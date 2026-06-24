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Fase de grupos copa 2026

Ancelotti mantém força máxima e define Brasil para duelo contra a Escócia; veja escalação

Seleção precisa apenas de um empate para garantir a classificação ao mata-mata da Copa do Mundo

Ancelotti: treinador fez apenas uma alteração em relação a escalação titular

Ancelotti: treinador fez apenas uma alteração em relação a escalação titular

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h55.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 18h14.

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A Seleção Brasileira está escalada para o duelo contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília, e depende apenas de um empate para garantir a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Para o confronto, Carlo Ancelotti não poupou titulares e mandou a campo o que tem de melhor.

Nem mesmo a situação dos pendurados alterou os planos do treinador. Casemiro e Douglas Santos, ambos com cartão amarelo, foram mantidos na equipe que inicia a partida.

Qual a escalação do Brasil para hoje?

Ancelotti não deve fazer muitas mudanças em relação ao jogo contra o Haiti. A única diferença será a entrada de Rayan no lugar de Raphinha. O camisa 11 sofreu uma lesão no último jogo e é baixa. Já o garoto conquistou a vaga após uma boa entrada contra os haitianos.

No restante, Ancelotti irá manter a escalação que goleou no último duelo, vencendo por 3 a 0. A ideia é vencer com tranquilidade e garantir a classificação com bastante confiança para o mata-mata.

Veja a escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

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