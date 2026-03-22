Lollapalooza: quantos shows Lorde ja fez no Brasil e o que mudou em cada fase?

Prester a se apresentar no terceiro dia de Lollapalooza Brasil, Lorde já veio ao Brasil outras três vezes e está prestes a cravar a quarta passagem, se consolidando como uma artista querida em festivais.

Ainda adolescente

A primeira visita foi em 2014, também no Lollapalooza, quando ainda carregava aquela aura de adolescente deslocada que fez “Pure Heroine”, seu álbum de estreia, explodir. Com cabelos encaracolados e danças "esquisitas", a ainda adolescente de 17 anos não teve medo de mostrar ao público sua personalidade.

Mais adulta e melodramática

Em 2018, o tom já era outro. A era “Melodrama”, a mais elogiada da artista, trouxe uma cantora mais intensa ao Popload Festival, em São Paulo, mais dramática e muito mais consciente do próprio impacto. O show cresceu junto com ela, que foi headliner do festival.

Gravado por um fã, veja a apresentação de Lorde no Brasil 2018:

Mais feliz e mais solar

Em 2022, no Primavera Sound, também em São Paulo, veio a fase “Solar Power”, um álbum mais feliz e reflexivo. Sua apresentação, também como headliner, consolidou Lorde como dona da própria arte, já que o novo disco não foi unanimidade entre os fãs.

Ainda assim, Lorde teve a oportunidade de dar um pulo no Rio de Janeiro e fazer um show solo, sendo a primeira vez da artista no Brasil fora de festivais.

Nova fase e figurinha carimbada em festivais

Agora, no Lollapalooza Brasil 2026, ela retorna com “Virgin” e uma proposta bem diferente. Suas novas músicas são mais vulneráveis, como se estivesse abrindo o diário no palco. Depois de três visitas que marcaram épocas diferentes da carreira de Lorde, a cantora da Nova Zelândia consolidou uma base de fãs que estão sempre prontos para uma nova apresentação.

Quando Lorde vai se apresentar no Lollapalooza Brasil?

O show de Lorde será no próximo domingo, 22, às 20h10, no Palco Samsung Galaxy.

Esse é o provável setlist da neozelandesa, baseado nas apresentações no Lollapalooza Chile e Argentina:

Hammer Royals Broken Glass Buzzcut Season Favourite Daughter Perfect Places Shapeshifter Current Affairs Supercut The Louvre Liability Man of the Year Team What Was That Green Light David Ribs

Todas as atrações do dia

Veja o horário e o palco de todas as atrações do terceiro e último dia de festival:

Palco Budweiser

12h45 – Papisa

14h45 – Mundo Livre S/A

16h55 – Djo

19h05 – Turnstile

21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug

13h40 – Nina Maia

15h50 – Royel Otis

18h00 – Addison Rae

20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu

14h45 – Oruã

16h55 – Balu Brigada

19h05 – FBC

21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante

13h00 – Entropia

14h00 – Analu

15h15 – Alirio

16h30 – Idlibra

17h45 – Zopelar

19h00 – RØZ

20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

21h45 – Peggy Gou

Mapa do festival

A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.