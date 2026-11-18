GP de Las Vegas: corrida será disputada em circuito de rua nos Estados Unidos, em uma das últimas etapas da temporada de 2026 (Jeff Speer/Icon Sportswire /Getty Images)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13h05.
A Fórmula 1 chega a Las Vegas para uma das últimas corridas de 2026, com programação ajustada ao fuso-horário brasileiro. O evento conta com treinos, classificação e corrida ao longo de quatro dias, com transmissões disponíveis em vários canais. O campeonato já teve seus títulos definidos anteriormente na temporada.
A temporada de 2026 da Fórmula 1 está chegando ao fim. Com o campeonato já definido, a categoria desembarca nos Estados Unidos para uma das últimas corridas do ano: o Grande Prêmio de Las Vegas.
O GP de Las Vegas acontece entre os dias 19 e 22 de novembro, começando na quinta-feira com uma sessão de treino e encerrando com a corrida oficial no domingo.
Devido ao fuso-horário brasileiro, as atividades em pista da Fórmula 1 no GP de Las Vegas começam nesta quinta-feira, 19, a partir das 21h30. O público, então, segue madrugada adentro com a segunda sessão de TL às 1h de sexta-feira, 20.
O fim de semana segue o modelo tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida. A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.
Kimi Antonelli foi declarado campeão mundial no Grande Prêmio do México, enquanto a Mercedes conquistou o título de Construtores em São Paulo, no Brasil.
O Grande Prêmio de Las Vegas será transmitido pelo canal aberto da TV Globo. Porém, é possível acompanhar o fim de semana completo por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.
TL1 – 21h30
TL2 – 01h00
TL3 – 21h30
Quali – 01h00
Corrida – 01h00
A corrida do GP de Las Vegas será no domingo, 22 de novembro, à 1h, pelo horário brasileiro.
A corrida será transmitida em TV aberta pela Globo. O fim de semana completo poderá ser acompanhado no SporTV3, no Globoplay e na F1 TV.
O primeiro treino livre será na quinta-feira, 19, às 21h30. Na sexta-feira, 20, o segundo treino será à 1h e o terceiro, às 21h30, pelo horário brasileiro.
A classificação será no sábado, 21 de novembro, à 1h, pelo horário brasileiro.
Não. O GP de Las Vegas seguirá o formato tradicional, com três treinos livres, classificação e corrida; a última Sprint de 2026 ocorreu no GP de Singapura.
Kimi Antonelli foi declarado campeão mundial no GP do México. A Mercedes conquistou o título de Construtores em São Paulo.
Glossário
O que é corrida Sprint?
É uma corrida mais curta realizada em alguns GPs da Fórmula 1, ocorrendo entre os treinos e a corrida principal.
O que é F1 TV?
É a plataforma oficial de streaming da Fórmula 1, oferecendo cobertura completa dos eventos da categoria.