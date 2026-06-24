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Fase de grupos copa 2026

Neymar volta à Seleção e entra em campo contra a Escócia na Copa do Mundo

Relacionado pela primeira vez em quase três anos, atacante voltou a atuar pela Seleção Brasileira em duelo da Copa do Mundo

Neymar: jogador voltou a ser relacionado após quase três anos ( (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP))

Neymar: jogador voltou a ser relacionado após quase três anos ( (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de junho de 2026 às 20h52.

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Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira nesta quarta-feira, 24, contra a Escócia, pela Copa do Mundo. Relacionado pela primeira vez em quase três anos, o atacante entrou em campo no duelo pela classificação do Brasil para o mata-mata.

O atleta entrou aos 30 minutos, no lugar de Matheus Cunha. Essa foi a primeira partida do atleta desde 17 de outubro de 2023, quando o atacante se lesionou em partida contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias.

Essa também foi a primeira atuação de Neymar sob o comando de Carlo Ancelotti. O atacante do Santos nunca esteve à disposição do treinador italiano e, desde que a Copa do Mundo começou, vinha tratando uma lesão na panturrilha.

Da dúvida à certeza na Copa do Mundo

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, em 2025, Carlo Ancelotti nunca havia convocado Neymar. Mesmo nos períodos em que o camisa 10 não estava lesionado, o treinador optou por deixá-lo fora das listas por entender que o atacante ainda não estava em plenas condições físicas.

Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar e o Santos traçaram um plano especial para que o jogador recuperasse a melhor forma e pudesse disputar o torneio. A possibilidade de sua convocação dividiu opiniões entre os torcedores brasileiros: enquanto uma parte defendia sua presença no Mundial, outra questionava se ele deveria integrar o grupo.

No dia 18 de maio, Ancelotti confirmou Neymar na lista oficial de convocados. No entanto, o atacante se apresentou à Seleção com um problema na panturrilha. O jogador chegou a correr risco de ser cortado, mas a comissão técnica decidiu mantê-lo no elenco e acompanhar sua recuperação.

Após semanas de trabalho com o departamento médico, Neymar se recuperou da lesão e voltou a atuar nesta quarta-feira, 24, marcando seu retorno aos gramados com a camisa da Seleção Brasileira.

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