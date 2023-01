Como juntar 4 mil reais em 3 meses?

Por fim, para juntar 4 mil reais em 2 anos, bastam apenas R$166,67 investidos todos os meses. Esse valor é muito baixo e, certamente, é possível investir mais em um prazo de tempo tão extenso.

Dependendo da realidade de cada um, pode ser possível juntar até mesmo o dobro desse valor!

Dicas para economizar dinheiro: 5 passos

Existem várias formas de economizar dinheiro e, dependendo da realidade de cada pessoa, será mais ou menos fácil aplicar algumas dicas.

1. Pague-se primeiro

Em primeiro lugar, vale a pena ter a mentalidade de pagar-se primeiro e separar sempre uma porção da renda para os investimentos no início do mês.

Por exemplo: sempre que receber, a pessoa pode pegar 10% do seu valor e colocar em uma aplicação simples, como algum ativo de renda fixa, como Tesouro Direto ou CDB.

Assim, aquele dinheiro já estará reservado e não poderá ser gasto com compras desnecessárias, o que constrói uma mentalidade certa para economizar dinheiro.

2. Evite compras por impulso

Muitas pessoas, diante de situações de estresse, cansaço ou tristeza, fazem compras para se sentirem um pouco melhores. Mas isso acaba prejudicando a vida financeira ao longo do tempo, pois fica difícil juntar dinheiro.

Por isso, vale a pena tomar medidas simples para evitar comprar demais, como tirar aplicativos de e-commerce e delivery de comida do celular, e economizar durante as saídas nos fins de semana.

Claro que não é preciso abandonar todas as compras, mas vale a pena moderar um pouco para que sobre mais dinheiro para juntar no fim do mês e começar a investir com o pé direito.

3. Nem sempre não gastar é melhor

De fato, um ponto muito importante na busca para gastar com mais sabedoria é a de gastar dinheiro da forma apropriada – e isso pode significar gastar mais dinheiro em uma compra que dure por mais tempo.

Por exemplo: vale mais a pena pagar um pouco mais caro em um aparelho eletrônico de qualidade e que dure muitos anos do que gastar um pouco menos em um item de menor qualidade que rapidamente vá estragar.

O mesmo vale para outros itens, como eletrodomésticos, roupas e acessórios, automóveis e outras compras.

Isso ajuda muito no planejamento financeiro de longo prazo, pois evita que o usuário precise ficar renovando seus itens com frequência.

4. Busque uma renda extra

Além de apenas economizar, é possível também buscar uma renda extra para ganhar dinheiro e juntar mais no fim do mês. Consequentemente, é possível alocar mais capital nos seus investimentos.

Por exemplo: se sobrar apenas R$100 no mês, fica difícil investir muito. Mas um aporte mensal de R$1000 já pode ajudar a comprar muito mais ações ou cotas de fundos imobiliários (só para citar alguns exemplos).

Vale a pena buscar sites em que é possível oferecer serviços freelancers, ou até mesmo começar a buscar por uma promoção no trabalho ou por empresas que paguem mais por sua hora de trabalho.

5. Escolha bem seus investimentos

Por fim, um ponto importantíssimo é na seleção de quais investimentos fazer: existem vários tipos de investimentos e eles são voltados para pessoas diferentes.

Por exemplo: a renda variável apresenta muitas oportunidades de crescimento de capital no longo prazo, mas muitos podem não gostar da volatilidade desses ativos.

Por outro lado, a renda fixa mantém um ganho previsível, mas tem menos potencial de crescimento exponencial através dos juros compostos.

Com isso, um investidor pode acabar querendo mover o seu dinheiro com frequência e, com isso, pagar mais taxas ou até mesmo diminuir sua rentabilidade.

Sendo assim, quem deseja juntar dinheiro precisa saber mais sobre o seu perfil de investidor para escolher qual classe de ativos é mais apropriada.

