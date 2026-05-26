Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia convocação nesta terça

Marrocos e Brasil: seleções se enfrentam no dia 13 de junho (Rafael Ribeiro/CBF)
Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 05h15.
A seleção de Marrocos divulga nesta terça-feira, 26, a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe será a primeira adversária do Brasil no torneio.
O técnico Mohamed Ouahbi anunciará os 26 convocados em entrevista coletiva no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, a partir das 15h (horário de Brasília). O evento marcará a primeira convocação final do treinador desde que assumiu o comando da seleção, em março.
Semifinalista da Copa do Mundo de 2022, Marrocos chega ao Mundial cercado de expectativa após a campanha histórica no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana e árabe a alcançar a semifinal do torneio.
A tendência, segundo veículos internacionais, é que a equipe mantenha grande parte da base elenco de 2022, com a adição de jovens talentos que ganharam espaço no futebol europeu nas últimas temporadas.
O Marrocos está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti. A seleção estreia no dia 13 de junho, contra o Brasil, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A entrevista coletiva da seleção marroquina está marcada para começar às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat.
A federação marroquina informou apenas que o anúncio será realizado em coletiva de imprensa. Vale acompanhar o site e as redes sociais da federação.
A seleção marroquina realizou nesta segunda-feira, 25, seu último treino antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo. Segundo a federação do país, a atividade foi focada em aspectos técnicos, táticos e físicos.
Antes da estreia no Mundial, a equipe ainda fará um amistoso fechado contra Burundi nesta terça-feira, 26. Depois da convocação, Marrocos enfrentará Madagascar, no dia 2 de junho, e Noruega, no dia 7 de junho, nos Estados Unidos, nos últimos testes antes da Copa.
A preparação acontece no Complexo de Futebol Mohammed VI, onde a equipe está concentrada desde 22 de maio.
A imprensa internacional aposta na seguinte convocação:
A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.
Os países têm até o dia 1º de junho para anunciar oficialmente a lista final de convocados para o torneio.
O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.