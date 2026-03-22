Lollapalooza: quantos shows Lorde ja fez no Brasil e o que mudou em cada fase?

Lorde: Shows no país refletem as viradas mais importantes da discografia da neozelandesa (Joseph Okpako/WireImage/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de março de 2026 às 06h51.
Prester a se apresentar no terceiro dia de Lollapalooza Brasil, Lorde já veio ao Brasil outras três vezes e está prestes a cravar a quarta passagem, se consolidando como uma artista querida em festivais.
A primeira visita foi em 2014, também no Lollapalooza, quando ainda carregava aquela aura de adolescente deslocada que fez “Pure Heroine”, seu álbum de estreia, explodir. Com cabelos encaracolados e danças "esquisitas", a ainda adolescente de 17 anos não teve medo de mostrar ao público sua personalidade.
Em 2018, o tom já era outro. A era “Melodrama”, a mais elogiada da artista, trouxe uma cantora mais intensa ao Popload Festival, em São Paulo, mais dramática e muito mais consciente do próprio impacto. O show cresceu junto com ela, que foi headliner do festival.
Gravado por um fã, veja a apresentação de Lorde no Brasil 2018:
Em 2022, no Primavera Sound, também em São Paulo, veio a fase “Solar Power”, um álbum mais feliz e reflexivo. Sua apresentação, também como headliner, consolidou Lorde como dona da própria arte, já que o novo disco não foi unanimidade entre os fãs.
Ainda assim, Lorde teve a oportunidade de dar um pulo no Rio de Janeiro e fazer um show solo, sendo a primeira vez da artista no Brasil fora de festivais.
Agora, no Lollapalooza Brasil 2026, ela retorna com “Virgin” e uma proposta bem diferente. Suas novas músicas são mais vulneráveis, como se estivesse abrindo o diário no palco. Depois de três visitas que marcaram épocas diferentes da carreira de Lorde, a cantora da Nova Zelândia consolidou uma base de fãs que estão sempre prontos para uma nova apresentação.
O show de Lorde será no próximo domingo, 22, às 20h10, no Palco Samsung Galaxy.
Esse é o provável setlist da neozelandesa, baseado nas apresentações no Lollapalooza Chile e Argentina:
Hammer
Royals
Broken Glass
Buzzcut Season
Favourite Daughter
Perfect Places
Shapeshifter
Current Affairs
Supercut
The Louvre
Liability
Man of the Year
Team
What Was That
Green Light
David
Ribs
Veja o horário e o palco de todas as atrações do terceiro e último dia de festival:
12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator
12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde
12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye
12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou
A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.