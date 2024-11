'Brat' é a palavra do ano, segundo o dicionário Collins; saiba o que significa

O tradicional dicionário Collins declarou “Brat” — o título do álbum da cantora Charli XCX - como a palavra do ano de 2024.

O termo foi definido para caracterizar uma "atitude confiante e independente”. Os lexicógrafos da Collins disseram na sexta-feira que a frase “brat summer” se tornou “uma das palavras mais comentadas de 2024”.

“Mais do que um álbum de enorme sucesso, ‘Brat’ é um fenômeno cultural que repercutiu nas pessoas globalmente, e ‘brat summer’ se estabeleceu como uma estética e um modo de vida”, disse o dicionário.

Os especialistas da Collins monitoram seu banco de dados de 20 bilhões de palavras para criar a lista anual de palavras novas e notáveis ​​que refletem a língua inglesa em constante evolução.

Outras palavras novas e notáveis ​​para 2024 incluem “era”, no sentido de “um período da vida ou carreira de alguém que é de caráter distinto”. É inspirado pela turnê Eras, de Taylor Swift, um sucesso global

A palavra do ano de 2023 de Collin foi “IA”, abreviação de inteligência artificial.

A candidata democrata à Casa Branca foi ganhando popularidade entre jovens, entre outros aspectos, depois que a própria Charli publicou três palavras na rede social X (antigo Twitter): "Kamala É brat [sic]" - isso depois que Joe Biden anunciou a saída da corrida presidencial e apoiando sua vice para a disputa contra Donald Trump.

It's CharliXCX's new album. Here's the album cover and they changed BidenHarrisHQ to KamalaHQ and posted this yesterday. pic.twitter.com/nMGwMUenSU

— Sugarandspikes (@Bugsandhisses1) July 22, 2024