O candidato da centro-direita à Presidência da França, Édouard Philippe, apresentou, nesta quarta-feira, 18, um programa de governo classificado por ele como "rupturista". Durante o evento realizado em Paris, o político buscou marcar suas diferenças em relação à ultradireitista Marine Le Pen e ao líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, que atualmente lideram as pesquisas de intenção de voto.

Embora os levantamentos o coloquem atrás de Mélenchon— líder do partido A França Insubmissa (LFI) —, o representante da legenda Horizontes aposta que conseguirá chegar ao segundo turno para enfrentar Le Pen. Atual prefeito de Le Havre, no oeste francês, Philippe declarou ser necessário "ousar reformas radicais, que rompam com o que foi feito nos últimos anos", ressaltando que as mudanças devem ocorrer sem "colocar em questão o Estado de direito".

Primeiro-ministro durante o governo de Emmanuel Macron entre 2017 e 2020, Philippe contou no lançamento com a presença de dois ministros em exercício: Naïma Moutchou (Territórios Ultramarinos) e Gérald Darmanin (Justiça).

Reformas econômicas e ataques a rivais

Para enfrentar uma crise financeira que, segundo sua avaliação, já "começou", o candidato colocou no centro de sua plataforma a reforma da Previdência "mais ambiciosa do século XXI". O pacote de propostas inclui ainda uma "redução maciça" dos gastos públicos e o fim da tradicional semana de trabalho de 35 horas na França.

Na frente política e geopolítica, Philippe equiparou os adversários da LFI e do Reagrupamento Nacional (RN), partido de Le Pen. O ex-premiê acusou ambos os grupos de nutrirem uma "espécie de fascinação insana" pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin — postura que classificou como "profundamente" preocupante "para a segurança" francesa.

Divisão no centro e recusa às prévias

O cenário eleitoral reflete a fragmentação instalada na Assembleia Nacional desde as eleições legislativas antecipadas de 2024, que dividiram a Câmara baixa em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema-direita. Sem maioria parlamentar, o governo de Macron precisou se apoiar na direita para governar. Contudo, o excesso de candidaturas nesse campo político e o desgaste do legado presidencial têm dificultado a chegada do bloco ao segundo turno.

Apesar de reconhecer o risco e advertir, durante o evento, que a direita e o centro não vencerão a disputa presidencial se "não estiverem juntos", Philippe reiterou, nesta quarta-feira, 18, que não participará de eventuais prévias para definir um nome único. A realização de primárias vem sendo defendida por dois de seus principais rivais no mesmo espectro político: o também ex-primeiro-ministro e líder do partido macronista, Gabriel Attal, e o conservador Bruno Retailleau, presidente dos Republicanos (LR).

Com AFP