Subnautica 2 vende mais de um milhão de cópias em menos de uma hora

O jogo Subnautica 2, novo título desenvolvido pela Unknown Worlds, alcançou rapidamente grande destaque nas plataformas digitais. Em menos de uma hora após o lançamento, o jogo já figurava entre os mais populares da Steam, segundo informações do The Verge.

De acordo com comunicado oficial, o título ultrapassou a marca de um milhão de cópias vendidas. No momento, aparece como o quarto jogo mais jogado da plataforma, com mais de 460 mil jogadores simultâneos. Apenas Counter-Strike 2, Dota 2 e PUBG: Battlegrounds registram números superiores.

Os dados da Steam não incluem usuários de outras plataformas onde o jogo também está disponível em acesso antecipado, como a Epic Games Store e o Xbox, o que indica que o número total de jogadores simultâneos pode ser ainda maior.

Desempenho esperado

O forte desempenho no lançamento já era esperado. Antes de chegar ao mercado, Subnautica 2 acumulava cinco milhões de listas de desejos, sendo o título mais desejado da Steam, segundo o The Verge. O game dá continuidade às histórias iniciadas em Subnautica e Subnautica: Below Zero, ambos bem recebidos pelo público.

O projeto também foi marcado por um impasse jurídico envolvendo executivos da Unknown Worlds e a proprietária do estúdio, a Krafton. Durante esse período, o lançamento em acesso antecipado, inicialmente previsto para 2025, foi adiado, em parte devido a avaliações obtidas em testes com jogadores.

Após decisão judicial em março que restabeleceu o CEO do estúdio e ampliou o prazo para um possível bônus aos desenvolvedores, o jogo recebeu uma nova data para sua estreia antecipada.

A previsão da empresa é que o período de acesso antecipado tenha duração de aproximadamente dois a três anos.