O retorno de Ronaldinho Gaúcho aos gramados, após 11 anos afastado do futebol profissional, ganhou repercussão internacional, mas também provocou incômodo na Itália. Depois de disputar o primeiro tempo da vitória do Ravenna por 2 a 0 sobre o Forlì, no domingo, 15, jornalistas italianos apontaram divergências entre a iniciativa do clube e os objetivos esportivos da terceira divisão nacional.

O principal apontamento veio de Michele Criscitiello, diretor da emissora Sportitalia. Em coluna publicada nesta segunda-feira, 16, o jornalista afirmou que a Lega Pro, responsável pela organização da Serie C, teria evitado explorar institucionalmente a chegada do brasileiro. Para ele, a ausência de uma campanha de divulgação por parte da entidade indicaria um distanciamento em relação à iniciativa do Ravenna.

Criscitiello levantou a hipótese de que a decisão teria partido do presidente da Lega Pro, Matteo Marani, mas não apresentou confirmação de uma orientação oficial. O jornalista classificou a participação de Ronaldinho como um possível prejuízo à imagem da competição, por associá-la a uma ação de marketing que, em sua avaliação, não está alinhada à proposta esportiva da categoria.

"A Serie C não é a Kings League", escreveu Criscitiello, ao contrastar a operação comercial do Ravenna com o papel que a competição deveria desempenhar no futebol italiano. Na avaliação dele, o clube conseguiu aproveitar a imagem do brasileiro para atrair atenção internacional e impulsionar a venda de produtos, mas a iniciativa não necessariamente beneficia o campeonato como um todo.

Imprensa italiana questiona participação de Ronaldinho

A discussão também apareceu em uma coluna de Luca Calamai, do portal Tuttomercatoweb, intitulada "A Serie C não precisa de Ronaldinho". O jornalista reconheceu que a presença do brasileiro despertou curiosidade, emoção e atenção da imprensa, mas questionou se uma participação pontual de um jogador de 46 anos contribui efetivamente para o desenvolvimento da competição.

Calamai defendeu que a terceira divisão italiana mantenha o foco na formação e na valorização de jovens talentos do país. Para ele, a passagem de Ronaldinho pelo Ravenna deveria ser encarada como um acontecimento excepcional, e não como um modelo a ser repetido. O colunista também destacou que o clube tem estrutura para buscar o acesso à Serie B sem depender de participações especiais de grandes nomes do futebol.

Já o nss sports, veículo italiano que acompanhou a partida no estádio Bruno Benelli, apresentou uma avaliação crítica sobre a execução do chamado "Ronaldinho Day". A publicação apontou o contraste entre a dimensão midiática do evento e a realidade esportiva do jogo: o brasileiro se movimentou pouco, atuou praticamente parado e recebeu a bola preferencialmente nos pés.

O veículo também questionou a decisão de escalá-lo como titular em detrimento de jogadores que participam regularmente da campanha do Ravenna. Outro ponto levantado foi a experiência dos torcedores: os ingressos de temporada não davam acesso à partida, o que obrigou os sócios a adquirir uma nova entrada, embora tivessem prioridade em uma etapa de venda.

Retorno de Ronaldinho teve repercussão internacional

Apesar das críticas, a operação alcançou o objetivo de colocar o Ravenna em evidência. Aos 46 anos, Ronaldinho disputou os primeiros 45 minutos da partida contra o Forlì, em sua primeira atuação oficial desde setembro de 2015, quando defendia o Fluminense. O brasileiro participou da jogada do primeiro gol, marcado por Giulio Donati, e deixou o campo sob aplausos.

O Ravenna venceu o clássico por 2 a 0, com Simone Rabbi ampliando o placar na etapa final. Segundo o jornal britânico The Guardian, o estádio recebeu 6.743 torcedores, em um público recorde para o local. A partida também teve transmissão internacional e chamou a atenção de veículos de diferentes países.

Ronaldinho foi anunciado como acionista minoritário do Ravenna em junho, dentro de um projeto que busca ampliar a exposição internacional do clube. A iniciativa tem ligação com sua relação de amizade com o presidente Ignazio Cipriani e envolve também ações comerciais e de fortalecimento da marca.

Após a partida, o brasileiro deixou aberta a possibilidade de voltar a atuar pela equipe caso seja convidado. Ainda não há confirmação de que ele disputará outros jogos na temporada.