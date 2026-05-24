A 18 dias da Copa, o recorde 'inalcançável' de Brasil e Alemanha

Brasil e Alemanha, as duas seleções mais vencedoras e frequentes em Copas do Mundo, compartilham um recorde que não estará ameaçado em 2026: ambas somam uma sequência de 18 partidas consecutivas marcando gols.

A dimensão desse feito fica mais evidente quando comparada à Argentina, atual campeã mundial, que detém hoje a maior sequência ativa, com nove jogos seguidos fazendo ao menos um gol em Copas.

Nos dois últimos jogos disputados na Copa de 2018, na Rússia, e nos sete confrontos na Copa de 2022, no Catar, a seleção argentina balançou as redes adversárias.

Ainda assim, mesmo que mantenha 100% de aproveitamento ofensivo na edição de 2026 e dispute o máximo possível de oito partidas até a final, marcando em todas, chegaria a 17 jogos — um a menos que o recorde de brasileiros e alemães, que, portanto, deve permanecer ao menos até 2030.

Quando começou o recorde

A sequência brasileira começou já na partida de estreia da equipe em Copas do Mundo, em 1930, no Uruguai, e se estendeu até a edição de 1954, na Suíça. A série de 18 jogos com gols terminou no empate sem gols com a Inglaterra, na fase de grupos da Copa da Suécia, em 1958.

A Alemanha, por sua vez, alcançou o mesmo número em duas ocasiões distintas. A primeira aconteceu entre as Copas de 1934, na Itália, e o início do torneio de 1962, no Chile, quando a série foi interrompida em um empate sem gols contra a seleção italiana.

A segunda sequência alemã ocorreu entre as edições de 1986, no México, e 1998, na França. Após marcar em 18 partidas consecutivas, a seleção teve sua sequência encerrada nas quartas de final daquele Mundial, ao ser derrotada pela Croácia por 3 a 0.

Destaques individuais

No âmbito individual, também há destaques históricos em termos de regularidade ofensiva. O francês Just Fontaine, na Copa de 1958, na Suécia, e o brasileiro Jairzinho, em 1970, no México, marcaram gols em todos os seis jogos que disputaram em suas respectivas campanhas.

Logo atrás, aparecem cerca de uma dúzia de jogadores que marcaram em cinco partidas consecutivas em Copas do Mundo, entre eles Gerd Müller, Eusébio, Leônidas, Teófilo Cubillas, James Rodríguez, Rivaldo e Hristo Stoichkov.

Com a possibilidade de até oito jogos em uma mesma edição a partir de 2026, o recorde de Fontaine e Jairzinho passa a ter risco real de ser superado. Um dos principais candidatos a isso é o argentino Lionel Messi, que soma atualmente quatro partidas consecutivas marcando gols após balançar as redes contra Austrália, Países Baixos, Croácia e França na Copa do Catar.

Outros atacantes em atividade, como Erling Haaland e Kylian Mbappé, também surgem como potenciais candidatos a alcançar essa regularidade ofensiva, tanto para marcar seus nomes na história quanto para aproximar suas seleções do recorde coletivo mantido por Brasil e Alemanha.