A chamada lei do ex pode ganhar uma versão diferente nesta quarta-feira, 18, no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Botafogo se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena, em uma partida que terá dois reencontros especiais à beira do campo: Clarence Seedorf, atual técnico corinthiano e ex-jogador do clube carioca, e Tite, comandante do Glorioso e um dos treinadores mais vitoriosos da história do Timão.

Embora não estejam mais dentro das quatro linhas, os dois treinadores carregam histórias importantes com os clubes que agora representam como adversários. O holandês teve uma passagem marcante pelo Botafogo entre 2012 e 2013, enquanto Tite construiu parte de seu legado no futebol brasileiro durante as três passagens pelo Corinthians.

O que Seedorf disse sobre Tite antes do reencontro?

Na véspera do confronto, Seedorf demonstrou respeito pelo trabalho de Tite e destacou a importância do treinador para a história corintiana. Os dois já haviam se enfrentado em 2019, quando o holandês comandava a seleção de Camarões e o brasileiro estava à frente da equipe nacional.

“É um treinador que eu respeito muito. Nos encontramos quando treinava o Camarões e jogamos contra o Brasil. É um cara que fez história nesse clube, que não vai desaparecer esse legado. Amanhã seremos adversários, mas respeito tudo que ele fez”, afirmou Seedorf, em entrevista na Neo Química Arena.

O treinador também relembrou com carinho sua passagem pelo Botafogo e a relação construída com os torcedores. Para ele, o respeito aos antigos clubes faz parte da trajetória de quem trabalha no futebol e acaba mudando de equipe ao longo da carreira.

“Agora está trabalhando em um clube onde tive a honra de passar, um clube histórico e bonito. Foram dois anos e meio maravilhosos. A relação com o torcedor foi fantástica, de muito carinho. Sempre vai ter carinho”, completou.

Como foi a passagem de Seedorf pelo Botafogo?

Contratado em 2012, Clarence Seedorf chegou ao Botafogo após uma carreira de destaque no futebol europeu, com passagens por Ajax, Real Madrid, Milan e Inter de Milão. O meio-campista encerrou sua trajetória como jogador profissional no clube carioca.

Em aproximadamente um ano e meio, disputou 81 partidas, marcou 24 gols e deu 13 assistências, segundo levantamento do ge. No Glorioso, conquistou o Campeonato Carioca de 2013, além da participação na campanha que levou o Botafogo de volta à Libertadores.

A identificação com o clube e a torcida foi um dos aspectos destacados pelo próprio holandês antes do reencontro. Agora, Seedorf terá a missão de comandar o Corinthians justamente contra uma equipe que marcou sua trajetória como atleta.

Qual é a história de Tite com o Corinthians?

Do outro lado, Tite reencontra o clube pelo qual conquistou os principais títulos de sua carreira. O treinador teve três passagens pelo Corinthians e comandou a equipe em 378 partidas, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas, de acordo com levantamento do ge.

Entre as conquistas estão a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista de 2013.

A última passagem pelo Timão terminou em 2016, quando deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira. Desde então, o treinador teve trabalhos no Flamengo e no Cruzeiro antes de assumir o Botafogo, em setembro de 2026.

O retorno ao Corinthians também carrega episódios recentes. Em 2023, Tite recusou uma proposta para assumir o clube em meio à temporada. Em 2025, chegou a acertar uma nova passagem, mas não iniciou o trabalho após sofrer uma crise de ansiedade na véspera de sua apresentação.

Como chegam Corinthians e Botafogo para o jogo?

O reencontro acontece em um momento de pressão para as duas equipes na reta final do Brasileirão. O Corinthians ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos, e precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento. O Botafogo aparece em 12º lugar, com 42 pontos, e tenta melhorar sua posição na tabela.

A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão do Premiere, no pay-per-view.