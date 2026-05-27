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Copa do Mundo: as seleções que fizeram mais gols na história

A Copa de 2026 começa no próximo dia 11 e vai até 19 de julho

(Imagem gerada por IA)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20h23.

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar. O torneio começa em 11 de junho, com México e África do Sul, e vai terminar em 19 de julho, com a grande final.

Será a maior Copa de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede - EUA, México e Canadá. Nunca antes um Mundial recebeu tantos países na disputa e três nações realizando o torneio.

Aproveitando esse momento histórico, a EXAME levantou quais seleções mais balançaram as redes ao longo de 96 anos de torneio.

Ranking das seleções com mais gols na história da Copa do Mundo

10. Hungria — 87 gols
Mesmo sem figurar entre as principais potências atuais, a Hungria marcou época nas primeiras décadas da Copa do Mundo. Liderada por Ferenc Puskás e Sándor Kocsis, a equipe dos anos 1950 apresentou um dos ataques mais eficientes da história, com média de 2,72 gols por jogo — a maior deste ranking.

 

9. Uruguai — 89 gols
O Uruguai tem relação direta com a origem da Copa do Mundo, tendo vencido a primeira edição, em 1930. Ao longo das décadas, manteve tradição ofensiva com jogadores como Luis Suárez, Diego Forlán, Edinson Cavani e Óscar Míguez, permanecendo entre os principais ataques da competição.

8. Holanda — 96 gols
A seleção da Holanda ficou marcada pelo “Futebol Total”, que influenciou gerações. Mesmo sem títulos, a equipe sempre se destacou pelo estilo ofensivo, com nomes como Johan Cruyff, Arjen Robben, Dennis Bergkamp e Robin van Persie.

 

7. Inglaterra — 104 gols
A Inglaterra apresenta regularidade ofensiva em Copas recentes. De Gary Lineker a atletas da atual geração, como Harry Kane e Jude Bellingham, o país ultrapassou a marca dos 100 gols na história do torneio.

 

6. Espanha — 108 gols
Após décadas de busca por protagonismo, a Espanha consolidou sua força a partir dos anos 2000. A geração campeã de 2010, com Andrés Iniesta, David Villa, Xavi Hernández e Fernando Torres, foi decisiva para elevar o país ao grupo das seleções com maior número de gols.

 

5. Itália — 128 gols
Quatro vezes campeã mundial, a Itália construiu uma trajetória sólida aliando títulos e produção ofensiva. Jogadores como Paolo Rossi, Roberto Baggio e Christian Vieri marcaram épocas distintas da seleção.

 

4. França — 136 gols
Nas últimas três décadas, a França se consolidou como uma das principais forças do futebol mundial. A evolução da equipe contou com nomes como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, garantindo posição elevada no ranking.

 

3. Argentina — 152 gols
A Argentina reúne uma história ofensiva marcada por ícones do futebol. De Diego Maradona a Lionel Messi, a seleção se destacou pela capacidade de decidir jogos em Copas do Mundo, impulsionada pelo título conquistado em 2022.

 

2. Alemanha — 232 gols
A Alemanha é sinônimo de regularidade na Copa do Mundo. Com desempenho consistente ao longo de diferentes gerações, contou com artilheiros históricos como Miroslav Klose, Gerd Müller e Thomas Müller.

 

1. Brasil — 237 gols
Maior artilheiro da história das Copas, o Brasil lidera o ranking com folga. A seleção transformou o jogo ofensivo em marca registrada, com gerações que incluem Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar e Vinicius Jr., mantendo a tradição de protagonismo no torneio.

 

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