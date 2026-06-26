Vini Jr. pode ser o artilheiro da Copa do Mundo? Veja o ranking atualizado

Vinicius Junior: atleta é a principal arma ofensiva da seleção brasileira ((Foto: Jewel Samad / AFP))
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Publicado em 26 de junho de 2026 às 17h10.
Vinícius Júnior entrou de vez na disputa pela artilharia da Copa do Mundo de 2026. O atacante brasileiro marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, chegou a quatro gols no torneio e agora aparece entre os principais candidatos a terminar a competição como goleador máximo.
Com os dois gols anotados na última rodada da fase de grupos, Vini alcançou a marca de quatro gols em apenas três partidas disputadas.
O camisa 7 da Seleção Brasileira ocupa atualmente a vice-liderança da artilharia, empatado em número de gols com outros três atacantes de destaque no futebol mundial: Kylian Mbappé, Erling Haaland e Ousmane Dembélé.
À sua frente está apenas Lionel Messi, que vive mais uma Copa do Mundo histórica pela Argentina. O argentino soma cinco gols em apenas duas partidas, já que a seleção argentina ainda não entrou em campo pela terceira rodada da fase de grupos.
O atacante tem sido uma das principais armas ofensivas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Na estreia contra o Marrocos, Vini marcou o gol brasileiro no empate por 1 a 1. Já na segunda rodada, voltou a balançar as redes na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Contra a Escócia, confirmou a boa fase ao marcar duas vezes e garantir a liderança do Grupo C para a Seleção.
Com isso, o jogador do Real Madrid encerrou a fase de grupos com quatro gols em três jogos, média superior a um gol por partida.
O principal concorrente de Vini Jr. neste momento é Lionel Messi. O argentino começou a Copa em ritmo avassalador ao marcar três gols na vitória sobre a Argélia. Na sequência, voltou a ser decisivo ao anotar os dois gols da Argentina no triunfo por 2 a 0 sobre a Áustria.
Com cinco gols em apenas dois jogos, Messi lidera a tabela de artilheiros e aparece um gol à frente do brasileiro.
A briga pela artilharia, porém, está longe de ser uma disputa entre apenas dois jogadores. Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, da França, e Erling Haaland, da Noruega, também somam quatro gols cada.
Os quatro chegam ao mata-mata separados por apenas um gol de Messi, o que promete uma disputa intensa nas fases decisivas da competição.
1º - Lionel Messi (Argentina) - 5 gols e 0 assistências
2º - Kylian Mbappé (França) - 4 gols e 2 assistências
3º - Ousmane Dembélé (França) - 4 gols e 1 assistência
4º - Vinícius Júnior (Brasil) - 4 gols e 1 assistência
5º - Erling Haaland (Noruega) - 4 gols e 0 assistências
6º - Deniz Undav (Alemanha) - 3 gols e 2 assistências
7º - Johan Manzambi (Suíça) - 3 gols e 1 assistência
8º - Brian Brobbey (Holanda) - 3 gols e 0 assistências
9º - Matheus Cunha (Brasil) - 3 gols e 0 assistências
10º - Ismael Saibari (Marrocos) - 3 gols e 0 assistências
11º - Jonathan David (Canadá) - 3 gols e 0 assistências
12º - Crysencio Summerville (Holanda) - 2 gols e 1 assistência
13º - Mikel Oyarzabal (Espanha) - 2 gols e 1 assistência
14º - Maxi Araújo (Uruguai) - 2 gols e 1 assistência
15º - Ruben Vargas (Suíça) - 2 gols e 1 assistência
16º - Ayase Ueda (Japão) - 2 gols e 1 assistência
17º - Cody Gakpo (Holanda) - 2 gols e 1 assistência
18º - Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina) - 2 gols e 0 assistências
19º - Anthony Elanga (Suécia) - 2 gols e 0 assistências
20º - Nicolas Pépé (Costa do Marfim) - 2 gols e 0 assistências