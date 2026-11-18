A ex-jogadora da Seleção Brasileira, Gabi Morais, de 32 anos, foi presa em Fortaleza, no Ceará, nesta terça-feira, 17, durante uma operação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho (CV). A atleta é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa e associação com o tráfico de drogas.

A prisão ocorreu no bairro Aerolândia, durante a Operação Liquidação, uma das três ações deflagradas pela Polícia Civil do Ceará contra integrantes da organização criminosa. A investigação apura a atuação de um grupo que, segundo as autoridades, utilizava atividades comerciais e empresas para ocultar recursos provenientes do tráfico.

A cearense passou por clubes como Corinthians e Internacional, conquistou títulos nacionais e continentais e chegou a defender a seleção principal do Brasil.

Qual é a suspeita de ligação de Gabi Morais com o Comando Vermelho?

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará, Gabi é suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. A investigação também apura sua possível atuação no tráfico de drogas na região do Lagamar, em Fortaleza.

Uma das estruturas investigadas seria a Adega Revoada GM, estabelecimento localizado no Lagamar e associado à atleta. De acordo com a apuração publicada pelo ge, o local recebia festas com frequência, com apresentações musicais, DJs e equipamentos de som. A suspeita policial é de que o comércio teria sido utilizado como parte de um mecanismo para movimentar recursos ilícitos.

A CNN Brasil informou que Gabi também teria negociado estabelecimentos comerciais e aquisições de bens para a organização criminosa. Até a publicação da reportagem, as autoridades não haviam divulgado os nomes dos outros comércios supostamente envolvidos nem detalhes dos valores que teriam sido movimentados por meio deles.

O delegado Renê Mesquita, diretor do Departamento de Repressão à Lavagem de Dinheiro, explicou que a investigação identificou um núcleo responsável por abrir empresas, prestar serviços e comercializar produtos que seriam utilizados para dissimular a origem de recursos provenientes do tráfico.

Em entrevista ao ge, o delegado Ícaro Coelho, titular do 10º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou que Gabi era um dos alvos da operação e mencionou a relação familiar da atleta com pessoas investigadas por atuação criminosa na região.

Qual é a relação da jogadora com familiares investigados?

Outro ponto considerado pela investigação é o contexto familiar de Gabi. Ela é filha de João Presinha, apontado pelas autoridades como uma liderança histórica do tráfico de drogas na região do Lagamar, e irmã de João Paulo de Morais, conhecido como “JP Lagamar”.

O irmão da ex-jogadora também foi preso durante a operação e é apontado pela Polícia Civil como uma das principais lideranças do grupo criminoso que atua nos bairros Lagamar e São João do Tauape, em Fortaleza.

Segundo informações do ge e do Diário do Nordeste, a investigação atribui funções diferentes a integrantes desse núcleo familiar: Gabi seria responsável pela atuação do tráfico no Lagamar, enquanto o irmão negociaria a distribuição de drogas para outras regiões e o pai faria a articulação com outros estados.

Essas informações fazem parte da linha investigativa apresentada pelas autoridades e ainda precisam ser apuradas no âmbito do processo. O parentesco com pessoas investigadas, por si só, não comprova participação em atividades criminosas.

Quem é Gabi Morais e por quais clubes ela passou?

Natural do Ceará, Gabi Morais começou no futsal antes de seguir carreira no futebol de campo. Revelada pelo Avaí Kindermann em 2012, a meio-campista também defendeu equipes como Caucaia, São José, Centro Olímpico e Corinthians no Brasil.

A trajetória internacional incluiu passagens pelo Braga e pelo Famalicão, de Portugal, além do Sky Blue FC, dos Estados Unidos.

No Corinthians, Gabi viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira. A jogadora integrou o elenco campeão brasileiro em 2022 e 2023 e participou das conquistas da Libertadores Feminina, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2023.

A atleta também representou o Brasil nas categorias de base. Em 2014, disputou a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Já pela seleção principal, foi convocada em 2017 e disputou quatro partidas, segundo levantamento do ge.

Em maio de 2024, Gabi foi anunciada pelo Internacional. O vínculo com o clube gaúcho foi renovado em setembro daquele ano, com previsão inicial de duração até dezembro de 2026. No entanto, as partes rescindiram o contrato em comum acordo em fevereiro de 2026. Desde então, a jogadora não integrou outra equipe profissional.