Quem é Chappell Roan, atração do Lollapalooza 2026 neste sábado

Chappell Roan: cantora se apresenta no segundo dia do Lollapalooza 2026, a partir das 21h30
Publicado em 21 de março de 2026 às 05h59.
Chappell Roan é uma das principais atrações do Lollapalooza 2026 e se apresenta neste sábado, 21, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora americana ganhou destaque global nos últimos anos com uma carreira independente e músicas que abordam identidade, sexualidade e temas ligados à comunidade LGBTQ+.
A artista, considerada um dos novos nomes do pop internacional, faz sua estreia no Brasil como headliner do segundo dia do festival.
Nascida como Kayleigh Rose Amstutz, Chappell Roan cresceu no estado do Missouri, nos Estados Unidos, em um ambiente religioso e conservador. Durante a adolescência, começou a publicar covers no YouTube, o que chamou a atenção da indústria musical.
Em 2015, assinou com a Atlantic Records e, no ano seguinte, adotou o nome artístico Chappell Roan, inspirado no sobrenome do avô e na canção “The Strawberry Roan”.
Apesar do início promissor, a cantora foi dispensada pela gravadora em 2020 após o lançamento do single “Pink Pony Club”. A música, no entanto, ganhou força anos depois, sobretudo durante a pandemia, e ajudou a impulsionar sua carreira de forma independente.
Sem contrato, Chappell voltou a morar no Missouri e chegou a trabalhar fora da música. Em 2022, firmou um acordo de distribuição e retomou a parceria com o produtor Dan Nigro.
O reconhecimento veio com o álbum “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, lançado em 2023, e com o sucesso do single “Good Luck, Babe!”, que alcançou o topo das paradas e consolidou a artista como um novo fenômeno do pop.
A apresentação de Chappell Roan no Lollapalooza Brasil 2026 marca sua primeira vez no país. A cantora sobe ao palco Budweiser às 21h30, encerrando o segundo dia do festival.
O show faz parte da turnê “Visions of Damsels & Other Dangerous Things” e deve incluir músicas como: