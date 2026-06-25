Vini Jr. chega ao mata-mata como o principal nome do Brasil na Copa

Vinicius Junior: brasileiro tem quatro gols pelo Brasil nesta Copa do Mundo (Mauro PIMENTEL/AFP)
Colaboradora
Publicado em 25 de junho de 2026 às 13h23.
A seleção brasileira chegou ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 cercada por expectativas em relação a diversos nomes do elenco. Neymar voltou a ser assunto após retornar de lesão, Casemiro lidera o meio-campo e jogadores como Raphinha e Matheus Cunha também tiveram momentos importantes. Ainda assim, um atleta tem se destacado acima dos demais: Vini Jr.
Principal referência ofensiva da equipe de Carlo Ancelotti, o atacante do Real Madrid foi decisivo na campanha que garantiu ao Brasil a liderança do Grupo C e, até aqui, reúne credenciais para ser considerado o grande destaque da Seleção no torneio. O atleta marcou quatro gols em três jogos, sendo o artilheiro da Amarelinha no confronto.
A atuação diante da Escócia foi mais uma demonstração da importância de Vini Jr. para o Brasil. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 0 que confirmou a primeira colocação do grupo e garantiu uma situação mais favorável para a equipe no mata-mata.
Mais do que os gols, o camisa 7 foi o jogador que mais desequilibrou defensivamente os adversários durante a fase de grupos. Com velocidade, capacidade de drible e movimentação constante, se tornou o principal atleta ofensivo da Seleção.
Durante anos, uma das críticas mais frequentes ao atacante era a diferença de desempenho entre clube e seleção. Enquanto acumulava atuações decisivas pelo Real Madrid, nem sempre conseguia reproduzir o mesmo nível com a camisa amarelinha.
Nesta Copa do Mundo, porém, o cenário parece diferente. Mais maduro e experiente, Vini assumiu responsabilidades dentro da equipe e passou a ser o principal nome do setor ofensivo. A confiança adquirida nos últimos anos no futebol europeu também se reflete em sua postura dentro de campo.
Hoje, dificilmente uma análise sobre o Brasil pode ser feita sem colocar o atacante como peça central do projeto de Ancelotti.
Isso não significa que outros jogadores não tenham sido importantes. Casemiro segue sendo fundamental na organização da equipe, Marquinhos lidera o sistema defensivo e Matheus Cunha teve participação decisiva na fase de grupos.
Neymar, por sua vez, ainda tenta recuperar espaço após perder os dois primeiros jogos da Copa por lesão.
No entanto, quando o debate é sobre protagonismo, impacto nos resultados e capacidade de decidir partidas, Vini Jr. aparece à frente dos companheiros neste momento.
Os dois gols contra a Escócia apenas reforçaram uma impressão que já vinha sendo construída desde o início do torneio.
Se a fase de grupos serviu para confirmar o protagonismo de Vini Jr., o mata-mata será a prova definitiva.
Historicamente, os grandes craques das seleções campeãs são lembrados principalmente pelo que fazem nos jogos eliminatórios. Foi assim com Ronaldo em 2002, com Messi em 2022 e com diversas outras estrelas ao longo da história dos Mundiais.
Por isso, embora já seja possível apontá-lo como o principal jogador do Brasil nesta Copa, Vini ainda terá a oportunidade de consolidar esse status nos confrontos decisivos.