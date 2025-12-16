Esporte

Fifa The Best 2025: Dembélé, do PSG, é eleito o melhor do ano

Jogador da França também levou a Bola de Ouro em Setembro

Ousmane Dembélé: jogador de 28 anos é eleito o melhor do mundo no Fifa The Beste 2025 (Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15h00.

Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo da temporada de 2025. O centroavante do Paris Saint-Germain (PSG) ganhou o prêmio mais aguardado do Fifa The Best 2025, que premiou  os melhores jogadores e times do futebol mundial na tarde desta terça-feira, 16, em Doha, no Catar.

Depois de levar a Bola de Ouro em setembro, o francês de 28 anos foi coroado como melhor jogador também pela Fifa.

Na próxima quarta-feira, Dembélé e o PSG enfrentam o Flamengo pela final da Copa Internacional.

Dembélé concorria com colegas de equipe, como Vitinha, Hakimi e Nuno Mendes. O brasileiro Raphinha e os franceses Kylian Mbappé  e Lamine Yamaltambém estavam na disputa.

Em 2025, Dembélé fez 53 partidas, marcou 35 gols e fez  14 assistências. Além da Champions League, ele conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa da Europa.

Confira os vencedores do Fifa The Best 2025:

  • Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City - Reino Unido)
  • Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea - Reino Unido)
  • Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Santiago Montiel (Independiente - Argentina)
  • Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Lizbeth Ovalle (Orlando Pride - Estados Unidos)
  • Fifa Fan Award: Zakho SC (Iraque)
  • Fifa Fair Play: Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg - Alemanhã) 
  • Melhor técnica feminino: Sarina Wiegman (Inglaterra) 
  • Melhor técnico masculino: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Melhor jogadora feminina: Aitana Bonmatí (Espanha)
  • Melhor jogador masculino: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

