A temporada de 2026 da Fórmula 1 está chegando ao fim. Com o campeonato já definido, a categoria desembarca nos Estados Unidos para uma das últimas corridas do ano: o Grande Prêmio de Las Vegas.

O GP de Las Vegas acontece entre os dias 19 e 22 de novembro, começando na quinta-feira com uma sessão de treino e encerrando com a corrida oficial no domingo.

Como será a programação da Fórmula 1 em Las Vegas?

Devido ao fuso-horário brasileiro, as atividades em pista da Fórmula 1 no GP de Las Vegas começam nesta quinta-feira, 19, a partir das 21h30. O público, então, segue madrugada adentro com a segunda sessão de TL às 1h de sexta-feira, 20.

O fim de semana segue o modelo tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida. A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.

Campeonato de 2026 já está definido

Kimi Antonelli foi declarado campeão mundial no Grande Prêmio do México, enquanto a Mercedes conquistou o título de Construtores em São Paulo, no Brasil.

Onde assistir ao GP de Las Vegas?

O Grande Prêmio de Las Vegas será transmitido pelo canal aberto da TV Globo. Porém, é possível acompanhar o fim de semana completo por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

Confira a programação completa do GP de Las Vegas:

Quinta-feira, 19 de novembro

TL1 – 21h30

Sexta-feira, 20 de novembro

TL2 – 01h00

TL3 – 21h30

Sábado, 21 de novembro

Quali – 01h00

Domingo, 22 de novembro

Corrida – 01h00