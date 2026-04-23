Vini Jr. em números: os dados que explicam o tamanho do astro brasileiro

Vini Jr: Brasileiro une talento, fama global e resultados dentro de campo (BSR Agency/Getty Images)
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Publicado em 23 de abril de 2026 às 19h37.
Vinícius Júnior virou um dos maiores nomes do futebol mundial. Revelado pelo Flamengo, o atacante construiu carreira meteórica na Europa e hoje é peça central do Real Madrid e da Seleção Brasileira.
Aos 25 anos, Vini nasceu em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ainda jovem, chamou atenção do mercado europeu e foi contratado pelo Real Madrid em 23 de maio de 2017, quando ainda defendia o Flamengo. Na época, ele tinha apenas 16 anos, e o acordo previa que seguiria no clube carioca até completar 18 anos.
Em maio de 2025, Vini Jr. renovou seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem pago do clube.
O novo acordo prevê um salário anual líquido de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), totalizando cerca de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões) ao longo de cinco anos, além de bônus por conquistas, gols e prêmios individuais, como a Bola de Ouro e o prêmio The Best da FIFA, que ele conquistou em 2024.
Com essa renovação, seu salário pode chegar a até 30 milhões de euros por temporada, incluindo luvas e bonificações, superando estrelas como Kylian Mbappé e Jude Bellingham.
Desde que chegou ao Real Madrid, o brasileiro empilhou conquistas. Entre as principais estão:
A trajetória o colocou entre os brasileiros mais vencedores da nova geração no futebol europeu.
Vini também busca repetir na Seleção o brilho que alcançou na Espanha. Ele contabiliza 8 gols em 45 partidas pelo Brasil.
Além do desempenho em campo, Vinícius Júnior também virou um fenômeno comercial e acumula contratos com marcas globais e nacionais. Segundo levantamento publicado em 2026, o atacante soma 14 patrocinadores pessoais.
Entre as principais marcas ligadas ao jogador estão: