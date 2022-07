O que é Cashback? Saiba como receber dinheiro de volta nas compras

O crescimento da concorrência entre instituições financeiras, sobretudo entre as que oferecem cartões de crédito, resultou na oferta de novos benefícios aos clientes. Desse modo, além da possibilidade de acumular pontos, por exemplo, surgiu um conceito que se popularizou no Brasil, o cashback.

Com a inflação em alta, é comum que as famílias brasileiras procurem ofertas e economias nas compras diárias sempre que possível. No entanto, embora cupons, vendas sazonais e outros incentivos promocionais ocorram, eles geralmente não se aplicam a itens comprados regularmente.

Observando essa demanda e analisando o aumento do consumo no país, empresas de cartão de crédito começaram a oferecer incentivos aos portadores de seus cartões, de modo que fosse possível ganhar dinheiro de volta à medida que o cartão fosse utilizado.

O que é cashback?

O cashback é um benefício do cartão de crédito onde uma parte das compras elegíveis feitas no cartão de crédito é reembolsada ao titular do cartão.

Por exemplo, se um cartão de crédito oferecer 1,5% de cashback em cada compra, o usuário ganhará 1,5 centavos em dinheiro para cada real gasto. Importante destacar que alguns cartões de crédito oferecem uma porcentagem fixa de volta em todas as compras, enquanto outros oferecem uma porcentagem mais alta de dinheiro de volta em categorias de gastos populares, como gasolina ou mantimentos.

Desse modo, os titulares de cartões podem resgatar dinheiro de volta em crédito, compras on-line e muito mais.

Cashback é dinheiro grátis?

Tecnicamente, o cashback não é dinheiro grátis tendo em vista que é necessário realizar algum gasto para receber parte do dinheiro de volta. Além disso, embora alguns cartões ofereçam ótimas recompensas, eles também podem exigir que os titulares paguem uma taxa anual, o que pode compensar suas economias, dependendo de quanto o cartão é utilizado.

Além disso, do ponto de vista das operadoras de cartão, o oferecimento cashback incentiva os consumidores a usarem seus cartões com mais frequência, eliminando o uso de dinheiro ou cartões de débito, resultando em uma taxa de transação aos comerciantes paga às operadoras.

Por fim, os gastos excessivos em prol do cashback podem gerar taxa de juros adicionais caso o titular não consiga pagar a fatura do cartão, descompensado facilmente o dinheiro anteriormente obtido e gerando lucro para a operadora do cartão.

Como resgatar o cashback?

Os titulares de cartões de crédito com cashback devem às formas de reembolso e a existência de limites mínimos para resgate. Da mesma forma, é importante ler as letras miúdas, pois dependendo dos termos do cartão de crédito, os reembolsos só poderão ser resgatados por:

Depósito Bancário : O cashback é depositado diretamente na conta-corrente ou poupança do titular do cartão;

Crédito na fatura : neste caso, o cashback é compensado diretamente com a fatura atual do cartão de crédito. Por exemplo, se a fatura do cartão de crédito for de R$ 1000 e o reembolso for de R$ 150, o valor do pagamento aplicável do cartão será de R$ 850.

Cartões-presente : os reembolsos são devolvidos na forma de cartões-presente, de modo que o titular do cartão poderá utilizá-lo em sua próxima compra.

Cashback vale a pena?

Para descobrir se determinado cashback vale a pena para você e para seu comportamento de gastos, não tenha medo de comparar as ofertas entre as operadoras de cartão, de modo a encontrar um incentivo adequado para as suas necessidades.

‍Além disso, o consumidor deve estar sempre atento aos detalhes fornecidos por cada oferta. Por exemplo, se está recebendo uma porcentagem maior de volta em lojas específicas ou itens específicos? Qual é a data de vencimento para resgate? Existe uma taxa?

Em suma, realizando as perguntas corretas será possível aumentar suas economias, fazendo com que o cashback trabalhe a seu favor.

