espera um público maior e a participação de mais de 200 editoras de diversas partes do Brasil.
A mudança para o Memorial da América Latina, localizado próximo à estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô, foi uma estratégia para garantir mais espaço e melhor infraestrutura para receber leitores, estudantes, professores e profissionais da área editorial. Na edição anterior, o evento recebeu cerca de 59 mil pessoas, representando um aumento de 7,2% em relação ao evento de 2024.
Os números da última edição destacam o sucesso do evento: 59 mil visitantes ao longo de cinco dias, vendas superiores a R$ 3,5 milhões e uma média de 4,7 livros adquiridos por visitante. Para 2026, a expectativa é superar esses resultados, especialmente com o apoio das comemorações de meio século da Universidade. Além de oferecer livros com descontos de pelo menos 50%, a Feira também contará com uma programação cultural diversificada durante os cinco dias, consolidando-se como um espaço importante para a formação, a troca de ideias e o incentivo à produção editorial.
Entre os eventos comemorativos, a Unesp realizará o Fórum Unesp 50 Anos, de 13 a 15 de maio, um encontro internacional que discutirá os desafios contemporâneos nas áreas da ciência, cultura e sociedade.
Com curadoria da Fundação Editora da Unesp, o Fórum trará especialistas renomados, tanto do Brasil quanto do exterior. Serão abordados temas como soberania tecnológica, relações internacionais, diversidade cultural e a relevância das universidades públicas no século XXI.
A cerimônia de abertura será presidida pelo escritor chinês e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mo Yan. Ao longo do evento, também estarão presentes pesquisadores e intelectuais como Deirdre McCloskey, Jean-Marie Tarascon e, para o encerramento, os imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL) Ailton Krenak, Ana Maria Machado e Antônio Carlos Secchin.
O Fórum acontecerá no Auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no próprio Memorial da América Latina.
Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001. A entrada para o evento será realizada no Portão 2 do Memorial da América Latina. Passando pelas catracas do metrô, a saída é à direita.