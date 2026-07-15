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Fase de grupos copa 2026

Contra Inglaterra, Messi encara desfio 'raro' na carreira

Astro argentino nunca enfrentou os ingleses pela Albiceleste e disputará vaga na final da Copa do Mundo

Messi: jogador é a principal estrela da Argentina na Copa do Mundo (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Messi: jogador é a principal estrela da Argentina na Copa do Mundo (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de julho de 2026 às 07h00.

Aos 39 anos e dono de uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol, Lionel Messi está prestes a disputar mais um capítulo inédito. A semifinal da Copa do Mundo de 2026 marcará a primeira vez que o camisa 10 defenderá a seleção argentina diante da Inglaterra.

Após a classificação sobre a Suíça, Messi destacou a importância do confronto e admitiu a expectativa por enfrentar uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

"É uma partida especial. É minha primeira vez. Já joguei contra todos, menos contra a Inglaterra. É especial porque é uma seleção grande, uma potência, e é sempre lindo jogar uma partida desse estilo, em uma semifinal", afirmou na zona mista do estádio de Kansas City.

Apesar da estreia diante da seleção inglesa com a camisa da Argentina, Messi já enfrentou clubes da Inglaterra 36 vezes ao longo da carreira. Nesse período, conquistou 19 vitórias, empatou nove partidas e sofreu oito derrotas.

Argentina tenta vencer a Inglaterra pela primeira vez desde 1986

O duelo também recoloca frente a frente duas seleções que carregam uma das maiores rivalidades da história das Copas do Mundo. O último encontro aconteceu em 2005, enquanto a última vitória argentina foi justamente nas quartas de final do Mundial de 1986, partida eternizada pelos dois gols de Diego Maradona, incluindo a "Mão de Deus" e o chamado "Gol do Século".

Messi afirmou que cresceu assistindo às imagens daquele confronto histórico, mas ressaltou que o elenco atual está concentrado apenas no desafio desta edição.

"Obviamente, tudo o que vi e lembro de 1986 vem de vídeos e imagens que os argentinos assistem e revivem constantemente, mas acho que este grupo está acostumado a jogar partidas de futebol independentemente do adversário. Vamos tentar chegar na melhor forma possível para competir novamente", disse.

Artilheiro do Mundial busca levar a Argentina à final

Mesmo passando em branco nas quartas de final contra a Suíça, Messi segue na liderança da artilharia da Copa do Mundo de 2026, com oito gols marcados. O duelo foi o primeiro da campanha em que o capitão argentino não balançou as redes.

Além do desempenho nesta edição, o camisa 10 ampliou sua marca como maior goleador da história das Copas do Mundo, chegando a 21 gols somando todas as participações.

A Argentina chega à semifinal depois de superar Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos, eliminar Cabo Verde na segunda fase, vencer o Egito nas oitavas de final e despachar a Suíça nas quartas. Agora, terá pela frente a Inglaterra em busca de uma vaga na decisão do Mundial.

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