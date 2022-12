As 10 maiores empresas do mundo [2022]

Muitas pessoas se questionam qual a maior empresa do mundo. As empresas mais relevantes do mercado financeiro global vêm conseguindo aumentar as vendas e os lucros este ano, apesar dos desafios impostos pela pandemia, guerra em curso, mercados imprevisíveis e recuperação econômica lenta.

Mas afinal, qual a maior empresa do mundo? Para responder a essa pergunta, primeiro é preciso entender qual métrica está sendo utilizada. Que, por sua vez, pode alterar o ranking.

Desse modo, poderíamos considerar a capitalização de mercado, a receita global de cada empresa ou a com maior número de funcionários. Neste artigo iremos considerar as 10 maiores empresas do mundo conforme a Fortune Global 500, que avalia as receitas totais, lucros e balanços patrimoniais, dos exercícios fiscais encerrados em, ou antes, de 31 de março de 2022.

Quais são as 10 maiores empresas do mundo?

Walmart Amazon State Grid China National Petroleum Sinopec Group Saudi Aramco Apple Volkswagen China State Construction Engineering CVS Health

10º - CVS Health

Ao pesquisas qual a maior empresa do mundo, os investidores se deparam com a lista que inclui a CVS Health. Fundada por Stanley P. Goldstein e Ralph Hoagland em 1963 e sediada em Woonsocket, estado americano de Rhode Island, essa empresa presta serviços de saúde, atuando em diversos segmentos, tais como:

Serviços farmacêuticos;

Lojas CVS Pharmacy;

Atendimento às pessoas com doenças crônicas ou deficiências que não podem cuidar de si mesmas;

Planos de saúde (individual e corporativo).

Em 2021, a CVS superou as expectativas dos analistas, registrando US$ 292 bilhões em receita para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2021, um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior.

Vale ressaltar que a empresa desempenha um importante papel no combate à Covid-19, administrando mais de 50 milhões de doses de vacinas e 29 milhões de testes até dezembro de 2021.

9º - China State Construction Engineering

Fundada em 1982, a China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) também está no radar quando o assunto é qual a maior empresa do mundo.

Nesse caso, ela é a maior empresa de construção do mundo, com receita de US$ 293,7 bilhões em 2021, um aumento recorde anual de 17,1%.

Como um importante grupo de engenharia de construção e engenharia civil na China, as atividades da empresa são divididas em três partes:

Construção de edifícios: moradias, hotéis, estádios, hospitais, etc.;

Desenvolvimento e promoção de ativos imobiliários residenciais;

Construção de infra-estruturas: estradas, autoestradas, aeroportos, estradas-de-ferro, pontes, centrais petroquímicas, centrais nucleares, etc.

8º - Volkswagen

Fundada em 1937, com sede em Wolfsburg, Alemanha, a Volkswagen tem como modelo de negócio a produção e venda de automóveis de passageiros e veículos comerciais. Desse modo, a empresa opera nos seguintes segmentos:

Automóveis de passageiros;

Veículos comerciais;

Engenharia de energia;

Serviços financeiros.

Importante destacar que a receita da Volkswagen foi de US$ 295.819,8 bilhões em 2021, um aumento de 16,5% considerando o ano anterior.

7º - Apple

Apple Inc. é uma empresa fundada por Steven Paul Jobs, Ronald Gerald Wayne e Stephen em sua garagem em meados de 1976.

Hoje, é uma das marcas mais inovadoras do Vale do Silício, projetando, fabricando e vendendo smartphones, PCs, tablets, wearables e acessórios, além de outros tipos de serviços relacionados, como Apple Care, iCloud, armazenamento de conteúdo digital, streaming e serviços de licenciamento.

Em 2021, a empresa obteve receita de US$ 123,9 bilhões de receita, um aumento de 11% na comparação ano a ano, sendo uma das principais citadas quando o tema é qual a maior empresa do mundo.

6º - Saudi Aramco

Fundada em 1933 e sediada em Dhahran, Arábia Saudita, a Saudi Aramco está envolvida na exploração, produção, transporte e venda de petróleo bruto, gás natural e gás natural liquefeito.

A gigante petrolífera obteve em 2021 receita de US$ 229,7 bilhões, alavancada pelo aumento do consumo de petróleo, baixos estoques e a diminuição da capacidade de produção.

5º - Sinopec Group

Fundada em 2000 e sediada em Pequim, China, a China Petroleum & Chemical Corp. é a segunda maior petrolífera da China, dedicada à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural.

Além disso, a empresa atua na comercialização de petroquímicos, fibras químicas, fertilizantes químicos e outros produtos químicos. Em 2021 a empresa obteve receita de US$ 401,3 bilhões, devido ao aumento da demanda por gás no país, que retomou aos níveis pré-pandemia.

4º - China National Petroleum

A ​​China National Petroleum (CNP) possui operações de petróleo e gás, serviços de campos petrolíferos, engenharia e construção, que realiza a fabricação de equipamentos, serviços financeiros e desenvolvimento de novas energias, sendo uma das maiores empresas do mundo.

Além disso, a China National Petroleum presta serviços em prospecção geofísica, perfuração, perfilagem de poços, perfilagem de lama e operações de fundo de poço. Fruto de sua grande atuação no setor, em 2021 a empresa registrou US$ 411,7 bilhões em receita, um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

3º - State Grid

A State Grid Corporation of China (SGCC), é uma empresa estatal chinesa de energia, sendo a maior fornecedora de eletricidade da China e a maior empresa de serviços públicos do mundo.

A empresa atua na construção e operação de infraestrutura de rede elétrica em municípios, províncias e regiões autônomas, atendendo a maior parte do território da China. Além disso, a empresa investe e opera redes de energia na Austrália, Brasil, Chile, Grécia, Hong Kong, Itália, Omã, Filipinas e Portugal.

Como resultado, a State Grid obteve em 2021 US$ 461 bilhões de receita, tornando-se a empresa pública de energia com maior receita do mundo.

2º - Amazon

Fundada no ano de 1994 em Bellevue, Washington, por Jeff Bezos, a Amazon.com Inc. ou simplesmente Amazon, atua no fornecimento de serviços de compras de varejo online.

Além disso, a empresa possui o segmento Amazon Web Services, envolvendo vendas globais de computação, armazenamento, banco de dados e ofertas de serviços da AWS.

A empresa com sede em Seattle começou vendendo livros, CDs e filmes na internet, mas agora vende quase tudo diretamente ou por meio de seu mercado, tendo receita no ano de 2021 de US$ 469,82 bilhões, alta de 22% na comparação anual.

1º - Walmart

Fundada por Samuel Moore Walton e James Lawrence Walton em 1945, o Walmart, Inc. atua em negócios de varejo e atacado, oferecendo uma variedade de mercadorias e serviços a preços baixos. Além disso, é considerada nessa lista como a maior empresa do mundo.

Além disso, o segmento Walmart International administra supercenters, supermercados, hipermercados, clubes de armazéns e cash & carry fora dos Estados Unidos.

Com sua ampla atuação, a empresa é a número 1 no Global 500 pelo nono ano consecutivo, gerando mais de US$ 570 bilhões em receita.

Foi possível saber qual a maior empresa do mundo? Acompanhe outros conteúdos do Guia de Investimentos da Exame Invest, como:

As 10 mulheres mais ricas do mundo em 2022

Quais são as 10 maiores empresas do Brasil?

Os 10 homens mais ricos do mundo e do Brasil em 2022