Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia convocação nesta terça

A seleção de Marrocos divulga nesta terça-feira, 26, a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe será a primeira adversária do Brasil no torneio.

O técnico Mohamed Ouahbi anunciará os 26 convocados em entrevista coletiva no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, a partir das 15h (horário de Brasília). O evento marcará a primeira convocação final do treinador desde que assumiu o comando da seleção, em março.

Semifinalista da Copa do Mundo de 2022, Marrocos chega ao Mundial cercado de expectativa após a campanha histórica no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana e árabe a alcançar a semifinal do torneio.

A tendência, segundo veículos internacionais, é que a equipe mantenha grande parte da base elenco de 2022, com a adição de jovens talentos que ganharam espaço no futebol europeu nas últimas temporadas.

O Marrocos está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti. A seleção estreia no dia 13 de junho, contra o Brasil, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Onde assistir à convocação de Marrocos?

A entrevista coletiva da seleção marroquina está marcada para começar às 15h (horário de Brasília), no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat.

A federação marroquina informou apenas que o anúncio será realizado em coletiva de imprensa. Vale acompanhar o site e as redes sociais da federação.

Como será a preparação de Marrocos para a Copa?

A seleção marroquina realizou nesta segunda-feira, 25, seu último treino antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo. Segundo a federação do país, a atividade foi focada em aspectos técnicos, táticos e físicos.

Seleção do Marrocos: jogadores treinaram juntos na segunda-feira, 25 (Federação Real Marroquina de Futebol/Divulgação)

Antes da estreia no Mundial, a equipe ainda fará um amistoso fechado contra Burundi nesta terça-feira, 26. Depois da convocação, Marrocos enfrentará Madagascar, no dia 2 de junho, e Noruega, no dia 7 de junho, nos Estados Unidos, nos últimos testes antes da Copa.

A preparação acontece no Complexo de Futebol Mohammed VI, onde a equipe está concentrada desde 22 de maio.

Qual é a provável convocação de Marrocos para a Copa do Mundo de 2026?

A imprensa internacional aposta na seguinte convocação:

Goleiros: Yassine Bounou, El Mehdi Al Harrar e Munir El Kajoui.

Defensores: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Abdelhamid Ait Boudlal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine, Zakaria El Ouahdi e Jawad El Yamiq.

Meio-campistas: Sofyan Amrabat, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Oussama Targhalline, Amir Richardson e Sofiane Boufal.

Atacantes: Brahim Diaz, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Abde Ezzalzouli, Soufiane Rahimi, Amine Adli e Chemsdine Talbi.

Países divulgam convocações

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

Os países têm até o dia 1º de junho para anunciar oficialmente a lista final de convocados para o torneio.

O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.