Como consultar o primeiro lote de restituição do imposto de renda 2026

A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 na próxima sexta-feira, 22. O contribuinte poderá verificar se será restituído nessa primeira etapa a partir das 9h (horário de Brasília).

O lote inicial é tradicionalmente voltado aos grupos que possuem prioridade legal (idosos, pessoas com deficiência, professores). Contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e receber a restituição via Pix, usando o CPF como chave, têm chances de serem contemplados com o pagamento. A liberação dos valores está agendada para o dia 29 de maio de 2026, creditado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte.

O cidadão que enviou o documento sem pendências ou erros até o último dia 10 de maio tem chances de receber o primeiro lote da restituição.

Pagamento por ordem de prioridade

Os grupos prioritários que encabeçam a lista de pagamentos incluem idosos acima de 80 anos e acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave, e profissionais do magistério. Logo em seguida, os declarantes que optaram pelo recebimento via Pix ou que utilizaram a declaração pré-preenchida.

Passo a passo para consultar a restituição

O contribuinte tem duas formas de fazer a consulta da restituição.

Opção 1: Pelo site da Receita Federal

Acesse o site oficial da Receita Federal (gov.br/receitafederal);

Clique no menu Imposto de Renda;

Selecione a opção Consultar minha restituição;

Digite o seu CPF e a data de nascimento;

Clique em Consultar para ver o status.

Opção 2: Pelo aplicativo de celular

Abra a loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store ou Apple App Store);

Baixe o aplicativo oficial Meu Imposto de Renda;

Abra o app e faça login com a sua conta Gov.br;

Verifique o status da liberação na tela inicial.

O significado de cada status da declaração

Em Processamento

A Receita Federal recebeu o documento, mas o cruzamento automatizado de dados ainda não foi concluído. Trata-se de uma etapa temporária e padrão para qualquer declaração enviada. Não há motivo para preocupação.

Processada

A análise do documento foi encerrada pelo sistema. O contribuinte deve checar o resultado final para confirmar se os valores batem com o esperado. Este status indica apenas a conclusão da checagem, restando verificar se há imposto a pagar ou a restituir.

Em fila de restituição

A declaração foi aprovada sem nenhuma pendência ou erro encontrado. O contribuinte tem direito a receber dinheiro de volta. Agora, resta apenas aguardar a liberação dos depósitos nos lotes mensais.

Em Análise

O sistema identificou divergências de informações e reteve o documento para uma fiscalização detalhada. Este status aponta que a declaração está retida na malha fina ou que os documentos enviados para comprovação estão sob auditoria manual.

Com Pendências

Diferente da análise profunda, este status é um aviso claro de que o sistema já encontrou erros específicos, como digitação incorreta, omissão de rendimentos ou despesas médicas sem comprovação. Exige ação imediata de correção por parte do contribuinte, que deve ser feita com uma declaração retificadora no próprio programa do Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC.

Retificada

Indica que o contribuinte percebeu o erro e enviou uma declaração retificadora. O documento anterior foi totalmente substituído pela nova versão atualizada. O processo de análise recomeça do zero para o novo arquivo.

Cancelada

A declaração perdeu todos os efeitos legais. Esse status ocorre em situações excepcionais de duplicidade ou por determinação da Receita Federal após processos administrativos.

Calendário de restituição

O cronograma segue até agosto e substitui o modelo adotado em anos anteriores, quando a restituição era distribuída em cinco lotes ao longo de um período maior ao longo do ano.

Agora as datas oficiais de pagamento são: