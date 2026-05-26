Rival do Brasil em preparatório para Copa do Mundo, Panamá anuncia lista de jogadores convocados

A seleção do Panamá anunciou, nesta terça-feira, 26, a lista de convocados para a Copa do Mundo da Fifa. O país da América Central será o próximo adversário do Brasil em amistoso preparatório para o torneio.

Entre os jogadores chamados pelo técnico dinamarquês Thomas Christiansen, os principais nomes são o volante Adalberto Carrasquilla, do Pumas, do México, e o zagueiro José Córdoba, do Norwich City, da Inglaterra.

O Panamá integra o grupo L do Mundial ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra. A equipe disputará apenas sua segunda edição de Copa do Mundo. A primeira participação ocorreu em 2018, na Rússia, quando os panamenhos perderam para Bélgica, Inglaterra e Tunísia na fase de grupos.

O amistoso contra a seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, está marcado para domingo, 31, no Maracanã, às 18h30, no horário de Brasília.

Brasil e Panamá já se enfrentaram cinco vezes. A seleção brasileira venceu quatro partidas, enquanto o último confronto terminou empatado, em 2019.

Após o duelo diante do Brasil, os panamenhos ainda disputarão outros dois amistosos preparatórios antes da estreia na Copa do Mundo. O time enfrentará a República Dominicana, em 3 de junho, e a Bósnia e Herzegovina, em 6 de junho.

A convocação do Panamá reúne atletas que atuam em clubes da América Latina, Europa, Estados Unidos e Oriente Médio.

Lista de convocados do Panamá para a Copa do Mundo

Goleiros: Orlando Mosquera, do Al-Fayha, Luis Mejía, do Nacional, e César Samudio, do Marathón.

Defensores: César Blackman, do Slovan Bratislava, Jorge Gutiérrez, do Deportivo La Guaira, Amir Murillo, do Olympique Marsella, Fidel Escobar, do Saprissa, Andrés Andrade, do LASK, Edgardo Fariña, do Pari Nizhniy Novgorod, José Córdoba, do Norwich City, Eric Davis, do Plaza Amador, Jiovany Ramos, do Puerto Cabello, e Roderick Miller, do Turan Tovuz.

Meio-campistas: Aníbal Godoy, do San Diego FC, Adalberto Carrasquilla, do Pumas, Carlos Harvey, do Minnesota United, Cristian Martínez, do Ironi Kiryat Shmona, José Luis Rodríguez, do Juárez, César Yanis, do Cobresal, Yoel Bárcenas, do Mazatlán, Alberto Quintero, do Plaza Amador, e Azarías Londoño, da Universidad Católica.

Atacantes: Ismael Díaz, do León, Cecilio Waterman, do Coquimbo Unido, José Fajardo, da Universidad Católica, e Tomás Rodríguez, do Monagas.