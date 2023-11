Primavera Sound 2023: tudo o que você precisa saber em um guia definitivo sobre o festival

Depois de uma primeira edição de sucesso, o Primavera Sound volta para o Brasil em 2023 prometendo um line-up recheado de artistas. E agora também está de casa nova: será no Autódromo de São Paulo, na Zona Sul da capital.

Nos dias 2 e 3 de dezembro, bandas como The Killers, The Cure e Bad Religion se apresentarão na capital paulista. São, ao todo, mais de 45 artistas que se apresentarão em quatro espaços: Palco Corona, o principal do evento, Palco Barcelona, Palco São Paulo e TNT Club.

Além dos shows no final de semana, o evento irá oferecer uma programação cultural, chamada de "Primavera Cidade", que serão shows paralelos aos que acontecerá no Autódromo. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento.

Para aproveitar o festival, a EXAME POP separou um guia completo com tudo o que você precisa saber, desde funcionamento da pulseira cashless à transporte, sobre o Primavera Sound 2023. Confira:

Line-up e horários do Primavera Sound 2023

Sábado, 2 de dezembro:

Palco Corona

12h às 12h30h - Fundação Bachiana

13h05 às 13h45 - Getúlio Abelha

14h40 às 15h30 - Black Midi

16h40 às 17h30 - The Hives

18h40 às 19h40 - Marisa Monte

21h35 às 23h05 - The Killers

Palco Barcelona

12h30 às 13h - Àiyé

13h50 às 14h35 - OFF!

15h40 às 16h30 - Muna

17h40 às 18h30 - Cansei de Ser Sexy

19h50 às 21h26 - Pet Shop Boys

Palco São Paulo

13h às 13h30 - Slipmami

14h10 às 15h - Marina Herlop

15h40 às 16h30 - Dorian Electra

17h20 às 18h25 - Slowdive

19h15 às 20h20 - Kelela

21h às 22h05 - MC Bin Laden

TNT Club

14h às 15h30 - Carola

15h30 às 17h - Cherolainne

17h às 18h30 - L_UCIO

18h30 às 19h30 - DJ Playero

19h30 às 20h30 - Gabriel do Borel + Rebecca

20h30 às 22h - VH00R

22h às 23h - Hi Tech

Domingo, dia 3 de dezembro

Palco Corona

12h30 às 13h - Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

13h40 às 14h25 - Just Mustard

15h30 às 16h20 - Carly Rae Jepsen

17h40 às 18h50 - Beck

20h25 às 22h55 - The Cure

Palco Barcelona

13h05 às 13h35 - Mateus Fazeno Rock

14h35 às 15h20 - Soccer Mommy

16h30 às 17h30 - Marina Sena

19h às 20h15 - Bad Religio

Palco São Paulo

13h às 13h30 - Nelson D & Edgar

14h15 às 15h - Filipe Catto

15h45 às 16h45 - El Mató a un Polícia Motorizado

17h30 às 18h30 - Róisín Murphy

19h às 20h30 - TOKiMONSTA

20h40 às 22h40 - The Blessed Madonna

TNT Club

14h às 15h30 - Etcetera

15h30 às 17h - DJ Mau Mau

17h às 18h30 - KL Jay

18h30 às 19h30 - MU540 + Urias

19h30 às 20h30 - Toccororo

20h30 às 21h30 - MC Carol

21h30 às 23h - Hudson Mohawke

Como chegar ao Primavera Sound?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Primavera Sound via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

Mapa do Primavera Sound de 2023

Como ativar a pulseira cashless do Primavera Sound?

Assim como em outros festivais da capital paulista, o Primavera Sound fará uso da pulseira cashless, que serve tanto como o único e exclusivo ingresso para entrar no evento quanto para a compra de alimentos, bebidas e produtos no festival. Recomenda-se que as pulseiras não sejam colocadas antes do dia e também não tenham seu lacre violado.

