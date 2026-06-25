Vitória do Brasil cria dor de cabeça para Ancelotti antes do mata-mata

O Brasil encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 da melhor forma possível. A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia garantiu a liderança do Grupo C, confirmou a classificação para o mata-mata e permitiu que Carlo Ancelotti administrasse o elenco durante os minutos finais da partida.

À primeira vista, a noite em Miami parecia perfeita para a Seleção. Vini Jr. marcou duas vezes, Matheus Cunha também balançou as redes e o Brasil avançou sem sustos. No entanto, uma decisão do treinador italiano pode ter criado uma nova discussão justamente às vésperas da fase decisiva do torneio.

Ao colocar Neymar e Endrick em campo durante a segunda etapa, Ancelotti reacendeu dois dos debates mais frequentes envolvendo a Seleção desde antes do início da Copa do Mundo.

Endrick volta a alimentar pedidos por mais minutos

Poucos jogadores chegaram ao torneio cercados por tanta expectativa quanto Endrick. O atacante é visto por parte da torcida brasileira como um dos talentos capazes de trazer mais agressividade e imprevisibilidade ao setor ofensivo da equipe.

Apesar disso, o jovem teve espaço limitado durante a fase de grupos. Ancelotti optou por uma base mais experiente e manteve Endrick como alternativa no banco de reservas, mesmo após o atacante viver bons momentos antes da Copa.

Contra a Escócia, porém, o camisa 19 voltou a mostrar personalidade nos minutos que recebeu. Sem comprometer o funcionamento coletivo da equipe, participou das jogadas ofensivas e deixou novamente a impressão de que pode oferecer algo diferente ao ataque brasileiro.

O desempenho não foi suficiente para exigir uma vaga imediata entre os titulares, mas certamente fortaleceu os argumentos daqueles que defendem uma participação maior do jovem durante o mata-mata.

Neymar responde após recuperação

A situação de Neymar talvez seja ainda mais delicada. O craque chegou à Copa cercado por dúvidas físicas e acabou desfalcando a Seleção nos dois primeiros compromissos da fase de grupos.

A convocação do camisa 10 já havia sido alvo de discussões antes mesmo do torneio começar. Além das preocupações com sua condição física, havia questionamentos sobre seu papel em uma equipe que busca renovação para os próximos ciclos.

Ancelotti, no entanto, sempre enxergou valor na experiência do jogador. Neymar permaneceu no grupo não apenas por sua qualidade técnica, mas também pela liderança exercida dentro do elenco.

Diante da Escócia, o atacante mostrou sinais positivos em seu retorno. Participativo, tecnicamente seguro e confortável em campo, deixou uma impressão melhor do que muitos esperavam após o período afastado por lesão.

Um bom problema para o treinador

Nenhum dos dois jogadores fez uma atuação capaz de mudar completamente a hierarquia da equipe. Neymar não se tornou automaticamente titular, e Endrick tampouco garantiu uma vaga na próxima partida.

Ainda assim, ambos conseguiram algo importante: manter seus nomes no centro das discussões sobre a escalação brasileira.

Para Ancelotti, isso representa um dilema interessante. O treinador conseguiu conduzir o Brasil à liderança do grupo sem depender diretamente de Neymar ou Endrick, mas agora possui duas alternativas que chegam ao mata-mata cercadas por expectativa popular e argumentos esportivos.

Normalmente, dar minutos a reservas em uma partida praticamente resolvida seria uma decisão simples. No caso do Brasil, porém, a escolha acabou ampliando debates que pareciam controlados.

Com o mata-mata se aproximando, Ancelotti terá de decidir se mantém a estrutura que levou a Seleção à liderança do Grupo C ou se abre espaço para jogadores que aproveitaram a oportunidade para mostrar que ainda podem ter um papel importante na caminhada rumo ao título mundial.