Ancelotti mantém força máxima e define Brasil para duelo contra a Escócia; veja escalação

Qual a escalação do Brasil para hoje?

Ancelotti não deve fazer muitas mudanças em relação ao jogo contra o Haiti. A única diferença será a entrada de Rayan no lugar de Raphinha. O camisa 11 sofreu uma lesão no último jogo e é baixa. Já o garoto conquistou a vaga após uma boa entrada contra os haitianos.

No restante, Ancelotti irá manter a escalação que goleou no último duelo, vencendo por 3 a 0. A ideia é vencer com tranquilidade e garantir a classificação com bastante confiança para o mata-mata.

Veja a escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.