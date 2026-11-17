Flamengo e Corinthians lideram as vendas de camisas de futebol na OLX, plataforma de compra e venda de produtos usados. Os clubes responderam por 16,3% e 15,3%, respectivamente, das vendas entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, segundo levantamento da empresa.

Entre janeiro e outubro deste ano, as vendas de camisas dessas equipes cresceram 9,9% em relação ao mesmo período de 2025. O Cruzeiro completou as três primeiras posições, com participação de 9,0%, à frente de Palmeiras, com 8,8%, e Vasco, com 8,0%.

O levantamento considera vendas, anúncios e preços medianos anunciados na plataforma. Os valores apresentados, portanto, não correspondem necessariamente aos preços pagos pelos compradores nas transações.

Palmeiras tem maior crescimento entre os dez primeiros

Embora Flamengo e Corinthians concentrem as maiores participações, o Palmeiras registrou a maior alta nas vendas entre os dez primeiros colocados: 29,5% na comparação anual. Na sequência desse grupo aparecem Santos, com avanço de 27,5%, e Vasco, com 25,1%.

Entre os líderes do ranking, as vendas de camisas do Flamengo cresceram 6,5%, enquanto as do Corinthians avançaram 12,5%. O Cruzeiro teve aumento de 14,0%.

Fora dos dez primeiros, o Vitória registrou alta de 30,9%. Bragantino, Chapecoense e Mirassol apresentaram variações de 51,4%, 62,5% e 80,0%, respectivamente. A OLX ressalta, porém, que os três últimos têm uma base pequena de vendas, o que torna os percentuais sensíveis à negociação de poucas unidades.

Na outra ponta, o Botafogo teve recuo de 16,9%, seguido por Athletico-PR, com queda de 16,4%, e Bahia, de 16,3%. Internacional e Fluminense também venderam menos camisas do que no período de janeiro a outubro de 2025.

Preços e vendas diferem entre rivais

O Cruzeiro alcançou a terceira posição em vendas com preço mediano anunciado de R$ 251. O valor supera os R$ 207 do Atlético-MG, que ficou em nono lugar no ranking. Os dois clubes mineiros registraram crescimento nas vendas: 14,0% e 14,8%, respectivamente.

Entre os quatro clubes paulistas com maior participação no levantamento, o Corinthians liderou, seguido por Palmeiras, São Paulo e Santos. Os preços medianos anunciados variaram de R$ 178, para Palmeiras e Santos, a R$ 195, para o São Paulo. O Corinthians apresentou mediana de R$ 190.

Na Bahia, os dois representantes tiveram comportamentos distintos. O Bahia ficou em 13º lugar, com participação de 1,7% e queda de 16,3% nas vendas. O Vitória apareceu na sequência, com 1,6% de participação e crescimento de 30,9%.

Os clubes baianos também apresentaram os menores preços medianos anunciados: R$ 139 para o Bahia e R$ 145 para o Vitória. Já o Flamengo, primeiro colocado em vendas, teve mediana de R$ 157.

“O futebol faz parte da cultura e da identidade do brasileiro. A paixão por um time vai além dos resultados em campo e se manifesta também na vontade de vestir suas cores”, afirma Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX.

Veja o ranking de vendas de camisas na OLX

A participação de cada clube considera as vendas de camisas dos 20 times incluídos no levantamento. A variação anual compara janeiro a outubro de 2026 com o mesmo período de 2025.

Ranking Time Share entre os 20 times Variação anual Preço mediano anunciado 1 Flamengo 16,3% +6,5% R$ 157 2 Corinthians 15,3% +12,5% R$ 190 3 Cruzeiro 9,0% +14,0% R$ 251 4 Palmeiras 8,8% +29,5% R$ 178 5 Vasco 8,0% +25,1% R$ 182 6 São Paulo 7,6% +10,0% R$ 195 7 Fluminense 6,7% -3,8% R$ 203 8 Grêmio 5,2% +14,3% R$ 2232 9 Atlético-MG 4,8% +14,8% R$ 207 10 Santos 4,1% +27,5% R$ 178 11 Internacional 3,5% -11,8% R$ 206 12 Botafogo 3,0% -16,9% R$ 177 13 Bahia 1,7% -16,3% R$ 139 14 Vitória 1,6% +30,9% R$ 145 15 Coritiba 1,4% +2,1% R$ 207 16 Athletico-PR 1,3% -16,4% R$ 245 17 Remo 1,1% +8,6% R$ 150 18 Bragantino 0,2% +51,4% * R$ 209 19 Chapecoense 0,2% +62,5% * R$ 161 20 Mirassol 0,0% +80,0% * R$ 200

*Base pequena, variação sensível a poucas unidades.