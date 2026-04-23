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Vini Jr. em números: os dados que explicam o tamanho do astro brasileiro

Atacante brasileiro soma títulos, cifras milionárias e protagonismo no futebol europeu.

Vini Jr: Brasileiro une talento, fama global e resultados dentro de campo (BSR Agency/Getty Images)

Vini Jr: Brasileiro une talento, fama global e resultados dentro de campo (BSR Agency/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19h37.

Vinícius Júnior virou um dos maiores nomes do futebol mundial. Revelado pelo Flamengo, o atacante construiu carreira meteórica na Europa e hoje é peça central do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Aos 25 anos, Vini nasceu em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ainda jovem, chamou atenção do mercado europeu e foi contratado pelo Real Madrid em 23 de maio de 2017, quando ainda defendia o Flamengo. Na época, ele tinha apenas 16 anos, e o acordo previa que seguiria no clube carioca até completar 18 anos.

A transferência foi concluída por cerca de 45 milhões de euros, valor que o transformou em uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro naquele momento. Ele se apresentou ao time espanhol oficialmente em julho de 2018, quando passou a integrar o elenco principal do time espanhol.

Renovação milionária com o Real Madrid

Em maio de 2025, Vini Jr. renovou seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem pago do clube.

O novo acordo prevê um salário anual líquido de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), totalizando cerca de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões) ao longo de cinco anos, além de bônus por conquistas, gols e prêmios individuais, como a Bola de Ouro e o prêmio The Best da FIFA, que ele conquistou em 2024.

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Com essa renovação, seu salário pode chegar a até 30 milhões de euros por temporada, incluindo luvas e bonificações, superando estrelas como Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

Títulos na carreira

Desde que chegou ao Real Madrid, o brasileiro empilhou conquistas. Entre as principais estão:

  • 3 títulos de La Liga
  • 2 Champions League
  • 2 Mundial de Clubes da FIFA
  • 2 Supercopa da UEFA
  • 3 Supercopa da Espanha
  • 1 Copa do Rei

A trajetória o colocou entre os brasileiros mais vencedores da nova geração no futebol europeu.

Pela Seleção Brasileira

Vini também busca repetir na Seleção o brilho que alcançou na Espanha. Ele contabiliza 8 gols em 45 partidas pelo Brasil.

Marca global

Além do desempenho em campo, Vinícius Júnior também virou um fenômeno comercial e acumula contratos com marcas globais e nacionais. Segundo levantamento publicado em 2026, o atacante soma 14 patrocinadores pessoais.

Entre as principais marcas ligadas ao jogador estão:

  • Clear (cosméticos);
  • Omo (limpeza);
  • Gatorade (isotônicos);
  • Rexona (higiene pessoal);
  • Playstation (videogame);
  • Pepsi (bebidas);
  • Betnacional (apostas);
  • Vivo (comunicação);
  • EA Sports (jogos eletrônicos);
  • Dubai Tourism (turismo);
  • Boss (grife alemã de moda de luxo);
  • Unesco (agência especializada da ONU);
  • Havaianas (chinelos);
  • Nike (material esportivo).
Vini Junior é embaixador da Havaianas

Vini Junior é embaixador da Havaianas (Divulgação)

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