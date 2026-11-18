Gabi Morais: ex-jogadora com passagens por Corinthians, Internacional e Seleção Brasileira foi presa (Divulgação/Corinthians)
Colaboradora
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15h10.
Ex-jogadora de futebol brasileiro Gabi Morais, ex-Corinthians e ex-Seleção, foi presa em Fortaleza suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas para o Comando Vermelho. A operação investiga uso de empresas e estabelecimentos comerciais para ocultar recursos ilícitos. A atleta tem parentesco com outras pessoas investigadas por envolvimento com o crime organizado na região.
A ex-jogadora da Seleção Brasileira, Gabi Morais, de 32 anos, foi presa em Fortaleza, no Ceará, nesta terça-feira, 17, durante uma operação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho (CV). A atleta é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa e associação com o tráfico de drogas.
A prisão ocorreu no bairro Aerolândia, durante a Operação Liquidação, uma das três ações deflagradas pela Polícia Civil do Ceará contra integrantes da organização criminosa. A investigação apura a atuação de um grupo que, segundo as autoridades, utilizava atividades comerciais e empresas para ocultar recursos provenientes do tráfico.
A cearense passou por clubes como Corinthians e Internacional, conquistou títulos nacionais e continentais e chegou a defender a seleção principal do Brasil.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará, Gabi é suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. A investigação também apura sua possível atuação no tráfico de drogas na região do Lagamar, em Fortaleza.
Uma das estruturas investigadas seria a Adega Revoada GM, estabelecimento localizado no Lagamar e associado à atleta. De acordo com a apuração publicada pelo ge, o local recebia festas com frequência, com apresentações musicais, DJs e equipamentos de som. A suspeita policial é de que o comércio teria sido utilizado como parte de um mecanismo para movimentar recursos ilícitos.
A CNN Brasil informou que Gabi também teria negociado estabelecimentos comerciais e aquisições de bens para a organização criminosa. Até a publicação da reportagem, as autoridades não haviam divulgado os nomes dos outros comércios supostamente envolvidos nem detalhes dos valores que teriam sido movimentados por meio deles.
O delegado Renê Mesquita, diretor do Departamento de Repressão à Lavagem de Dinheiro, explicou que a investigação identificou um núcleo responsável por abrir empresas, prestar serviços e comercializar produtos que seriam utilizados para dissimular a origem de recursos provenientes do tráfico.
Em entrevista ao ge, o delegado Ícaro Coelho, titular do 10º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou que Gabi era um dos alvos da operação e mencionou a relação familiar da atleta com pessoas investigadas por atuação criminosa na região.
Outro ponto considerado pela investigação é o contexto familiar de Gabi. Ela é filha de João Presinha, apontado pelas autoridades como uma liderança histórica do tráfico de drogas na região do Lagamar, e irmã de João Paulo de Morais, conhecido como “JP Lagamar”.
O irmão da ex-jogadora também foi preso durante a operação e é apontado pela Polícia Civil como uma das principais lideranças do grupo criminoso que atua nos bairros Lagamar e São João do Tauape, em Fortaleza.
Segundo informações do ge e do Diário do Nordeste, a investigação atribui funções diferentes a integrantes desse núcleo familiar: Gabi seria responsável pela atuação do tráfico no Lagamar, enquanto o irmão negociaria a distribuição de drogas para outras regiões e o pai faria a articulação com outros estados.
Essas informações fazem parte da linha investigativa apresentada pelas autoridades e ainda precisam ser apuradas no âmbito do processo. O parentesco com pessoas investigadas, por si só, não comprova participação em atividades criminosas.
Natural do Ceará, Gabi Morais começou no futsal antes de seguir carreira no futebol de campo. Revelada pelo Avaí Kindermann em 2012, a meio-campista também defendeu equipes como Caucaia, São José, Centro Olímpico e Corinthians no Brasil.
A trajetória internacional incluiu passagens pelo Braga e pelo Famalicão, de Portugal, além do Sky Blue FC, dos Estados Unidos.
No Corinthians, Gabi viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira. A jogadora integrou o elenco campeão brasileiro em 2022 e 2023 e participou das conquistas da Libertadores Feminina, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2023.
A atleta também representou o Brasil nas categorias de base. Em 2014, disputou a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Já pela seleção principal, foi convocada em 2017 e disputou quatro partidas, segundo levantamento do ge.
Em maio de 2024, Gabi foi anunciada pelo Internacional. O vínculo com o clube gaúcho foi renovado em setembro daquele ano, com previsão inicial de duração até dezembro de 2026. No entanto, as partes rescindiram o contrato em comum acordo em fevereiro de 2026. Desde então, a jogadora não integrou outra equipe profissional.