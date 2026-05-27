Copa do Mundo: as seleções que fizeram mais gols na história

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar. O torneio começa em 11 de junho, com México e África do Sul, e vai terminar em 19 de julho, com a grande final.

Será a maior Copa de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede - EUA, México e Canadá. Nunca antes um Mundial recebeu tantos países na disputa e três nações realizando o torneio.

Aproveitando esse momento histórico, a EXAME levantou quais seleções mais balançaram as redes ao longo de 96 anos de torneio.