Qual jogador tem mais assistências na história das Copas?

Quando o assunto é Copa do Mundo, gols costumam monopolizar os holofotes. Artilheiros entram para a história, levantam taças e se tornam símbolos de gerações. Mas existe outra estatística capaz de definir partidas, títulos e campanhas memoráveis: as assistências.

E, nesse quesito, o topo da história das Copas pertence a um nome que dispensa apresentações: Pelé.

O brasileiro é o jogador com mais assistências registradas em Copas do Mundo, com 10 passes para gol ao longo de sua trajetória no torneio, segundo dados reconhecidos pela FIFA e por plataformas especializadas em estatísticas.

O número reforça uma faceta frequentemente lembrada por ex-companheiros e adversários: Pelé não era apenas um finalizador extraordinário, mas também um criador de jogadas capaz de decidir partidas distribuindo o jogo.

Pelé brilhou como artilheiro e garçom

Tricampeão mundial com o Brasil em 1958, 1962 e 1970, Pelé disputou quatro edições da Copa do Mundo.

Seu desempenho em 1970, especialmente, ajudou a eternizar essa característica.

Na campanha do tricampeonato no México, Pelé participou diretamente de diversas jogadas decisivas. Uma das mais emblemáticas aconteceu na final contra a Itália, quando encontrou Carlos Alberto Torres com um passe preciso para o quarto gol brasileiro, lance considerado um dos mais icônicos da história das Copas.

Messi aparece entre os principais nomes do ranking

Atrás de Pelé, outros craques do futebol mundial também deixaram marca na estatística das assistências em Copas.

Lionel Messi, campeão mundial com a Argentina em 2022, figura entre os líderes históricos após acumular passes decisivos em diferentes edições do torneio.

Nomes como Diego Maradona, Thomas Müller e Grzegorz Lato também aparecem entre jogadores que combinaram protagonismo ofensivo com capacidade de criação em Mundiais.

Veja o ranking de líderes de assistências