Vini Jr. chega ao mata-mata como o principal nome do Brasil na Copa

A seleção brasileira chegou ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 cercada por expectativas em relação a diversos nomes do elenco. Neymar voltou a ser assunto após retornar de lesão, Casemiro lidera o meio-campo e jogadores como Raphinha e Matheus Cunha também tiveram momentos importantes. Ainda assim, um atleta tem se destacado acima dos demais: Vini Jr.

Principal referência ofensiva da equipe de Carlo Ancelotti, o atacante do Real Madrid foi decisivo na campanha que garantiu ao Brasil a liderança do Grupo C e, até aqui, reúne credenciais para ser considerado o grande destaque da Seleção no torneio. O atleta marcou quatro gols em três jogos, sendo o artilheiro da Amarelinha no confronto.

Protagonista nos momentos decisivos

A atuação diante da Escócia foi mais uma demonstração da importância de Vini Jr. para o Brasil. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 0 que confirmou a primeira colocação do grupo e garantiu uma situação mais favorável para a equipe no mata-mata.

Mais do que os gols, o camisa 7 foi o jogador que mais desequilibrou defensivamente os adversários durante a fase de grupos. Com velocidade, capacidade de drible e movimentação constante, se tornou o principal atleta ofensivo da Seleção.

Evolução na Seleção

Durante anos, uma das críticas mais frequentes ao atacante era a diferença de desempenho entre clube e seleção. Enquanto acumulava atuações decisivas pelo Real Madrid, nem sempre conseguia reproduzir o mesmo nível com a camisa amarelinha.

Nesta Copa do Mundo, porém, o cenário parece diferente. Mais maduro e experiente, Vini assumiu responsabilidades dentro da equipe e passou a ser o principal nome do setor ofensivo. A confiança adquirida nos últimos anos no futebol europeu também se reflete em sua postura dentro de campo.

Hoje, dificilmente uma análise sobre o Brasil pode ser feita sem colocar o atacante como peça central do projeto de Ancelotti.

Concorrência existe, mas Vini leva vantagem

Isso não significa que outros jogadores não tenham sido importantes. Casemiro segue sendo fundamental na organização da equipe, Marquinhos lidera o sistema defensivo e Matheus Cunha teve participação decisiva na fase de grupos.

Neymar, por sua vez, ainda tenta recuperar espaço após perder os dois primeiros jogos da Copa por lesão.

No entanto, quando o debate é sobre protagonismo, impacto nos resultados e capacidade de decidir partidas, Vini Jr. aparece à frente dos companheiros neste momento.

Os dois gols contra a Escócia apenas reforçaram uma impressão que já vinha sendo construída desde o início do torneio.

O desafio do mata-mata

Se a fase de grupos serviu para confirmar o protagonismo de Vini Jr., o mata-mata será a prova definitiva.

Historicamente, os grandes craques das seleções campeãs são lembrados principalmente pelo que fazem nos jogos eliminatórios. Foi assim com Ronaldo em 2002, com Messi em 2022 e com diversas outras estrelas ao longo da história dos Mundiais.

Por isso, embora já seja possível apontá-lo como o principal jogador do Brasil nesta Copa, Vini ainda terá a oportunidade de consolidar esse status nos confrontos decisivos.