Além de Messi, Argentina tem outros 6 jogadores lesionados antes da Copa

A condição física de Lionel Messi não é a única preocupação da Argentina antes da Copa do Mundo. O técnico Lionel Scaloni tem mais de meio time com problemas físicos às vésperas do torneio.

Messi pediu substituição aos 73 minutos da vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, no domingo, 24. Na segunda-feira, 25, o clube informou que o jogador tem fadiga muscular na coxa esquerda.

Scaloni disse que a lesão não parece grave, mas afirmou que o capitão argentino não chegará ao centro de treinamento, em Buenos Aires, em sua melhor forma física. O treinador afirmou que aguarda exames adicionais para confirmar os primeiros laudos médicos.

Convocação até 2 de junho

Além de Messi, a Argentina monitora Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa, que sofreu fratura no dedo anelar da mão direita durante o aquecimento para a final da Europa League.

O zagueiro Cristian Romero, do Tottenham, se recupera de lesão ligamentar no joelho direito. Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, e Gonzalo Montiel, do River Plate, tratam lesões musculares.

O meio-campista Nico Paz, do Como, perdeu a última partida da temporada por lesão no joelho. O ponta Nicolás González, do também do Atlético de Madrid, está na fase final de recuperação de lesão muscular.

Scaloni afirmou que todos os lesionados serão avaliados até o anúncio da convocação final, que deve ser enviada à Fifa até 2 de junho. Nenhum dos jogadores citados deve participar dos amistosos preparatórios.

A Argentina estreia no Grupo J contra a Argélia, em 16 de junho, em Kansas City. Depois enfrenta a Áustria, em 22 de junho, e a Jordânia, em 27 de junho, em Arlington, no Texas.

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho. O torneio terá 39 dias de jogos e será organizado por Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, serão 16 cidades-sede. Os Estados Unidos concentram a maior parte dos estádios, com jogos em cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México terá partidas na Cidade do México, em Guadalajara e em Monterrey. No Canadá, os jogos serão realizados em Toronto e Vancouver.

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções. O formato terá 12 grupos com quatro equipes cada, com 104 partidas no total.