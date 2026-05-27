Neymar fica fora do 1º treino do Brasil na Granja e passa por exames às vésperas da Copa

Neymar Jr. não participou nesta quarta-feira, 27, do primeiro treino da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, durante a preparação para a Copa do Mundo 2026. Segundo a CBF, o atacante do Santos foi encaminhado para uma clínica da cidade para realizar "exames complementares".

O jogador chegou à concentração da seleção de helicóptero, assim como os demais atletas convocados para o período de treinamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A atividade da equipe ocorreu na tarde desta quarta-feira. Outro desfalque foi Danilo, do Flamengo, que acabou preservado após atuar durante os 90 minutos da vitória do clube carioca por 3 a 0 sobre o Cusco, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

No caso de Neymar, a CBF informou apenas que o atacante foi "transferido para uma clínica da cidade para se submeter a exames complementares". A entidade não divulgou detalhes sobre a condição física do jogador e afirmou que novas informações serão repassadas apenas após a conclusão das avaliações feitas pelo departamento médico da seleção.

O atacante segue em recuperação de um edema na panturrilha direita, lesão sofrida no último dia 17, durante a partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho e serão encerrados em 19 de julho.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)