Fifa The Best 2025: Dembélé, do PSG, é eleito o melhor do ano

Ousmane Dembélé: jogador de 28 anos é eleito o melhor do mundo no Fifa The Beste 2025 (Mateusz Slodkowski/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15h00.
Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo da temporada de 2025. O centroavante do Paris Saint-Germain (PSG) ganhou o prêmio mais aguardado do Fifa The Best 2025, que premiou os melhores jogadores e times do futebol mundial na tarde desta terça-feira, 16, em Doha, no Catar.
Depois de levar a Bola de Ouro em setembro, o francês de 28 anos foi coroado como melhor jogador também pela Fifa.
Na próxima quarta-feira, Dembélé e o PSG enfrentam o Flamengo pela final da Copa Internacional.
Dembélé concorria com colegas de equipe, como Vitinha, Hakimi e Nuno Mendes. O brasileiro Raphinha e os franceses Kylian Mbappé e Lamine Yamaltambém estavam na disputa.
Em 2025, Dembélé fez 53 partidas, marcou 35 gols e fez 14 assistências. Além da Champions League, ele conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa da Europa.