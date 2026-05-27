Neymar minimiza problema na panturrilha antes de apresentação à Seleção Brasileira

O atacante Neymar se apresenta à Seleção Brasileira nesta quarta-feira, 27, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Ausente dos últimos compromissos do Santos, o camisa 10 afirmou que o problema na panturrilha direita não preocupa para o Mundial.

Na saída da Vila Belmiro, após acompanhar do camarote a classificação do Santos na Copa Sul-Americana, Neymar foi abordado por jornalistas enquanto atendia uma criança. Questionado sobre a condição física, o atacante respondeu de forma direta. “Está aqui, inteira. Estou bem! Não tem problema de nada, não. Está tudo certo”, disse o jogador.

Neymar está sem treinar com bola há uma semana por conta de uma pancada sofrida na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, na Neo Química Arena, no último dia 17.

Desde então, o atacante passou os últimos dias alternando trabalhos com os fisioterapeutas do clube e exercícios na academia do CT Rei Pelé. Para acelerar a recuperação, também realizou tratamento em casa acompanhado por profissionais de sua equipe.

Seleção inicia preparação para a Copa nesta quarta

A seleção brasileira começa oficialmente nesta quarta-feira, 27, a preparação para a Copa do Mundo. Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti se apresentam na Granja Comary para os primeiros treinamentos e avaliações físicas.

Dos 26 convocados, apenas 23 estarão à disposição neste primeiro momento. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos se juntam ao grupo apenas na segunda-feira, 1, após disputarem a final da Champions League no sábado, 30.

O volante Casemiro, do Manchester United, foi o primeiro jogador a chegar à Granja Comary. O elenco terá atividades até sábado, 30, antes do amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no domingo, 31.

Depois, o Brasil enfrenta o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos, no dia 6 de junho. A estreia da seleção na Copa do Mundo será contra o Marrocos, em 13 de junho.