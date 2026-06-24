Brasil confirma liderança e avança ao mata-mata da Copa do Mundo; veja classificação do grupo C

Com a conclusão da terceira e última rodada da fase de grupos, o Brasil confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção chegou aos sete pontos após vencer a Escócia e garantiu a primeira colocação da chave, assegurando a classificação para o mata-mata.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrou a fase inicial com duas vitórias e um empate, campanha suficiente para terminar à frente dos demais concorrentes do grupo. Além dos resultados positivos, o Brasil também levou vantagem nos critérios de desempate, fator que se mostrou decisivo na disputa pela liderança.

Marrocos vence, mas fica em segundo

O Marrocos também entrou na rodada final com chances de assumir a ponta da tabela. Os africanos fizeram sua parte ao derrotar o Haiti por 4 a 2, chegaram aos mesmos sete pontos do Brasil e mantiveram a invencibilidade na competição.

No entanto, o saldo de gols acabou favorecendo a Seleção Brasileira. Mesmo com a vitória sobre os haitianos, os marroquinos não conseguiram superar os números do Brasil e terminaram a fase de grupos na segunda colocação.

A Escócia terminou em terceiro lugar e pode ainda se classificar como uma das oito melhores terceiras colocadas. Já o Haiti se despediu da Copa do Mundo sem somar pontos. Com isso, Brasil e Marrocos avançam ao mata-mata nas duas primeiras colocações do Grupo C e agora aguardam a definição dos próximos confrontos no torneio.

A seleção brasileira pode enfrentar Países Baixos, Japão ou Suécia, que definem o grupo F nesta quinta-feira, 25, às 20h, de Brasília. O próximo duelo do Brasil será na segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.