Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando acaba a fase de grupos da Copa do Mundo?

Mata-mata com os 32 classificados começa no dia seguinte ao último jogo dos grupos, com a estreia inédita da fase de 32 avos de final

Vini Jr.: atacante é o destaque da Seleção Brasileira (Mauro PIMENTEL/AFP)

Vini Jr.: atacante é o destaque da Seleção Brasileira (Mauro PIMENTEL/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 10h28.

Faltam poucos dias para o fim da primeira etapa da Copa do Mundo de 2026. A fase de grupos se encerra em 27 de junho, e a definição dos 32 classificados para o mata-mata deve sair logo na sequência das últimas rodadas, que se acumulam nos próximos dias em diferentes sedes do torneio.

A primeira fase começou em 11 de junho e reúne 72 partidas no total, distribuídas entre 12 grupos de quatro seleções cada. Cada equipe disputa três jogos antes do fim da etapa.

Quem avança para o mata-mata?

Avançam automaticamente para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, totalizando 24 seleções. As outras 8 vagas da fase de 32 avos vão para os melhores terceiros colocados entre todos os grupos, completando as 32 equipes que seguem na competição.

Em caso de empate em pontos entre seleções, os critérios de desempate seguem esta ordem: número de pontos obtidos nos confrontos diretos entre as equipes empatadas, saldo de gols nesses mesmos confrontos diretos e, por fim, número de gols marcados em todas as partidas do grupo.

Quando começa o mata-mata?

O mata-mata começa no domingo, 28, um dia após o fim da fase de grupos, com a inédita rodada de 32 avos de final — etapa criada com a expansão do torneio para 48 seleções, justamente para acomodar o maior número de equipes classificadas.

Onde o Brasil se encaixa no calendário?

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e encerra sua participação na fase de grupos em 24 de junho, contra a Escócia. O resultado dessa partida define a posição final da seleção na chave e, consequentemente, o caminho no mata-mata.

O calendário geral do torneio

A Copa do Mundo de 2026 começou em 11 de junho e termina em 19 de julho, somando 39 dias de competição, com sede em 16 cidades dos Estados Unidos, Canadá e México.

É a primeira edição da história a reunir 48 seleções, depois do antigo formato de 32 equipes — mudança que elevou o total de partidas do torneio de 64 para 104.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Fifa altera uniforme do Brasil na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Que horas o Brasil joga contra a Escócia amanhã?

Copa do Mundo se torna 'ímã' para fraudes digitais no México e cenário é agravado por IA

Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, segunda-feira, 22

Mais na Exame

Mundo

O Brexit virou arrependimento — mas não há volta fácil para o Reino Unido

Brasil

PF mira Banco Digimais em operação com bloqueio de R$ 670 milhões

Mercados

Dólar dispara no exterior e se reaproxima de R$ 5,20 com juros nos EUA

Marketing

Google usa IA para recriar o 'gol mais bonito de Pelé que ninguém viu'