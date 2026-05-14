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Escalação de Lupita Nyong’o em 'A Odisseia' provoca reação polêmica de Musk

Bilionário questionou rumores sobre Lupita Nyong’o viver Helena de Troia no aguardado épico de Christopher Nolan

Elon Musk: Novo filme de Christopher Nolan vira alvo de críticas do bilionário (Frazer Harrison / WireImage)

Elon Musk: Novo filme de Christopher Nolan vira alvo de críticas do bilionário (Frazer Harrison / WireImage)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20h57.

O novo filme de Christopher Nolan, “A Odisseia”, virou centro de uma polêmica nas redes sociais após comentários de Elon Musk sobre a possível escalação de Lupita Nyong'o como Helena de Troia.

Dono do X disparou uma série de ataques relacionados ao filme

A discussão começou quando a revista Time publicou nesta semana que Nyong’o interpretaria a personagem histórica da mitologia grega no épico comandado por Nolan. O comentarista conservador Matt Walsh, em seu perfil no X, publicou comentários questionando a escalação.

"Dizem que não devemos nos opor a que Helena de Troia seja retratada como uma mulher negra. E, no entanto, se um grande estúdio de Hollywood fizesse um filme ambientado na África e escalasse uma mulher branca como "a mulher mais bonita da África", aquelas mesmas pessoas literalmente colocariam as ruas pegando fogo. Se, digamos, Sydney Sweeney fosse escalada para o papel, elas seriam levadas a uma violência assassina. Todos sabemos que isso é verdade."

A figura pública seguiu comentando sobre a possível escalação: "Nenhuma pessoa no planeta realmente acha que Lupita Nyong’o é “a mulher mais bonita do mundo”. Mas Christopher Nolan sabe que seria chamado de racista se desse o papel de “a mulher mais bonita” para uma mulher branca. Nolan é tecnicamente talentoso, mas um covarde. Muito medroso para fazer qualquer coisa que desafie, nem que seja ligeiramente, o espírito da época."

Em resposta à publicação, Musk respondeu: "Verdade. Quanta hipocrisia em Hollywood. ". E afirmou que o diretor “perdeu sua integridade”, insinuando que a escolha teria sido motivada por premiações e critérios políticos de Hollywood. Em outra publicação, Musk concordou com um comentário que dizia que Christopher Nolan era "racista com pessoas brancas, especialmente gregos".

Filme terá elenco de peso

Além de Lupita Nyong’o, o elenco de “A Odisseia” reúne nomes como Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Charlize Theron. O longa é tratado como um dos maiores projetos da carreira de Nolan e será lançado em julho de 2026.

O filme adapta o clássico poema épico de Homero e acompanha a longa jornada de Odisseu após a Guerra de Troia. A produção também chama atenção por ser o primeiro longa inteiramente filmado com câmeras IMAX.

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