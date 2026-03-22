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Lollapalooza: quantos shows Lorde ja fez no Brasil e o que mudou em cada fase?

Cantora atravessa mais de uma década visitando o país em fases bem diferentes da carreira

Lorde: Shows no país refletem as viradas mais importantes da discografia da neozelandesa (Joseph Okpako/WireImage/Getty Images)

Lorde: Shows no país refletem as viradas mais importantes da discografia da neozelandesa (Joseph Okpako/WireImage/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 06h51.

Prester a se apresentar no terceiro dia de Lollapalooza Brasil, Lorde já veio ao Brasil outras três vezes e está prestes a cravar a quarta passagem, se consolidando como uma artista querida em festivais.

Ainda adolescente

A primeira visita foi em 2014, também no Lollapalooza, quando ainda carregava aquela aura de adolescente deslocada que fez “Pure Heroine”, seu álbum de estreia, explodir. Com cabelos encaracolados e danças "esquisitas", a ainda adolescente de 17 anos não teve medo de mostrar ao público sua personalidade.

Mais adulta e melodramática

Em 2018, o tom já era outro. A era “Melodrama”, a mais elogiada da artista, trouxe uma cantora mais intensa ao Popload Festival, em São Paulo, mais dramática e muito mais consciente do próprio impacto. O show cresceu junto com ela, que foi headliner do festival.

Gravado por um fã, veja a apresentação de Lorde no Brasil 2018:

Mais feliz e mais solar

Em 2022, no Primavera Sound, também em São Paulo, veio a fase “Solar Power”, um álbum mais feliz e reflexivo. Sua apresentação, também como headliner, consolidou Lorde como dona da própria arte, já que o novo disco não foi unanimidade entre os fãs.

Ainda assim, Lorde teve a oportunidade de dar um pulo no Rio de Janeiro e fazer um show solo, sendo a primeira vez da artista no Brasil fora de festivais.

Nova fase e figurinha carimbada em festivais

Agora, no Lollapalooza Brasil 2026, ela retorna com “Virgin” e uma proposta bem diferente. Suas novas músicas são mais vulneráveis, como se estivesse abrindo o diário no palco. Depois de três visitas que marcaram épocas diferentes da carreira de Lorde, a cantora da Nova Zelândia consolidou uma base de fãs que estão sempre prontos para uma nova apresentação.

Quando Lorde vai se apresentar no Lollapalooza Brasil?

O show de Lorde será no próximo domingo, 22, às 20h10, no Palco Samsung Galaxy.

Esse é o provável setlist da neozelandesa, baseado nas apresentações no Lollapalooza Chile e Argentina:

  1. Hammer

  2. Royals

  3. Broken Glass

  4. Buzzcut Season

  5. Favourite Daughter

  6. Perfect Places

  7. Shapeshifter

  8. Current Affairs

  9. Supercut

  10. The Louvre

  11. Liability

  12. Man of the Year

  13. Team

  14. What Was That

  15. Green Light

  16. David

  17. Ribs

Todas as atrações do dia

Veja o horário e o palco de todas as atrações do terceiro e último dia de festival:

Palco Budweiser

12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou

Mapa do festival

A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.

Mapa do Lollapalooza 2026

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