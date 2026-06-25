Brasil alcança marca histórica e exclusiva na história das Copas após vencer a Escócia

Carlo Ancelotti: o Brasil liderou o Grupo C, que contava Marrocos, Escócia e Haiti (CHANDAN KHANNA / AFP)
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Publicado em 25 de junho de 2026 às 13h00.
A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na quarta-feira, 24, garantiu a classificação da Seleção Brasileira para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Além disso, com o resultado, o Brasil confirmou a liderança do Grupo C e ampliou um recorde na história dos Mundiais.
Esta é a 12ª Copa do Mundo consecutiva em que a Seleção termina a fase de grupos na primeira colocação de sua chave. A impressionante sequência começou em 1982 e segue intacta até a edição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
Nenhuma outra seleção conseguiu alcançar uma marca semelhante. A mais próxima é a Alemanha, que liderou seus grupos em sete Copas seguidas, entre 1990 e 2014. A série dos alemães, porém, chegou ao fim em 2018, quando a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos ao terminar na última colocação de sua chave.
A sequência brasileira reúne as edições de 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Neste Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrou a primeira fase com sete pontos, após empatar com o Marrocos na estreia e vencer Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0.
A última Copa do Mundo em que o Brasil não terminou na liderança de seu grupo foi a de 1978, na Argentina. Na ocasião, a Seleção ficou atrás da Áustria na primeira fase. Curiosamente, os brasileiros venceram os austríacos no confronto direto, mas os empates diante de Suécia e Espanha fizeram a equipe terminar na segunda colocação da chave.
Mesmo assim, o Brasil avançou para a segunda fase e integrou um grupo que também contava com Argentina, Polônia e Peru. A campanha terminou de forma amarga.
A Seleção acabou eliminada após a polêmica vitória da Argentina por 6 a 0 sobre o Peru, resultado que classificou os anfitriões para a final. Ainda assim, a Amarelinha deixou o torneio sem sofrer derrotas, sendo eliminado de maneira invicta.