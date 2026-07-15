Esporte

Fase de grupos copa 2026

Inglaterra x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da semi da Copa do Mundo

Argentinos e ingleses possuem uma das grandes rivalidades e se enfrentam nesta quarta-feira, 15

Messi: jogador enfrentará a Inglaterra pela primeira vez na história (CHANDAN KHANNA / AFP)

Messi: jogador enfrentará a Inglaterra pela primeira vez na história (CHANDAN KHANNA / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de julho de 2026 às 06h57.

A Copa do Mundo de 2026 conhecerá nesta quarta-feira, 15, o segundo finalista da competição. Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h, de Brasília, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, em duelo que vale um lugar na decisão do torneio.

Inglaterra chega embalada por atuação de Bellingham

Os ingleses garantiram presença entre os quatro melhores do Mundial após eliminar a Noruega nas quartas de final. A vitória por 2 a 1 teve Jude Bellingham como grande destaque, autor dos dois gols da classificação.

Agora, a equipe tenta voltar à final da Copa e encerrar o jejum em busca do título mundial que vem desde 1966.

Argentina supera a Suíça e segue em busca do bicampeonato consecutivo

Do outro lado, a Argentina precisou da prorrogação para confirmar a classificação. A seleção comandada por Lionel Scaloni derrotou a Suíça por 3 a 1 e manteve viva a chance de conquistar mais um título mundial.

A Albiceleste chega à semifinal após uma campanha sólida e tenta garantir presença em mais uma decisão de Copa do Mundo.

Quem avançar no confronto entre Inglaterra e Argentina enfrentará o vencedor da outra semifinal, disputada entre França e Espanha, na grande decisão da Copa do Mundo de 2026.

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