Vinicius Jr. abre bastidores de Neymar com Ancelotti e diz: 'A 10 é dele'

Vinicius Jr. revelou bastidores envolvendo Neymar e Carlo Ancelotti durante entrevista à CazéTV. O atacante do Real Madrid contou que o camisa 10 reagia com tristeza sempre que recebia respostas negativas do treinador italiano em listas ou decisões relacionadas ao time.

“Conversei com o Neymar em todas as convocações. Ele falava: ‘Caraca, o Ancelotti não me levou de novo, estou muito triste’. E eu sempre dizia que o velho confiava nele e que, na hora do vamos ver, iria levar o Neymar”, contou o atleta.

O craque também comentou sobre a camisa 10 da Seleção Brasileira, número que chegou a usar em partidas recentes sob o comando de Carlo Ancelotti. Apesar disso, o atacante deixou claro que, para ele, não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro dono da camisa.“A 10 é dele, isso é óbvio”, afirmou Vini Jr.

Vinicius Jr. explicou que Carlo Ancelotti pediu para que ele utilizasse a camisa 10 da Seleção Brasileira em alguns jogos. Segundo o atacante, a escolha ficou entre ele e Raphinha, que já atua com a camisa 11 no Barcelona. O jogador afirmou que assumiu o número com tranquilidade e destacou que encarava a situação como algo temporário, preservando a camisa para o retorno de Neymar no momento adequado.

“Foi uma honra usar a camisa do Pelé, do Zico, do Neymar. Espero que ela volte para ele. Eu jogo com qualquer número, mas se for com a 7, melhor ainda”, finalizou.

Neymar segue em recuperação física e ainda busca retomar sequência de jogos após um período marcado por lesões. Mesmo assim, o jogador continua sendo tratado como peça importante nos planos da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo, que anunciou sua convocação no dia 18 de maio.

Amistosos e estreia no Mundial

Antes da estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda terá dois amistosos preparatórios sob comando de Carlo Ancelotti. O primeiro compromisso será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois, o Brasil encara o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. O duelo contra os africanos será o último teste da equipe antes do início do Mundial.

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil está no Grupo C e fará todos os jogos da primeira fase em território norte-americano. A estreia acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência, a equipe enfrenta o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será diante da Escócia, em 24 de junho, em Miami.