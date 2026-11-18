A Esports Nations Cup (ENC) terá uma nova rodada de classificatórias para países e territórios que ainda não garantiram vaga na estreia do torneio, marcada para novembro de 2027. Segundo a Esports Foundation, organização sem fins lucrativos responsável pela competição, todas as vagas conquistadas em 2026 serão mantidas.

Quase 200 mil jogadores participaram de 210 classificatórias regionais na primeira temporada. Ao fim dessa etapa, 2 mil competidores de 123 países e territórios garantiram lugar nas finais.

A próxima fase do Road to ENC 2027, calendário de preparação para o torneio, começa com eliminatórias regionais pela internet. Os sete vencedores regionais e um país convidado pelo programa ENC Solidarity disputarão as vagas restantes em uma etapa presencial. A rodada adicional abrange todos os jogos da competição, com exceção de Counter-Strike 2.

“Isso significa respeitar as vagas já conquistadas e, ao mesmo tempo, abrir novos caminhos de acesso à competição”, afirmou Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation.

Como ficam os elencos das seleções

Técnicos de seleções já classificadas poderão incluir jogadores nos elencos e testar formações em partidas entre países antes de definir a escalação para as finais. Os jogadores que conquistaram vagas em 2026 terão seu lugar preservado durante a fase de ampliação. A lista ampliada deve ser entregue até 17 de janeiro de 2027.

Nas modalidades individuais, a vaga fica com o jogador que obteve a classificação para seu país ou território.

Ranking da ENC vai orientar o sorteio dos grupos

O ranking da ENC vai reunir pontos obtidos pelos jogadores em ligas e torneios internacionais de clubes e em competições entre seleções. A classificação será atualizada ao longo da temporada e ajudará a definir os cabeças de chave no sorteio da fase de grupos. Também servirá de referência para convites diretos a edições futuras.

Os Parceiros de Seleções Nacionais poderão propor amistosos, eventos locais e torneios por convite até o fim de dezembro de 2026. Com apoio do Fundo de Desenvolvimento da ENC, essas partidas darão aos técnicos a oportunidade de testar jogadores antes das finais.

A Esports Foundation prevê divulgar nas próximas semanas as regras do ranking, as datas das novas classificatórias e a programação dos eventos organizados pelos parceiros.