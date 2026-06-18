Messi, Mbappé, Haaland e Vini Jr: quais craques realmente decidiram na 1ª rodada da Copa?

Vinicius Junior: jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 17h35.
A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 deixou evidente que os grandes nomes do futebol seguem capazes de definir resultados, mas também reforçou um cenário em que o desempenho coletivo tem ganhado espaço.
Entre os 24 jogos inaugurais do torneio, apenas uma parte das partidas teve desfecho diretamente associado à atuação dos principais jogadores de cada seleção.
O principal exemplo foi Lionel Messi. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, o capitão argentino marcou três vezes e foi o responsável por garantir os primeiros pontos da equipe campeã mundial. Aos 38 anos, o camisa 10 alcançou Miroslav Klose na artilharia histórica das Copas do Mundo e ampliou sua coleção de recordes ao se tornar o primeiro atleta a disputar seis edições do Mundial dentro de campo.
A influência dos craques não se limitou aos argentinos. A França encontrou resistência diante do Senegal durante a etapa inicial da partida, mas contou com o protagonismo de Michael Olise e Kylian Mbappé para construir a vitória por 3 a 1. O atacante do Bayern de Munique comandou as ações ofensivas, enquanto o capitão francês marcou dois gols.
Mbappé foi decisivo na conclusão das jogadas, enquanto Olise organizou o ritmo da equipe, alternando intensidade, dribles e passes que criaram oportunidades ao longo do confronto. O desempenho do meio-campista lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida concedido pela Fifa.
Entre os 24 confrontos da rodada de abertura, nove tiveram resultados impactados diretamente por seus principais atletas. Além de Argentina e França, outras seleções também dependeram de seus destaques para estrear com resultados positivos.
A Inglaterra participou de um dos confrontos mais movimentados da rodada ao derrotar a Croácia por 4 a 2 pelo grupo L. Harry Kane teve papel central no resultado ao marcar dois gols. Apontado como candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo após a temporada pelo Bayern de Munique, o atacante também evitou o terceiro gol croata nos acréscimos do segundo tempo.
A vitória inglesa ainda contou com participações decisivas de Jude Bellingham, do Real Madrid, e Marcus Rashford, do Barcelona, autores dos outros gols da equipe.
Fora da edição anterior da Copa do Mundo, Erling Haaland voltou ao torneio com protagonismo. O atacante do Manchester City marcou duas vezes na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. Foi dele o primeiro gol da partida e também o gol que recolocou os noruegueses em vantagem após o empate adversário ainda na primeira etapa.
Participativo durante todo o jogo, o camisa 9 esteve envolvido nas principais ações ofensivas da seleção e figurou entre os atletas de maior destaque da rodada.
Pela Colômbia, Luis Díaz também teve atuação determinante. Principal referência ofensiva da equipe ao lado de James Rodríguez, o atacante iniciou a partida com maior participação defensiva, mas passou a aparecer mais no ataque após a primeira parada para hidratação.
No fim do confronto contra o Uzbequistão, Díaz acumulou uma assistência e um gol, contribuindo diretamente para a virada colombiana por 3 a 1.
Outro destaque foi Raúl Jiménez. O atacante mexicano, que sofreu uma fratura no crânio em 2020 durante uma disputa de bola, passou os anos seguintes em busca da recuperação do alto rendimento. O retorno culminou com sua convocação para a Copa do Mundo de 2026.
Jogando diante da torcida no Estádio Azteca, o atleta do Wolverhampton marcou um dos gols da vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul.
A Suécia também contou com atuação decisiva de sua principal referência ofensiva. Alexander Isak participou diretamente de três gols ao marcar uma vez e distribuir duas assistências na goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia pelo grupo F.
Na Nova Zelândia, Elijah Just foi fundamental para a conquista do primeiro ponto da equipe na competição. O ponta do Motherwell participou das principais investidas ofensivas e marcou os dois gols do empate contra o Irã.
O Brasil também teve seu principal jogador como destaque na estreia. Embora o empate em 1 a 1 diante de Marrocos tenha gerado avaliações negativas entre parte dos torcedores, Vinicius Júnior teve participação decisiva para evitar a derrota.
Após Ismael Saibari abrir o placar para os marroquinos em Nova Jersey, o atacante brasileiro fez jogada individual pela esquerda e marcou o gol de empate. O desempenho fez com que fosse um dos nomes menos criticados da seleção após a primeira rodada.
Enquanto alguns atletas corresponderam às expectativas, outros encerraram a estreia sem o mesmo impacto. Cristiano Ronaldo, que igualou Messi ao disputar sua sexta Copa do Mundo, teve atuação discreta no empate de Portugal por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.
A Bélgica também não conseguiu estrear com vitória. A equipe empatou por 1 a 1 com o Egito sem grandes atuações de Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois. Pelo lado egípcio, Mohamed Salah e Omar Marmoush tiveram participação relevante, mas sem influência direta no resultado.
Já a Espanha iniciou sua campanha com dificuldades. Recuperados de lesão, Lamine Yamal e Nico Willians começaram a partida no banco de reservas e entraram apenas no segundo tempo. Ainda assim, não evitaram o empate sem gols da "Roja" diante de Cabo Verde.