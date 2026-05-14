Escalação de Lupita Nyong’o em 'A Odisseia' provoca reação polêmica de Musk

O novo filme de Christopher Nolan, “A Odisseia”, virou centro de uma polêmica nas redes sociais após comentários de Elon Musk sobre a possível escalação de Lupita Nyong'o como Helena de Troia.

Dono do X disparou uma série de ataques relacionados ao filme

A discussão começou quando a revista Time publicou nesta semana que Nyong’o interpretaria a personagem histórica da mitologia grega no épico comandado por Nolan. O comentarista conservador Matt Walsh, em seu perfil no X, publicou comentários questionando a escalação.

"Dizem que não devemos nos opor a que Helena de Troia seja retratada como uma mulher negra. E, no entanto, se um grande estúdio de Hollywood fizesse um filme ambientado na África e escalasse uma mulher branca como "a mulher mais bonita da África", aquelas mesmas pessoas literalmente colocariam as ruas pegando fogo. Se, digamos, Sydney Sweeney fosse escalada para o papel, elas seriam levadas a uma violência assassina. Todos sabemos que isso é verdade."

We're told that we shouldn't object to Helen of Troy being portrayed as a black woman. And yet if a major Hollywood studio made a film set in Africa and cast a white woman as "the most beautiful woman in Africa," those same people would literally riot in the street. If, say,… — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 13, 2026

A figura pública seguiu comentando sobre a possível escalação: "Nenhuma pessoa no planeta realmente acha que Lupita Nyong’o é “a mulher mais bonita do mundo”. Mas Christopher Nolan sabe que seria chamado de racista se desse o papel de “a mulher mais bonita” para uma mulher branca. Nolan é tecnicamente talentoso, mas um covarde. Muito medroso para fazer qualquer coisa que desafie, nem que seja ligeiramente, o espírito da época."

Em resposta à publicação, Musk respondeu: "Verdade. Quanta hipocrisia em Hollywood. ". E afirmou que o diretor “perdeu sua integridade”, insinuando que a escolha teria sido motivada por premiações e critérios políticos de Hollywood. Em outra publicação, Musk concordou com um comentário que dizia que Christopher Nolan era "racista com pessoas brancas, especialmente gregos".

Accurate — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2026

Filme terá elenco de peso