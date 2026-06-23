Quando acaba a fase de grupos da Copa do Mundo?

Faltam poucos dias para o fim da primeira etapa da Copa do Mundo de 2026. A fase de grupos se encerra em 27 de junho, e a definição dos 32 classificados para o mata-mata deve sair logo na sequência das últimas rodadas, que se acumulam nos próximos dias em diferentes sedes do torneio.

A primeira fase começou em 11 de junho e reúne 72 partidas no total, distribuídas entre 12 grupos de quatro seleções cada. Cada equipe disputa três jogos antes do fim da etapa.

Quem avança para o mata-mata?

Avançam automaticamente para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, totalizando 24 seleções. As outras 8 vagas da fase de 32 avos vão para os melhores terceiros colocados entre todos os grupos, completando as 32 equipes que seguem na competição.

Em caso de empate em pontos entre seleções, os critérios de desempate seguem esta ordem: número de pontos obtidos nos confrontos diretos entre as equipes empatadas, saldo de gols nesses mesmos confrontos diretos e, por fim, número de gols marcados em todas as partidas do grupo.

Quando começa o mata-mata?

O mata-mata começa no domingo, 28, um dia após o fim da fase de grupos, com a inédita rodada de 32 avos de final — etapa criada com a expansão do torneio para 48 seleções, justamente para acomodar o maior número de equipes classificadas.

Onde o Brasil se encaixa no calendário?

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e encerra sua participação na fase de grupos em 24 de junho, contra a Escócia. O resultado dessa partida define a posição final da seleção na chave e, consequentemente, o caminho no mata-mata.

O calendário geral do torneio

A Copa do Mundo de 2026 começou em 11 de junho e termina em 19 de julho, somando 39 dias de competição, com sede em 16 cidades dos Estados Unidos, Canadá e México.

É a primeira edição da história a reunir 48 seleções, depois do antigo formato de 32 equipes — mudança que elevou o total de partidas do torneio de 64 para 104.