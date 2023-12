Primavera Sound 2023 coleta mais de 1 tonelada de vidro para reciclagem

No primeiro final de semana de dezembro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu a segunda edição do Primavera Sound Brasil, festival que reuniu mais de 30 atrações, incluindo os headliners de grande nome The Cure e The Killers.

O público do evento foi recebido com infraestrutura de qualidade equivalente à observada na edição anterior, que foi realizada no Sambódromo do Anhembi. Nos dois dias do evento, os mais de 100 mil participantes experimentaram diferentes estilos e culturas e participaram de diversas ações e ativações promovidas pela organizadora T4F e empresas parceiras.

Focada em sustentabilidade, uma das principais iniciativas foi a parceria com o Glass is Good, programa de logística reversa do vidro descartável pós-consumo da Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE. Durante os dois dias, foram recolhidas 2.055 garrafas, totalizando 1,25 tonelada de cacos do material. Os resíduos receberão a destinação correta, neste caso, a reciclagem.

“A grande contribuição do Glass Is Good para a cadeia do vidro está na promoção da articulação entre diversos agentes. Grandes festivais de música são uma grande oportunidade de engajar a sociedade que, no Primavera Sound, mostrou-se comprometida com a reciclagem do vidro. Além dos festivais terem match com as bebidas, por complementarem os momentos de celebração, eles também têm se tornado espaços de conscientização por um mundo mais sustentável e estamos gratos de fazer parte disto”, afirma Cristiane Foja, presidente-executiva da ABRABE.

Festival alinhado com a economia circular

Não foi só o vidro que foi coletado e descartado de forma correta. Apoiados pela economia circular, os demais resíduos foram recolhidos e encaminhados para a reciclagem. O processo beneficiou cooperativas locais, gerando empregos e proporcionando renda para as famílias e contribuiu para a redução do desperdício no evento.

O Primavera Sound também praticou a neutralização de carbono e a redução do uso de plástico e implementou medidas de conservação de água, como banheiros e sanitizantes de baixo consumo, sistemas de irrigação eficientes e torneira de pouco fluxo. O festival também adotou práticas de reutilização de palco e cenografia, evitando o desperdício e reduzindo a demanda por novos materiais.

“O nosso compromisso é entregar a melhor experiência para o público que recebemos, com conforto, segurança e práticas alinhadas às atuais demandas da nossa sociedade. Cuidar do nosso planeta é uma delas. O Primavera Sound é um Festival que tem no seu DNA a música de qualidade, a sustentabilidade e a inclusão. A pauta ESG é essencial para nós”, finaliza Serafim Abreu, CEO da T4F.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

ABRABE coleta mais de 6 toneladas de vidro no Tomorrowland Brasil 2023

Glocal Experience: evento gratuito no Rio de Janeiro debate ideias e ações de sustentabilidade

Com 11.000 Km de costa, Brasil precisa proteger seus mares e explorar potencial náutico