O que é rentabilidade? Saiba como calcular a rentabilidade de um investimento

Como os investidores podem agregar valor tangível aos seus portfólios? Essa é uma questão com a qual todos os participantes do mercado financeiro lidam diariamente. Portanto, para tomar qualquer decisão, é necessário analisar o potencial de rentabilidade esperado do investimento.

Em outras palavras, o investimento está diretamente relacionado à rentabilidade. E, dependendo da estratégia de cada investidor, às vezes o dinheiro chega mais tarde, caso busque por valorização de ativos no longo prazo, e às vezes antes, se a busca for por retornos imediatos. Mas afinal, o que é rentabilidade?

O que é rentabilidade?

Todos os investidores têm um objetivo em comum ao investir: ganhar dinheiro. Por isso, antes de investir em qualquer ativo, deve-se pelo menos entender que tipo de rentabilidade se pode esperar.

Dessa forma, a lucratividade pode ser expressa em porcentagem, útil ao avaliar opções alternativas de investimento e determinar se os investimentos existentes representam um uso eficiente dos recursos.

Em suma, a rentabilidade do investimento, também conhecida como rentabilidade do portfólio, vem do dinheiro que os investidores alocam em ativos financeiros, incluindo ações, títulos, derivativos etc.

Rentabilidade no mercado financeiro

A rentabilidade dos investimentos pode assumir diversas formas. Sendo assim, após entender o que significa rentabilidade, veja quais são os diferentes tipos que podem ser encontrados no mercado financeiro. Os principais são:

Dividendos ;

Juros de títulos do Tesouro Nacional;

Ganhos de capital;

Juros sob Capital Próprio (JCP) .

Dividendos

Os dividendos são pagamentos feitos pelas empresas para compartilhar os lucros com os acionistas. Em geral, as empresas que obtêm consistentemente mais lucros do que a administração pode efetivamente reinvestir no negócio optam por pagar dividendos.

Importante destacar que os dividendos são pagos regularmente e são uma das maneiras pelas quais os investidores obtêm rentabilidade ao investir em ações.

Títulos do Tesouro Nacional

Os títulos do Tesouro Nacional são investimentos baseados na dívida no qual os investidores emprestam dinheiro ao governo em troca de uma taxa de juros acordada. Os governos os usam para levantar fundos que podem ser usados ​​para novos projetos ou infraestrutura.

Em contrapartida, os investidores podem usar os títulos do Tesouro Nacional para obter uma rentabilidade fixa ou onde os pagamentos de juros se moverão conforme as taxas de inflação, pagos regularmente.

Ganhos de capital

O termo ganho de capital refere-se ao aumento no valor de um ativo de capital na venda. Em outras palavras, o ganho de capital ocorre quando o investidor vende um ativo por um preço mais alto do que originalmente o comprou.

Juros sobre Capital Próprio (JCP)

Os juros sobre o capital próprio são uma forma de remuneração dos investidores em companhias abertas que distribuem lucros semelhantemente a um dividendo.

Porém, diferentemente dos dividendos, o JCP é considerado uma despesa da organização, descontados antes do lucro líquido. Dessa forma, a empresa não precisa pagar IR pelo seu valor, e o desconto do imposto de renda ocorre após depósitos na conta do acionista.

Como calcular a rentabilidade dos investimentos?

Quase todos os portfólios são projetados para maximizar a rentabilidade. Dito isto, a melhor maneira de garantir que o investidor construa um portfólio de sucesso é por meio de uma avaliação consistente. A chave para esta prática é aprender como calcular a rentabilidade dos investimentos.

Portanto, não adianta ficar horas pesquisando onde alocar seu dinheiro se não estiver monitorando a carteira após investir. Afinal, o único objetivo é aumentar a rentabilidade investindo em uma classe de ativos bem pensada, planejada e estruturada.

De forma simples, a rentabilidade pode ser calculada diminuindo o patrimônio inicial do patrimônio final. Contudo, as carteiras de investimentos possuem diversas entradas e saídas, na forma de aportes e resgates, bem como, pagamentos de juros e dividendos. Tais eventos impossibilitam o cálculo simplista anteriormente mencionado.

Por conta disso, o método utilizado para calcular a rentabilidade de um portfólio é o Time-Weighted rate of Return, mais conhecido como TWR.

TWR

A taxa de retorno ponderada no tempo refere-se à taxa de crescimento composta de uma carteira. Ele divide os retornos de uma carteira em intervalos separados com base nos fluxos de caixa de entrada e saída.

A fórmula utilizada para calcular a taxa de retorno ponderada no tempo é a seguinte:

TWR = [(1+RP_1) x (1+RP_2) x (1+RP_n)] – 1

Sendo:

n = o número de subperíodos

RP = (Valor Final - (Valor Inicial + Fluxo de Caixa)) / (Valor Inicial + Fluxo de Caixa)

RP_n = Retorno do subperíodo “n”

Portanto, para calcular o TWR, o investidor deve encontrar o retorno para cada subperíodo subtraindo a soma do saldo inicial e fluxos de caixa do saldo final. O resultado é então dividido pela soma do saldo inicial e dos fluxos de caixa.

É importante ressaltar que toda vez que novos fluxos de caixa entram ou saem do fundo, um novo subperíodo se inicia. Finalmente, os fluxos de caixa são somados a cada valor de RP e multiplicados pelos outros fluxos de caixa.

Exemplificando o TWR

Para facilitar o entendimento, suponha que um investidor queira calcular a rentabilidade. O mesmo inicialmente investe R$ 100.000 e, ao final do primeiro mês, sua carteira está avaliada em R$ 100.850. Calculando o TWR, teríamos:

RP1 = (100.850 - 100.000) / 100.000 = 0,8%

Supondo que no segundo mês haja uma alocação de R$ 1.000 na carteira, ao final do período, o saldo da carteira é de R$ 102.870. Com a fórmula ficando assim:

RP2 = (102.870 - (100.850 + 1.000)) / (100.850 + 1.000) = 1%

Finalmente, no terceiro mês, o investidor faz a mesma alocação de R$ 1.000. No final do mês, o saldo da carteira é de R$ 109.100. Com a fórmula ficando assim:

RP3 = (103.390 - (102.870 + 1.000)) / (102.870 + 1.000) = -0,4%

Após fazer os cálculos para cada subperíodo separado, o investidor pode executar a fórmula TWR completa.

TWR = [(1+0,008) x (1+0,01) x (1+ -0,004)] – 1 = 1,4%

Desse modo, no exemplo acima, o investidor pode observar que sua taxa de retorno ponderada pelo tempo é de 1,4% em um período de três meses.

Em suma, calcular a rentabilidade não é tão complicado quanto parece, e os investidores podem pegar o jeito com um pouco de prática. Desse modo, entendê-la é a melhor maneira de avaliar o desempenho do portfólio e tomar decisões estratégicas.

