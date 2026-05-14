Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

A Feira do Livro 2026 anuncia programação com Carla Madeira, Jeferson Tenorio e outros 100 autores

Evento acontecerá de 30 de maio a 7 de junho, na praça Charles Miller, no Pacaembu

A Feira do Livro: evento literário acontece todos os anos no Pacaembu (Divulgação)

A Feira do Livro: evento literário acontece todos os anos no Pacaembu (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19h00.

Última atualização em 14 de maio de 2026 às 19h56.

Tudo sobreLivros
Saiba mais

A Feira do Livro 2026 anunciou nesta quinta-feira, 14, 101 autores confirmados e 105 atividades gratuitas na programação oficial. O festival ocorre de 30 de maio a 7 de junho, na praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo.

A quinta edição terá três palcos oficiais, debates, atividades para crianças e oficinas sobre a cultura do livro. A programação paralela ocorrerá nos Tablados Literários, espaços dedicados a lançamentos, sessões de autógrafos e debates de expositores e parceiros.

A organização também lançou uma plataforma digital para consulta da programação, de autores, editoras, livrarias e instituições participantes. A ferramenta permite salvar eventos na agenda do Google e acompanhar alterações na programação.

A Feira do Livro conquistou São Paulo. Agora a meta é 'resgatar' a paixão dos brasileiros por livros

A curadoria da programação oficial é coordenada por Paulo Werneck e Maria Clara Villas, em colaboração com expositores e parceiros. Entre os eixos estão literatura latino-americana, biografias, jornalismo, política, futebol, língua portuguesa e cultura do livro.

A programação terá 16 autores estrangeiros, de países como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Nigéria, Rússia, França, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Entre os nomes citados estão Pilar Quintana, Sandro Veronesi, Stefano Mancuso, Paula Sibilia, Charles Duhigg, Rui Tavares e Norman Finkelstein.

O festival também terá cobertura da revista Quatro Cinco Um, com uma redação montada na praça. A programação inclui encontros ligados a jornais, revistas, podcasts e newsletters, com participação de jornalistas e autores em debates sobre política, cultura e literatura.

Em 2025, A Feira do Livro reuniu mais de 84 mil pessoas em nove dias. O evento é realizado pela Associação Quatro Cinco Um, pela Maré Produções e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Lista de autores confirmados

  • Adalberto Ribeiro
  • Adriana Negreiros
  • Alberto Martins
  • Alberto Mussa
  • Alejandro Droznes
  • Alessandra Orofino
  • Amelinha Teles
  • Ana Claudia Quintana Arantes
  • Ana Clara Costa
  • Ana Estaregui
  • Ana Maria Machado
  • Ana Mosqueda
  • Andrés Montero
  • Bárbara Belloc
  • Bel Coelho
  • Bernardo Ceccantini
  • Bianca Santana
  • Bruno Torturra
  • Caíto Mainier
  • Camila Appel
  • Camilo Rocha
  • Camilo Vannuchi
  • Carla Madeira
  • Carol Pires
  • Cecilia Arbolave
  • Celso Rocha de Barros
  • Charles Duhigg
  • Chico Mattoso
  • Chukwuebuka Ibeh
  • Conrado Hübner Mendes
  • Cristhiano Aguiar
  • Dani Marino
  • Daniel Furlan
  • Daniel Munduruku
  • Daniela Catrileo
  • Dona Rosinha
  • Egana Djabbarova
  • Erika Palomino
  • Estelle-Sarah Bulle
  • Eucanaã Ferraz
  • Eustáquio Neves
  • Felipe Charbel
  • Fabio Luis Barbosa dos Santos
  • Fernando Barros e Silva
  • Fernando José de Almeida
  • Fernando Morais
  • Fernando Romani Sales
  • Frei Betto
  • Gabriel Tupinambá
  • Gabriela Borges
  • Gaía Passarelli
  • Giovana Madalosso
  • Gregorio Duvivier
  • Gustavo Piqueira
  • Ian Uviedo
  • Inara Nascimento
  • Inés Bortagaray
  • Januária Cristina Alves
  • Jeferson Tenório
  • João Pombo Barile
  • João Tokunbó Carneiro
  • José Vicente
  • Julia Kumpera
  • Julia Souto Araújo
  • Kauê Lopes dos Santos
  • Lilian Sais
  • Luiz Antonio Simas
  • Luiz Mott
  • Luiz Villares
  • Mar García Puig
  • Marcella Franco
  • Maria Brant
  • Maria Valéria Rezende
  • Mariana Salomão Carrara
  • Marina Person
  • Mario Mendoza
  • Monica Carvalho
  • Natalia Timerman
  • Natércia Pontes
  • Nei Lopes
  • Nina Santos
  • Noemi Jaffe
  • Norman Finkelstein
  • Paula Sibilia
  • Pedro Bial
  • Pilar Quintana
  • Railda Alves
  • Reinaldo Moraes
  • Ricardo Abramovay
  • Ricardo Domeneck
  • Rui Tavares
  • Rute Costa
  • Sandro Veronesi
  • Sidnei Barreto Nogueira
  • Silviano Santiago
  • Stefano Mancuso
  • Stefano Volp
  • Tereza Grimaldi
  • Tracy Mann
  • Uirá Machado
  • Vera Iaconelli
Acompanhe tudo sobre:LivrosLiteraturaFestivais

Mais de Pop

Subnautica 2 vende mais de um milhão de cópias em menos de uma hora

Série 'queridinha' da Netflix vai ser encerrada após cinco temporadas

‘A Leste do Éden’: tudo o que sabemos sobre a série da Netflix com Florence Pugh

Produtora de Viola Davis fecha acordo com a Todavia para impulsionar livros afro-brasileiros

Mais na Exame

Esporte

Vini Jr. cria escritório de advocacia para combater racismo

Future of Money

Blockchain deve ser a única base do mercado de capitais no futuro, diz executivo da Anbima

Brasil

'Ninguém imaginaria que o caso Master ia estourar', diz Flávio Bolsonaro sobre relação com Vorcaro

Ciência

Por que a síndrome dos ovários policísticos mudou de nome? Entenda nova nomenclatura