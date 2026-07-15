Bússola & Cia: edital oferece bolsas de até R$ 5 mil para pesquisadores

O EQT Lab, hub de inovação do Grupo Equatorial, está com inscrições abertas para o edital de seleção de pesquisadores do Projeto Smart Flow, iniciativa vinculada ao Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O projeto busca pesquisadores interessados em desenvolver soluções inovadoras voltadas ao armazenamento e gerenciamento inteligente de energia, contribuindo para melhorar a qualidade da energia na rede da concessionária e garantir o fornecimento local em situações de contingência.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 24 de julho de 2026, no site do EQT Lab: www.eqtlab.com.br/desafios

Saint-Gobain anuncia expansão da Placo na Bahia

A Placo, marca do Grupo Saint-Gobain e líder em soluções para construção leve e sustentável, anuncia investimento de dezenas de milhões de euros para ampliar sua fábrica em Feira de Santana (BA). O aporte será destinado a uma nova linha de produção de placas de gesso que, ao entrar em operação no início de 2028, tornará a unidade a maior e mais tecnológica do setor na América Latina. Com a expansão, a capacidade produtiva crescerá 75%, fortalecendo a atuação da companhia no mercado de drywall e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, com cerca de 200 empregos diretos e indiretos. A iniciativa acompanha a confiança da companhia no Brasil, e o avanço da construção industrializada, que combina ganhos expressivos em eficiência e sustentabilidade.

Oficina une confeitaria e saúde mental para estimular conexões entre adolescente

Em um momento em que o debate sobre saúde mental entre adolescentes ganha espaço e o excesso de tempo diante das telas preocupa famílias e especialistas, iniciativas que incentivam a convivência presencial e as atividades manuais começam a ocupar um lugar de destaque.

Foi com essa proposta que o Seu Manual Teen, programa voltado à saúde mental de adolescentes, e a confeiteira Louzieh, referência nacional em doces finos, promoveram o Our Sweet Moment. A oficina reuniu jovens em uma experiência que combinou confeitaria, troca de experiências e dinâmicas voltadas ao fortalecimento de vínculos.

Ao longo da atividade, os participantes aprenderam técnicas de confeitaria enquanto preparavam brownies e cookies sob orientação da própria Louzieh. Mais do que desenvolver habilidades culinárias, a oficina buscou criar um ambiente favorável à colaboração, à criatividade e à interação espontânea entre os adolescentes.

CSCs assumem papel estratégico

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) deixaram de atuar apenas na centralização de processos e redução de custos para assumir um papel estratégico nas organizações. Impulsionados pela transformação digital, inteligência artificial e gestão orientada por dados, esses modelos contribuem para a inovação, eficiência e geração de valor. Atenta a esse cenário, a Fundação Dom Cabral (FDC) lançou a pós-graduação Estratégia e Gestão de Serviços Compartilhados, voltada à formação de líderes preparados para os desafios da nova geração de CSCs. Mais informações disponíveis em https://www.fdc.org.br/pos-graduacao/estrategia-gestao-de-servicos-compartilhados

Porto Sudeste recebe selo ouro do GHG Protocol pelo terceiro ano consecutivo

O Porto Sudeste conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, reconhecimento pela excelência na gestão, mensuração e transparência das emissões de gases de efeito estufa (GEE). O resultado reforça a estratégia climática do terminal, que inclui a redução de emissões, o monitoramento ambiental e a estruturação de um Plano de Transição Climática, com iniciativas de descarbonização, gestão de riscos e adaptação às mudanças do clima. Nos últimos quatro anos, o terminal reduziu 76% das emissões dos escopos 1 e 2.

MSD Saúde Animal anuncia Laura Villarreal como presidente da operação no Brasil

A MSD Saúde Animal anuncia Laura Villarreal como nova presidente da operação no Brasil. Com mais de 20 anos de trajetória na companhia, a executiva assume a liderança a partir de 1º de julho e dará continuidade à estratégia de crescimento e inovação da subsidiária, um dos mercados mais relevantes para a empresa. Laura sucede Delair Bolis, que, após liderar a operação brasileira desde 2019, assume a posição global de Líder de Marketing da Unidade de Animais de Companhia na matriz.

Woba aposta em IA para reinventar real estate

A Woba deu o primeiro passo para se tornar a primeira plataforma AI-native de real estate corporativo do Brasil. Com mais de US$ 23 milhões captados de fundos como Kaszek, Valor Capital e Bewater, a empresa lançou um sistema operacional baseado em agentes de IA e projeta dobrar o faturamento pelo terceiro ano consecutivo em 2026. Hoje, a plataforma apoia a gestão de mais de 3 mil espaços corporativos e estima que a automação pode reduzir em até 30% os custos operacionais do setor, ainda marcado por processos manuais e baixa digitalização.

Brasil no ranking ISG

A Dataside foi reconhecida como Leader em duas categorias do ISG Provider Lens™ Brazil 2026, um dos principais estudos globais de avaliação de fornecedores de tecnologia. A consultoria brasileira conquistou destaque em Managed Data and Optimization Services e Data Science and AI Services, consolidando sua posição entre os principais parceiros do ecossistema Databricks no país. O reconhecimento reforça a capacidade da empresa em entregar projetos de dados e inteligência artificial alinhados às melhores práticas internacionais.

WhatsApp Business terá cobrança por respostas em 2026

A Meta passará a cobrar empresas por respostas enviadas via WhatsApp Business Platform a partir de outubro de 2026. A mudança pode afetar milhões de negócios que usam a API oficial para atendimento automatizado. Segundo Guilherme Rocha, CEO da HelenaCRM, empresas precisarão revisar fluxos de atendimento, reduzir interações desnecessárias e investir em automação inteligente para controlar custos. “Conversas longas e mal estruturadas passam a ter impacto direto na operação”, afirma o executivo.

Compras sem checar segurança

A urgência das promoções-relâmpago tem levado consumidores a abrir mão de cuidados básicos de segurança. Pesquisa da Akamai com 815 brasileiros mostra que 47% já fizeram compras sem verificar se o site era seguro, embora 85% afirmem ter receio de fraudes online. O levantamento também revela que 51% compartilham dados pessoais em troca de benefícios, como descontos ou frete grátis, indicando que incentivos temporários aumentam a exposição a golpes no comércio eletrônico.

Brasileiros crescem no GitHub

Dados do GitHub Innovation Graph apontam que o Brasil alcançou mais de 8,3 milhões de desenvolvedores e 356 mil organizações na plataforma no primeiro trimestre de 2026. No período, brasileiros enviaram código mais de 13,5 milhões de vezes e passaram a somar mais de 19,9 milhões de repositórios.

Entre as linguagens de programação, o JavaScript liderou entre as mais utilizadas, seguido por Python e TypeScript. Os dados também reforçam o papel do país na colaboração global em software open source no GitHub, com Estados Unidos, Alemanha e Índia entre os principais parceiros do Brasil.