Copa do Mundo: as seleções que fizeram mais gols na história

(Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 20h23.
A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar. O torneio começa em 11 de junho, com México e África do Sul, e vai terminar em 19 de julho, com a grande final.
Será a maior Copa de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede - EUA, México e Canadá. Nunca antes um Mundial recebeu tantos países na disputa e três nações realizando o torneio.
Aproveitando esse momento histórico, a EXAME levantou quais seleções mais balançaram as redes ao longo de 96 anos de torneio.
Ranking das seleções com mais gols na história da Copa do Mundo
10. Hungria — 87 gols
Mesmo sem figurar entre as principais potências atuais, a Hungria marcou época nas primeiras décadas da Copa do Mundo. Liderada por Ferenc Puskás e Sándor Kocsis, a equipe dos anos 1950 apresentou um dos ataques mais eficientes da história, com média de 2,72 gols por jogo — a maior deste ranking.
⚽️ 27 goals in one World Cup 🤯
⚽️ An average of 5.4 per match 🤯
🇭🇺 Hungary tore up the #WorldCup record books in 1954 with their groundbreaking style and dazzling attack of Hidegkuti, Kocsis & Puskas 🤩 pic.twitter.com/0NJ9ytgmFh
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2020
9. Uruguai — 89 gols
O Uruguai tem relação direta com a origem da Copa do Mundo, tendo vencido a primeira edição, em 1930. Ao longo das décadas, manteve tradição ofensiva com jogadores como Luis Suárez, Diego Forlán, Edinson Cavani e Óscar Míguez, permanecendo entre os principais ataques da competição.
8. Holanda — 96 gols
A seleção da Holanda ficou marcada pelo “Futebol Total”, que influenciou gerações. Mesmo sem títulos, a equipe sempre se destacou pelo estilo ofensivo, com nomes como Johan Cruyff, Arjen Robben, Dennis Bergkamp e Robin van Persie.
🚨 The announcement video of the Netherlands squad for the World Cup. 😍🇳🇱 pic.twitter.com/gxnjT7azYC
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 27, 2026
7. Inglaterra — 104 gols
A Inglaterra apresenta regularidade ofensiva em Copas recentes. De Gary Lineker a atletas da atual geração, como Harry Kane e Jude Bellingham, o país ultrapassou a marca dos 100 gols na história do torneio.
🎥 1966 was all about the Three Lions 🦁🦁🦁
🏴 On home soil, @TheGeoffHurst led @England past West Germany 4-2 after extra time and became the first player to score a hat-trick in a #WorldCup finalpic.twitter.com/KQrvFrbGiu
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2020
6. Espanha — 108 gols
Após décadas de busca por protagonismo, a Espanha consolidou sua força a partir dos anos 2000. A geração campeã de 2010, com Andrés Iniesta, David Villa, Xavi Hernández e Fernando Torres, foi decisiva para elevar o país ao grupo das seleções com maior número de gols.
🇪🇸🏆 When Spain won the #FIFAWorldCup for the first time on this day in 2010! pic.twitter.com/luJKQN8Qjq
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2025
5. Itália — 128 gols
Quatro vezes campeã mundial, a Itália construiu uma trajetória sólida aliando títulos e produção ofensiva. Jogadores como Paolo Rossi, Roberto Baggio e Christian Vieri marcaram épocas distintas da seleção.
#HBD Fabio Grosso 🎉🇮🇹
He scored the spot kick that sent the whole of Italy into ecstasy: the winning penalty in the 2006 #WorldCup Final shootout 🎯@azzurri | @FIGC pic.twitter.com/9RrZREeU6v
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2019
4. França — 136 gols
Nas últimas três décadas, a França se consolidou como uma das principais forças do futebol mundial. A evolução da equipe contou com nomes como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, garantindo posição elevada no ranking.
France vs Croatia 2018 Russia World Cup Final. pic.twitter.com/sPDbjWVyQx
— Football Replays (@FCReplays) May 1, 2026
3. Argentina — 152 gols
A Argentina reúne uma história ofensiva marcada por ícones do futebol. De Diego Maradona a Lionel Messi, a seleção se destacou pela capacidade de decidir jogos em Copas do Mundo, impulsionada pelo título conquistado em 2022.
Was Argentina vs France the best #FIFAWorldCup final ever?! 🤯🏆
🎥 Watch all the action from Qatar 2022 in full now!
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2023
2. Alemanha — 232 gols
A Alemanha é sinônimo de regularidade na Copa do Mundo. Com desempenho consistente ao longo de diferentes gerações, contou com artilheiros históricos como Miroslav Klose, Gerd Müller e Thomas Müller.
Mario Götze wins Germany the 2014 World Cup pic.twitter.com/StnTQ1rnDA
— Forgotten Footy (@ForgottenFootyy) May 5, 2026
1. Brasil — 237 gols
Maior artilheiro da história das Copas, o Brasil lidera o ranking com folga. A seleção transformou o jogo ofensivo em marca registrada, com gerações que incluem Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar e Vinicius Jr., mantendo a tradição de protagonismo no torneio.
The 2002 FIFA World Cup Final between Germany and Brazil remains one of the most iconic matches in football history. Not only was it a clash between two of the sport’s greatest titans, but it was surprisingly the first time they had ever met in a World Cup tournament.
Brazil… pic.twitter.com/WjMV6r7gLe
— World Cup Central (@WorldCupEra) May 20, 2026