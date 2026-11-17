Flamengo e Corinthians: clubes lideram as vendas de camisas na OLX, com participações de 16,3% e 15,3% (Redes sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16h35.
Flamengo e Corinthians lideram as vendas de camisas de futebol na OLX, plataforma de compra e venda de produtos usados. Os clubes responderam por 16,3% e 15,3%, respectivamente, das vendas entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, segundo levantamento da empresa.
Entre janeiro e outubro deste ano, as vendas de camisas dessas equipes cresceram 9,9% em relação ao mesmo período de 2025. O Cruzeiro completou as três primeiras posições, com participação de 9,0%, à frente de Palmeiras, com 8,8%, e Vasco, com 8,0%.
O levantamento considera vendas, anúncios e preços medianos anunciados na plataforma. Os valores apresentados, portanto, não correspondem necessariamente aos preços pagos pelos compradores nas transações.
Embora Flamengo e Corinthians concentrem as maiores participações, o Palmeiras registrou a maior alta nas vendas entre os dez primeiros colocados: 29,5% na comparação anual. Na sequência desse grupo aparecem Santos, com avanço de 27,5%, e Vasco, com 25,1%.
Entre os líderes do ranking, as vendas de camisas do Flamengo cresceram 6,5%, enquanto as do Corinthians avançaram 12,5%. O Cruzeiro teve aumento de 14,0%.
Fora dos dez primeiros, o Vitória registrou alta de 30,9%. Bragantino, Chapecoense e Mirassol apresentaram variações de 51,4%, 62,5% e 80,0%, respectivamente. A OLX ressalta, porém, que os três últimos têm uma base pequena de vendas, o que torna os percentuais sensíveis à negociação de poucas unidades.
Na outra ponta, o Botafogo teve recuo de 16,9%, seguido por Athletico-PR, com queda de 16,4%, e Bahia, de 16,3%. Internacional e Fluminense também venderam menos camisas do que no período de janeiro a outubro de 2025.
O Cruzeiro alcançou a terceira posição em vendas com preço mediano anunciado de R$ 251. O valor supera os R$ 207 do Atlético-MG, que ficou em nono lugar no ranking. Os dois clubes mineiros registraram crescimento nas vendas: 14,0% e 14,8%, respectivamente.
Entre os quatro clubes paulistas com maior participação no levantamento, o Corinthians liderou, seguido por Palmeiras, São Paulo e Santos. Os preços medianos anunciados variaram de R$ 178, para Palmeiras e Santos, a R$ 195, para o São Paulo. O Corinthians apresentou mediana de R$ 190.
Na Bahia, os dois representantes tiveram comportamentos distintos. O Bahia ficou em 13º lugar, com participação de 1,7% e queda de 16,3% nas vendas. O Vitória apareceu na sequência, com 1,6% de participação e crescimento de 30,9%.
Os clubes baianos também apresentaram os menores preços medianos anunciados: R$ 139 para o Bahia e R$ 145 para o Vitória. Já o Flamengo, primeiro colocado em vendas, teve mediana de R$ 157.
“O futebol faz parte da cultura e da identidade do brasileiro. A paixão por um time vai além dos resultados em campo e se manifesta também na vontade de vestir suas cores”, afirma Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX.
A participação de cada clube considera as vendas de camisas dos 20 times incluídos no levantamento. A variação anual compara janeiro a outubro de 2026 com o mesmo período de 2025.
|Ranking
|Time
|Share entre os 20 times
|Variação anual
|Preço mediano anunciado
|1
|Flamengo
|16,3%
|+6,5%
|R$ 157
|2
|Corinthians
|15,3%
|+12,5%
|R$ 190
|3
|Cruzeiro
|9,0%
|+14,0%
|R$ 251
|4
|Palmeiras
|8,8%
|+29,5%
|R$ 178
|5
|Vasco
|8,0%
|+25,1%
|R$ 182
|6
|São Paulo
|7,6%
|+10,0%
|R$ 195
|7
|Fluminense
|6,7%
|-3,8%
|R$ 203
|8
|Grêmio
|5,2%
|+14,3%
|R$ 2232
|9
|Atlético-MG
|4,8%
|+14,8%
|R$ 207
|10
|Santos
|4,1%
|+27,5%
|R$ 178
|11
|Internacional
|3,5%
|-11,8%
|R$ 206
|12
|Botafogo
|3,0%
|-16,9%
|R$ 177
|13
|Bahia
|1,7%
|-16,3%
|R$ 139
|14
|Vitória
|1,6%
|+30,9%
|R$ 145
|15
|Coritiba
|1,4%
|+2,1%
|R$ 207
|16
|Athletico-PR
|1,3%
|-16,4%
|R$ 245
|17
|Remo
|1,1%
|+8,6%
|R$ 150
|18
|Bragantino
|0,2%
|+51,4% *
|R$ 209
|19
|Chapecoense
|0,2%
|+62,5% *
|R$ 161
|20
|Mirassol
|0,0%
|+80,0% *
|R$ 200
*Base pequena, variação sensível a poucas unidades.
Fonte: OLX. Os preços correspondem à mediana dos valores anunciados na plataforma, não necessariamente aos valores finais das transações.