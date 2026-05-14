A Feira do Livro 2026 anuncia programação com Carla Madeira, Jeferson Tenorio e outros 100 autores

A Feira do Livro 2026 anunciou nesta quinta-feira, 14, 101 autores confirmados e 105 atividades gratuitas na programação oficial. O festival ocorre de 30 de maio a 7 de junho, na praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo.

A quinta edição terá três palcos oficiais, debates, atividades para crianças e oficinas sobre a cultura do livro. A programação paralela ocorrerá nos Tablados Literários, espaços dedicados a lançamentos, sessões de autógrafos e debates de expositores e parceiros.

A organização também lançou uma plataforma digital para consulta da programação, de autores, editoras, livrarias e instituições participantes. A ferramenta permite salvar eventos na agenda do Google e acompanhar alterações na programação.

A curadoria da programação oficial é coordenada por Paulo Werneck e Maria Clara Villas, em colaboração com expositores e parceiros. Entre os eixos estão literatura latino-americana, biografias, jornalismo, política, futebol, língua portuguesa e cultura do livro.

A programação terá 16 autores estrangeiros, de países como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Nigéria, Rússia, França, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Entre os nomes citados estão Pilar Quintana, Sandro Veronesi, Stefano Mancuso, Paula Sibilia, Charles Duhigg, Rui Tavares e Norman Finkelstein.

O festival também terá cobertura da revista Quatro Cinco Um, com uma redação montada na praça. A programação inclui encontros ligados a jornais, revistas, podcasts e newsletters, com participação de jornalistas e autores em debates sobre política, cultura e literatura.

Em 2025, A Feira do Livro reuniu mais de 84 mil pessoas em nove dias. O evento é realizado pela Associação Quatro Cinco Um, pela Maré Produções e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Lista de autores confirmados