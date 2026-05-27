Às vésperas da Copa, Trump estuda barrar entrada de estrangeiros em aeroportos de cidades-santuário

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia interromper o processamento migratório e alfandegário em aeroportos localizados em cidades-santuário, medida que pode impactar o fluxo internacional de passageiros às vésperas da Copa do Mundo.

A proposta busca ampliar a pressão sobre administrações locais que limitam a cooperação com a política federal de imigração.

A possibilidade foi mencionada pelo secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, durante entrevista à emissora Fox News, nesta terça-feira. Segundo ele, o departamento estuda alternativas para suspender o processamento de voos internacionais em cidades que não colaboram com autoridades federais de imigração.

As declarações ocorreram após protestos registrados no fim de semana em Nova Jersey. Manifestantes mantêm vigília em frente ao centro de detenção Delaney Hall, onde houve confrontos com agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, o ICE, órgão subordinado ao Departamento de Segurança Interna.

Durante a entrevista, Mullin questionou a continuidade do processamento internacional em localidades onde, segundo ele, agentes federais enfrentam restrições para atuar. “Eles estão impedindo, por meio de barricadas, que nossos funcionários entrem e saiam das instalações. Então, por que estamos processando voos internacionais no aeroporto desse local?”, afirmou.

Apesar da declaração, o secretário esclareceu que a medida ainda não foi implementada nem aprovada de forma definitiva.

A proposta pode atingir aeroportos internacionais em cidades como Nova York, Los Angeles, Chicago e São Francisco, onde governos locais mantêm políticas que restringem a cooperação com o ICE. Entre os terminais potencialmente afetados está o Aeroporto JFK, em Nova York, um dos mais movimentados dos Estados Unidos.

Segundo Mullin, cidades que não colaboram com a aplicação das leis federais de imigração não deveriam contar com serviços federais de processamento internacional. “Eles não querem que façamos cumprir as leis de imigração, mas querem que processemos os trâmites de imigração em suas instalações. Nada disso faz sentido para mim”, declarou.

Reação no setor de turismo

A possibilidade de restrições em aeroportos internacionais gerou preocupação entre representantes da indústria do turismo nos Estados Unidos. O receio ocorre em meio à expectativa de aumento no fluxo de visitantes estrangeiros para a Copa do Mundo, prevista para começar nas próximas semanas.

O setor avalia que mudanças no processamento migratório podem afetar operações em aeroportos de grande circulação internacional, especialmente em cidades que concentram parte significativa da entrada de turistas no país.