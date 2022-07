O que é IPCA acumulado e qual é a inflação hoje?

Em algum momento você já deve ter se dado conta de que os preços dos bens de consumo e serviços adquiridos pelas famílias brasileiras vem mudando ao longo do tempo. Em outras palavras, aquele pão francês do dia a dia não possui mais o mesmo preço de cinco anos atrás. Quando aparece nos noticiários esse aumento de preço, podem ser citados dois termos, como IPCA, ou ainda IPCA acumulado.

Essa mudança de preço ocorre através de um evento econômico chamado inflação, onde os preços dos bens e serviços variam, resultando na redução do valor de uma moeda com o passar do tempo.

Sendo assim, de modo a entender e medir tais alterações, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, também conhecido pela sigla IPCA, foi criado.

O que é IPCA?

Realizada através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA é um índice de inflação cujo objetivo é medir a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços ao consumidor final, ou seja, medir o poder de compra da população em geral mês a mês.

Desse modo, a cesta avalia o consumo da população e quanto da renda familiar é gasto em cada produto, por exemplo, arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, material médico, cinema e outros itens que afetam o dia a dia dos brasileiros.

Sendo assim, isso significa que o IBGE considera não apenas a variação de preços de cada item mencionado mas também o peso que essa taxa representa no orçamento de cada família.

Como funciona o IPCA?

A cesta do IPCA é atualizada anualmente para incluir novos produtos que se tornaram uma parte importante dos gastos de consumo das famílias (como serviços de streaming de música e vídeo), enquanto outros que não são mais representativos (como fitas de vídeo) são eliminados.

Além disso, em um ano, os modelos antigos de alguns produtos foram substituídos por novos. Isso pode acontecer, por exemplo, quando as vendas de modelos mais antigos são tão baixas que seus preços despencam.

O que é IPCA acumulado?

Calcular o aumento ou diminuição percentual na proporção experimentada entre duas datas dadas só é possível através do IPCA acumulado.

Assim, por exemplo, se um indivíduo calculasse uma taxa de acumulação de 12 meses, bastaria comparar o índice do mês atual com o índice do mesmo mês do ano anterior e a variação percentual estimada.

Em outras palavras, o IPCA acumulado representa a soma de todos os IPCAs mensais realizados durante um determinado período.

Qual é a inflação hoje?

Através dos dados do IPCA, é possível saber qual é a inflação hoje no Brasil. Segundo dados do IBGE, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses é de 11,73%, número que foi atualizado após a divulgação do índice no mês de maio de 2022.

A inflação de maio representou um avanço de 0,47%. Considerando o IPCA por cidade e estados específicos, o que teve o maior percentual mensal foi Aracaju (SE), com 0,74%. Em Grande Vitória (ES) houve uma queda na inflação de 0,08%, único lugar presente na lista do IBGE com uma variação negativa.

Foi possível entender o que é IPCA acumulado e qual é a inflação do Brasil hoje? Confira também outros conteúdos como esse no nosso Guia de Investimentos, como:

