Messi, Mbappé, Haaland e Vini Jr: quais craques realmente decidiram na 1ª rodada da Copa?

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 deixou evidente que os grandes nomes do futebol seguem capazes de definir resultados, mas também reforçou um cenário em que o desempenho coletivo tem ganhado espaço.

Entre os 24 jogos inaugurais do torneio, apenas uma parte das partidas teve desfecho diretamente associado à atuação dos principais jogadores de cada seleção.

O principal exemplo foi Lionel Messi. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, o capitão argentino marcou três vezes e foi o responsável por garantir os primeiros pontos da equipe campeã mundial. Aos 38 anos, o camisa 10 alcançou Miroslav Klose na artilharia histórica das Copas do Mundo e ampliou sua coleção de recordes ao se tornar o primeiro atleta a disputar seis edições do Mundial dentro de campo.

A influência dos craques não se limitou aos argentinos. A França encontrou resistência diante do Senegal durante a etapa inicial da partida, mas contou com o protagonismo de Michael Olise e Kylian Mbappé para construir a vitória por 3 a 1. O atacante do Bayern de Munique comandou as ações ofensivas, enquanto o capitão francês marcou dois gols.

Mbappé foi decisivo na conclusão das jogadas, enquanto Olise organizou o ritmo da equipe, alternando intensidade, dribles e passes que criaram oportunidades ao longo do confronto. O desempenho do meio-campista lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida concedido pela Fifa.

Veja quais craques não decepcionaram suas seleções

Entre os 24 confrontos da rodada de abertura, nove tiveram resultados impactados diretamente por seus principais atletas. Além de Argentina e França, outras seleções também dependeram de seus destaques para estrear com resultados positivos.

Harry Kane - Inglaterra

A Inglaterra participou de um dos confrontos mais movimentados da rodada ao derrotar a Croácia por 4 a 2 pelo grupo L. Harry Kane teve papel central no resultado ao marcar dois gols. Apontado como candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo após a temporada pelo Bayern de Munique, o atacante também evitou o terceiro gol croata nos acréscimos do segundo tempo.

A vitória inglesa ainda contou com participações decisivas de Jude Bellingham, do Real Madrid, e Marcus Rashford, do Barcelona, autores dos outros gols da equipe.

Haaland - Noruega

Fora da edição anterior da Copa do Mundo, Erling Haaland voltou ao torneio com protagonismo. O atacante do Manchester City marcou duas vezes na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. Foi dele o primeiro gol da partida e também o gol que recolocou os noruegueses em vantagem após o empate adversário ainda na primeira etapa.

Participativo durante todo o jogo, o camisa 9 esteve envolvido nas principais ações ofensivas da seleção e figurou entre os atletas de maior destaque da rodada.

Luis Díaz - Colômbia

Pela Colômbia, Luis Díaz também teve atuação determinante. Principal referência ofensiva da equipe ao lado de James Rodríguez, o atacante iniciou a partida com maior participação defensiva, mas passou a aparecer mais no ataque após a primeira parada para hidratação.

No fim do confronto contra o Uzbequistão, Díaz acumulou uma assistência e um gol, contribuindo diretamente para a virada colombiana por 3 a 1.

Raúl Jiménez - México

Outro destaque foi Raúl Jiménez. O atacante mexicano, que sofreu uma fratura no crânio em 2020 durante uma disputa de bola, passou os anos seguintes em busca da recuperação do alto rendimento. O retorno culminou com sua convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Jogando diante da torcida no Estádio Azteca, o atleta do Wolverhampton marcou um dos gols da vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul.

Alexander Isak - Suécia

A Suécia também contou com atuação decisiva de sua principal referência ofensiva. Alexander Isak participou diretamente de três gols ao marcar uma vez e distribuir duas assistências na goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia pelo grupo F.

Elijah Just - Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, Elijah Just foi fundamental para a conquista do primeiro ponto da equipe na competição. O ponta do Motherwell participou das principais investidas ofensivas e marcou os dois gols do empate contra o Irã.

Vinicius Júnior - Brasil

O Brasil também teve seu principal jogador como destaque na estreia. Embora o empate em 1 a 1 diante de Marrocos tenha gerado avaliações negativas entre parte dos torcedores, Vinicius Júnior teve participação decisiva para evitar a derrota.

Após Ismael Saibari abrir o placar para os marroquinos em Nova Jersey, o atacante brasileiro fez jogada individual pela esquerda e marcou o gol de empate. O desempenho fez com que fosse um dos nomes menos criticados da seleção após a primeira rodada.

Quais craques deixaram a desejar?

Enquanto alguns atletas corresponderam às expectativas, outros encerraram a estreia sem o mesmo impacto. Cristiano Ronaldo, que igualou Messi ao disputar sua sexta Copa do Mundo, teve atuação discreta no empate de Portugal por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.

A Bélgica também não conseguiu estrear com vitória. A equipe empatou por 1 a 1 com o Egito sem grandes atuações de Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois. Pelo lado egípcio, Mohamed Salah e Omar Marmoush tiveram participação relevante, mas sem influência direta no resultado.

Já a Espanha iniciou sua campanha com dificuldades. Recuperados de lesão, Lamine Yamal e Nico Willians começaram a partida no banco de reservas e entraram apenas no segundo tempo. Ainda assim, não evitaram o empate sem gols da "Roja" diante de Cabo Verde.