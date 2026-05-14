Vin Diesel chora ao lembrar de Paul Walker em sessão de 'Velozes e Furiosos' em Cannes

Vin Diesel viveu um dos momentos mais emocionantes do Festival de Cannes 2026 durante a sessão especial de 25 anos de “Velozes e Furiosos”. O ator se emocionou ao lembrar de Paul Walker, seu amigo e parceiro de tela na franquia que morreu em 2013.

A exibição do primeiro filme da saga aconteceu em uma sessão da meia-noite e reuniu nomes importantes do elenco original, como Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. A presença de Meadow Walker, filha de Paul Walker, também chamou atenção e aumentou o clima de nostalgia da homenagem.

LONDON, ENGLAND - MAY 07: (L-R) Paul Walker and Vin Diesel attend the world premiere of 'Fast And Furious 6' at The Empire Leicester Square on May 7, 2013 in London, England. (Photo by Dave J Hogan/Getty Images) (Dave J Hogan/Getty Images)

Emoção tomou conta do evento

Durante o discurso antes da sessão, Vin Diesel precisou parar algumas vezes para conter as lágrimas. Segundo o The Hollywood Reporter, o ator destacou a importância de Paul Walker para o sucesso da franquia e afirmou que a “família” criada ao longo dos filmes continua viva mesmo após a morte do colega.

Vin Diesel gets emotional talking about the late Paul Walker at the 'Fast & Furious' Cannes anniversary screening: "A brother to me" pic.twitter.com/E0ai5FPj5D — The Hollywood Reporter (@THR) May 14, 2026

O momento mais simbólico da noite aconteceu quando Diesel abraçou Meadow Walker no tapete vermelho. O ator é padrinho da filha de Paul Walker e mantém uma relação próxima com ela desde a morte do astro. Meadow, inclusive, chegou a participar de “Fast X”, lançado em 2023.

Franquia completou 25 anos

Lançado em 2001, “Velozes e Furiosos” transformou Vin Diesel e Paul Walker em estrelas globais e deu início a uma das franquias mais lucrativas do cinema, acumulando bilhões de dólares em bilheteria ao longo de mais de duas décadas.

Paul Walker morreu em novembro de 2013, aos 40 anos, após um acidente de carro na Califórnia. Desde então, a franquia mantém homenagens frequentes ao ator e ao personagem Brian O’Conner, considerado um dos pilares da saga.

O próximo filme da franquia, chamado “Fast Forever”, será o 11º e último capítulo de “Velozes e Furiosos”. A produção está prevista para estrear em março de 2028 e promete trazer a saga de volta às origens, com foco novamente nas corridas de rua em Los Angeles e na relação entre Dominic Toretto e Brian O’Conner.

Vin Diesel já afirmou que o longa será uma grande homenagem ao legado construído ao lado de Paul Walker.