O que é taxa Selic e como ela funciona?

Quando se fala sobre investimentos ou de algum assunto relacionado à economia, existem alguns termos que são mais comuns de serem vistos. Um dos mais citados é a taxa Selic, que, apesar de sua grande importância, muitos ainda não sabem exatamente o que ela representa.

Entender o que é taxa Selic pode fazer com que se tenha decisões financeiras mais assertivas, seja quando for realizar algum empréstimo, ou no momento de investir.

Isso porque ela pode influenciar grande parte das movimentações da economia, o que impacta diretamente nos demais produtos e serviços financeiros disponíveis aos brasileiros. Sendo assim, compreender como funciona a taxa Selic auxilia no melhor entendimento do que está acontecendo ao seu redor.

O que é taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juro no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear todos os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Assim, ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem está investindo.

O Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, onde acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juro no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, se tratam de operações de empréstimo de curto prazo que são feitas entre instituições, que por sua vez, tem como garantia esses títulos.

Para que serve a taxa Selic?

A taxa Selic serve como parte estratégica de combate à inflação no Brasil, e de uma série de medidas de política monetária adotadas pelo Banco Central na tentativa de manter a economia do país estável.

Alguns membros do Banco Central fazem parte do Conselho Monetário Nacional (CMN), que se reúne para discutir e adotar metas para tentar arrefecer a inflação no Brasil, conforme o cenário que se tem no momento. Assim, a taxa Selic é novamente definida por um determinado período.

Quando se iniciou esse método de estabelecer uma meta de inflação no Brasil, ela foi definida em 8%. Passado algum tempo, esse número foi para 4,5%. Em 2020, essa meta foi para 4,5%.

Como funciona a taxa Selic?

A taxa Selic pode mudar constantemente ao longo dos anos. No entanto, essa mudança não é aleatória, uma vez que qualquer alteração pode trazer impactos ao consumo, aos investimentos e também ao crédito.

O procedimento para a mudança da taxa Selic ocorre após reuniões do Comitê de Política Econômica (Copom), que também faz parte do Banco Central do Brasil (BCB). O intervalo de tempo entre uma reunião e outra é de 45 dias, quando será determinada a manutenção ou a alteração da taxa básica de juro, conforme o momento econômico que o país vive e o cenário inflacionário.

A taxa Selic costuma embasar tendências dos juros de empréstimos e também dos rendimentos de ativos de renda fixa.

Além disso, também acaba impactando os investimentos de renda variável, uma vez que quando os ativos de renda fixa oferecem um maior “prêmio” frente a um risco menor, o capital de investimento tende a migrar para eles, fazendo com que os ativos de mais alto risco geralmente sejam menos procurados em determinado período.

Foi possível entender o que é taxa Selic e como ela funciona? Confira também outros conteúdos sobre mercado financeiro em nosso Guia de Investimentos, como:

O que é Ibovespa?

O que são fundos de papel?

5 tipos de fundos imobiliários para investir