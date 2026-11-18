Seedorf x Tite: treinadores se encontram em Corinthians x Botafogo (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians e Vitor Silva/Botafogo)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18h21.
Reencontro de técnicos com antigos clubes no Corinthians x Botafogo. Seedorf, ex-jogador do Botafogo, agora treina o Corinthians, enquanto Tite, ex-treinador do Corinthians, comanda o Botafogo. Ambos expressam respeito mútuo apesar de enfrentarem como adversários.
A chamada lei do ex pode ganhar uma versão diferente nesta quarta-feira, 18, no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Botafogo se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena, em uma partida que terá dois reencontros especiais à beira do campo: Clarence Seedorf, atual técnico corinthiano e ex-jogador do clube carioca, e Tite, comandante do Glorioso e um dos treinadores mais vitoriosos da história do Timão.
Embora não estejam mais dentro das quatro linhas, os dois treinadores carregam histórias importantes com os clubes que agora representam como adversários. O holandês teve uma passagem marcante pelo Botafogo entre 2012 e 2013, enquanto Tite construiu parte de seu legado no futebol brasileiro durante as três passagens pelo Corinthians.
Na véspera do confronto, Seedorf demonstrou respeito pelo trabalho de Tite e destacou a importância do treinador para a história corintiana. Os dois já haviam se enfrentado em 2019, quando o holandês comandava a seleção de Camarões e o brasileiro estava à frente da equipe nacional.
“É um treinador que eu respeito muito. Nos encontramos quando treinava o Camarões e jogamos contra o Brasil. É um cara que fez história nesse clube, que não vai desaparecer esse legado. Amanhã seremos adversários, mas respeito tudo que ele fez”, afirmou Seedorf, em entrevista na Neo Química Arena.
O treinador também relembrou com carinho sua passagem pelo Botafogo e a relação construída com os torcedores. Para ele, o respeito aos antigos clubes faz parte da trajetória de quem trabalha no futebol e acaba mudando de equipe ao longo da carreira.
“Agora está trabalhando em um clube onde tive a honra de passar, um clube histórico e bonito. Foram dois anos e meio maravilhosos. A relação com o torcedor foi fantástica, de muito carinho. Sempre vai ter carinho”, completou.
Contratado em 2012, Clarence Seedorf chegou ao Botafogo após uma carreira de destaque no futebol europeu, com passagens por Ajax, Real Madrid, Milan e Inter de Milão. O meio-campista encerrou sua trajetória como jogador profissional no clube carioca.
Em aproximadamente um ano e meio, disputou 81 partidas, marcou 24 gols e deu 13 assistências, segundo levantamento do ge. No Glorioso, conquistou o Campeonato Carioca de 2013, além da participação na campanha que levou o Botafogo de volta à Libertadores.
A identificação com o clube e a torcida foi um dos aspectos destacados pelo próprio holandês antes do reencontro. Agora, Seedorf terá a missão de comandar o Corinthians justamente contra uma equipe que marcou sua trajetória como atleta.
Do outro lado, Tite reencontra o clube pelo qual conquistou os principais títulos de sua carreira. O treinador teve três passagens pelo Corinthians e comandou a equipe em 378 partidas, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas, de acordo com levantamento do ge.
Entre as conquistas estão a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista de 2013.
A última passagem pelo Timão terminou em 2016, quando deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira. Desde então, o treinador teve trabalhos no Flamengo e no Cruzeiro antes de assumir o Botafogo, em setembro de 2026.
O retorno ao Corinthians também carrega episódios recentes. Em 2023, Tite recusou uma proposta para assumir o clube em meio à temporada. Em 2025, chegou a acertar uma nova passagem, mas não iniciou o trabalho após sofrer uma crise de ansiedade na véspera de sua apresentação.
O reencontro acontece em um momento de pressão para as duas equipes na reta final do Brasileirão. O Corinthians ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos, e precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento. O Botafogo aparece em 12º lugar, com 42 pontos, e tenta melhorar sua posição na tabela.
A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão do Premiere, no pay-per-view.