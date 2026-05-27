Felipão fará palestra à seleção antes da Copa do Mundo de 2026

A preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 terá a presença de um personagem histórico do futebol brasileiro. Luiz Felipe Scolari, técnico do pentacampeonato em 2002, estará na Granja Comary, em Teresópolis, nesta quinta-feira, 28, para uma palestra aos jogadores convocados por Carlo Ancelotti.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho no UOL, a iniciativa faz parte de um movimento da CBF para homenagear ex-treinadores e jogadores campeões do mundo e aproximar o elenco atual dos pilares que marcaram a conquista do penta.

Felipão passará o dia em convívio com os atletas e com a comissão técnica da seleção. A palestra, prevista para o período da noite, abordará temas como ambiente, união e motivação.

Movimento da CBF

A presença de Felipão na Granja Comary ocorre poucos dias após outra homenagem promovida pela CBF. Na primeira convocação de Carlo Ancelotti, em maio de 2025, Scolari entregou ao treinador italiano o agasalho do pentacampeonato como símbolo de sorte e desejo de sucesso.

Agora, o técnico campeão mundial em 2002 participará diretamente da preparação da equipe.

A aposta da comissão técnica liderada por Ancelotti é no peso da história, na tradição da seleção brasileira e no perfil motivador de Felipão junto ao grupo.

Apesar de a Granja Comary também remeter à campanha da Copa do Mundo de 2014, a preparação do título de 2002 não aconteceu em Teresópolis. Na época, a seleção iniciou os trabalhos em Barcelona, na Espanha, após um amistoso contra a seleção da Catalunha.

Durante as Eliminatórias para aquele Mundial, Felipão utilizou o CT do Caju, do Athletico-PR, em Curitiba, como centro de treinamentos.

Seleção iniciou preparação nesta quarta-feira

Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti começaram oficialmente a preparação para a Copa do Mundo nesta quarta-feira, 27, na Granja Comary.

Dos 26 convocados, 23 já estão à disposição da comissão técnica. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputarão a final da Champions League no sábado, 30, se juntam ao elenco apenas na segunda-feira, 1.

O volante Casemiro, do Manchester United, foi o primeiro jogador a chegar à concentração da seleção.

A equipe permanecerá em treinamento em Teresópolis até sábado, 30. No domingo, 31, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa.

Na sequência, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho. A estreia brasileira no Mundial será contra o Marrocos, em 13 de junho.