As pulseiras já foram enviadas e já podem ser cadastradas no site. É importante realizar o cadastro para garantir a entrada no evento, bem como para receber o valor excedente (caso sobre) ao final do festival. É possível registrá-las e carregá-las com créditos para consumo no evento diretamente pelo site oficial. O mesmo link é usado para pedir o reembolso dos valores não utilizados. Vale dizer que a recarga antecipada garante o reembolso automático.

São permitidas recargas antecipadas somente com os cartões de crédito Visa, Elo e Mastercard. Os cartões corporativos e empresariais não serão aceitos.

Nos dois dias do evento, haverão caixas distribuídos pelo festival para recarga da pulseira cashless. Por lá, serão aceitos cartão de débito, crédito, dinheiro e Pix.

Como saber o saldo da pulseira do Primavera Sound?

Segundo o site oficial do evento, é possível consultar o saldo do cartão em qualquer caixa no festival. Além de um extrato que será emitido ao final de cada transação feita no Primavera Sound São Paulo.

O que pode levar no Primavera Sound de São Paulo?

O Primavera Sound fez uma lista bem completa do que pode e não pode ser levado no evento. Veja abaixo:

O que NÃO pode levar para o festival

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Go-Pro (ou similares)

Tablets

Cartazes de qualquer tipo

Guarda-Chuvas

Bebidas comprados fora do evento

Garrafas e latas

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos

Armas de fogo ou branca de qualquer espécie

Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem

Fogos de artifício

Papéis em rolo, livros, jornais e revistas

Bandeiras e faixas com mastro

Capacetes de motos ou similares

Roupas, correntes, cinturões ou acessórios com partes que podem machucar

Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos* sem receitas médicas ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivo médicos

Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 100ml

Materiais destinado à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios

Laser, walkie-talkie e drones

Pistolas de água, cadeiras, panfletos, adesivos e guarda-chuva

Cigarro Eletrônico e Copos térmicos ou similares

Animais exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiências visual

Utensílios de armazenagem

Cadeiras ou bancos

Bastão para tirar foto

Buzinas de ar

Mochilas ou bolsas maiores do que 20×30cm

Skates, patinetes ou similares

Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

*Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome

O que pode levar para o festival

Pulseira Primavera Cashless BB (único e exclusivo ingresso do festival)

Documentos pessoais

Chapéu ou boné

Óculos escuros

Canga*

Capa de chuva

Protetor Solar

Protetor Labial

Câmera portátil (não pode ter lente destacável).

Mochila ou bolsa (não maiores que 20x30cm)

Frutas cortadas devidamente armazenadas

Alimentos industrializados fechados

Água mineral em copo plástico lacrado (2 unidades por pessoa)

Carregador Portátil

Maquiagem

Remédios com laudo/prescrição médica**,

Ainda têm ingressos para o Primavera Sound 2023?

Os ingressos para o Primavera Sound em São Paulo ainda estão disponíveis para venda no site oficial do evento, mas somente para opção de Passaporte e Passaporte VIP (ingresso para ambos os dias).

Também é possível comprar ingressos na bilheteria oficial, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República.

Qual valor do ingresso do Primavera Sound?

Passaporte : R$ 740,00 + taxas - lote 1

: R$ 740,00 + taxas - lote 1 Passaporte VIP: R$ 2.240,00 + taxas - lote 1

Quando será o Primavera Sound em São Paulo?

O Primavera Sound 2023 acontecerá em os dias 2 e 3 de dezembro. O festival ocorre desde 2001, geralmente entre maio e junho, na Europa. No Brasil, a primeira edição foi no ano passado.

Além dos shows no final de semana, o evento irá oferecer uma programação cultural, chamada de "Primavera Cidade", que serão shows paralelos aos que acontecerá no Autódromo.

Onde vai ser o Primavera Sound em São Paulo?

Em 2023, a segunda edição do evento será no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. No ano passado, a primeira edição do festival aconteceu no Parque Anhembi.